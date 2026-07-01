Qué dijo Federica Pais tras la trágica muerte de su hermana Ernestina

La periodista se puso al frente de su programa y recordó a Ernestina quien falleció a los 54 años producto de un fatal accidente.

El dolor de Federica Pais tras volver al trabajo a días de la muerte de su hermana

La trágica muerte de Ernestina Pais enlutó al mundo del espectáculo el pasado viernes 26 de junio cuando la periodista cruzó las vías del tren y fue arrollada por una formación del Tren de la Costa en San Isidro.

La noticia generó un fuerte impacto en los medios y sobre todo en el entorno de Pais. Su hermana, Federica , fue la primera en recibir la confirmación del deceso minutos previos a dar una nota en un programa de televisión.

A apenas cuatro días del fallecimiento, Federica, se puso al frente de su programa 1111 en Ar/12 y se refirió al momento que atraviesa la familia. “Necesitaba estar acá, retomar la rutina. Todos saben y es de público conocimiento la espantosa pérdida que tuvimos el viernes pasado. Estamos en una locura y en un vértigo muy difícil de explicar” , arrancó Federica, entre lágrimas.

La conductora explicó que volver al trabajo fue una decisión consciente, casi terapéutica, ante la imposibilidad de seguir quieta con el peso del duelo. “Hay una parte de uno que necesita primero agradecer todas las muestras de cariño de tanta gente, el respeto de tanta gente, el cariño y el respeto de todos mis compañeros de trabajo”, agregó.

El vínculo de Federica con Ernestina siempre estuvo en el ojo de los medios ya que hubo distanciamiento que ambas habían reconocido públicamente. “Decirle que la amo. Que más allá de cualquier cosa que pueda haber pasado, ella y yo sabíamos lo que nos unía”, dijo notablemente quebrada. Fue en 2024, cuando en una entrevista con Carmen Barbieri, Ernestina describió su relación con Federica como “el agua y el aceite” aunque remarcó el “buen vínculo”.

Ernestina Pais Portada

Federica también habló de cómo imagina a su hermana ahora. “Cuando pasan estas cosas uno piensa que por suerte no sufrió, que no se debe haber dado cuenta, y que de alguna manera está encontrando respuestas que tanto buscó acá y que tanto le dolía”, dijo.

Sobre su rápido regreso a la televisión y para evitar las críticas que podrían haber llegado, la conductora pidió disculpas. “Necesitaba volver a trabajar. Me hace bien. Este trabajo tiene algo de mágico y de jodido. De mágico porque te obliga a pensar en otra cosa, y yo lo necesitaba. Y de jodido, porque te obliga también a hacer públicas cosas que a veces uno preferiría guardar”, señaló.

De esta manea, Federica cerró su mensaje con un mensaje a su entorno: “Abrazo enormemente a toda nuestra familia. Estamos unidos, atravesando un momento muy doloroso y muy brutal, que nunca imaginamos que nos iba a pasar”.