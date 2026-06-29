Diego Ramos reveló las conmovedoras palabras de la madre de Ernestina Pais tras la muerte de la conductora.

Un día después del entierro de la conductora y periodista, Ernestina Pais , en el Cementerio de la Chacarita, el actor Diego Ramos habló en vivo con Moria Casán sobre el profundo impacto que provocó la muerte de su compañera de El divorcio del año.

El actor contó que le tocó salir al escenario del Teatro Nini Marshall para comunicarle al público que la función quedaba suspendida por la partida de su compañera. "Estábamos todos muy movilizados y pensé que iba a poder guardar la compostura. Fue muy shockeante para todos, y lo sigue siendo, porque el día anterior habíamos hecho función y durante todo el día habíamos estado hablando de la función de la noche", expresó en La mañana con Moria, el programa de las mañanas de eltrece.

Ramos también desmintió una de las versiones que circularon tras el accidente. "Ernestina no estaba llegando tarde. Ella era muy puntual y era un teatro que estaba cerca de su casa", aseguró. Luego explicó cómo el elenco se enteró de la tragedia: "Nos enteramos de lo que pasó porque una periodista llamó a José María Muscari y le preguntó por el accidente de Ernestina con el tren", recordó. Cuando Moria le consultó si la obra continuará con otra actriz en el lugar que ocupaba Ernestina, el actor respondió con cautela: "Veremos. Es muy difícil todo".

Embed - "ESTABA FELIZ COMO ACTRIZ": Diego Ramos, compañero de elenco, recordó a Ernestina Pais

Fue entonces cuando Diego Ramos compartió el momento más emotivo de la entrevista: la breve pero significativa charla que mantuvo con Milka Truol, la madre de la exconductora de CQC, durante el sepelio. "No sé si rompo la intimidad, pero la madre decía ayer: '¿Y a quién van a poner? Ella tenía una energía muy fuerte. Necesitan a alguien acorde'", reveló el actor, visiblemente conmovido.

El mensaje en redes del hijo de Ernestina Pais

Tras el velorio y el entierro de la periodista y conductora, Ernestina Pais, en el Cementerio de la Chacarita, su hijo Benicio eligió un gesto íntimo para despedirla en redes.

El joven subió a sus historias de Instagram una foto de la conductora sonriente, acompañada únicamente con un emoji de corazón rojo. Poco después compartió una selfie y escribió: "Gracias a todos por los mensajes hermosos", agradeciendo el acompañamiento recibido en medio del dolor. El homenaje de Benicio se convirtió en un reflejo de lo que Ernestina significaba para los suyos: una presencia luminosa recordada con amor incluso en el momento más duro.

image

Recodemos que Ernestina Pais falleció el viernes 26 de junio a los 54 años luego de que el vehículo que manejaba fuera embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro. La investigación dictaminó que la barrera y las luces de señalización funcionaban correctamente al momento del siniestro. La también actriz, venía de un proceso de recuperación luego de problemas de adicciones que había sufrido en los últimos años. Actualmente se encontraba trabajando en una de obra de teatro junto a Diego Ramos.