FECENE aportó 463.400.000 pesos a las becas Gregorio Álvarez

Las entidades de la Federación de Cámaras del Sector Energético de la Provincia del Neuquén realizaron un aporte al financiamiento del plan educativo provincial.

El programa de becas Gregorio Álvarez recibió este lunes un nuevo aporte del sector privado, durante un acto que encabezó el gobernador Rolando Figueroa en el Centro de Convenciones Domuyo. En esta oportunidad, tres de las entidades que integran la Federación de Cámaras del Sector Energético de la Provincia del Neuquén (Fecene) sumaron 463.400.000 pesos al financiamiento del plan educativo provincial.

Actualmente, la provincia de Neuquén cuenta con 20.220 beneficiarios. Esto incluye los niveles educativos obligatorios (Inicial, Primario y Secundario), Terciario y Universitario, y de terminalidad secundaria. Se trata de una política pública del Gobierno provincial que fue reconocida por la organización de las Naciones Unidas UNESCO, como único programa que se articula desde una provincia argentina.

El acto contó con la participación de la ministra de Educación, Soledad Martínez ; el presidente de Fecene, Mauricio Uribe y representantes de las tres cámaras que sumaron su aporte: el presidente de la Asociación de Industriales de Neuquén (Adineu), Roberto Enriquez ; el vicepresidente de la Cámara Patagónica de Empresas de Servicios Petroleros (Capespe), Carlos Pérez y el presidente de la sede Neuquén de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Giulio Retamal .

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Durante el acto, Uribe destacó que “este aporte representa el compromiso del entramado empresarial que conforma Fecene con el desarrollo de nuestra provincia, convencidos de que la educación constituye una herramienta indispensable para construir un futuro con mayores oportunidades, crecimiento y equidad”.

El presidente de Fecene expresó: “Queremos destacar especialmente la visión y el compromiso de nuestro gobernador Rolando Figueroa y su gestión, ya que viene impulsando políticas orientadas al fortalecimiento del sistema educativo, promoviendo la educación de calidad como uno de los pilares de desarrollo de Neuquén”.

“Consideramos que este esfuerzo sostenido merece el acompañamiento del sector privado, entendiendo que articulaciones entre el Estado y las instituciones empresarias generan un impacto positivo y duradero en la comunidad”, agregó.

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Uribe explicó que el aporte se realiza a través de tres de las cámaras que componen Fecene y que otras dos están en proceso de firmar los convenios para sumarse.

Por último, remarcó que desde Fecene “reafirmamos nuestra vocación de continuar trabajando junto al gobernador en iniciativas que contribuyan al crecimiento sostenible de Neuquén, fortaleciendo el vínculo entre el sector privado y el público”.