El estreno musical de Furia Scaglione: su album debut y su sorprendente voz.

Furia Scaglione supo construir su carrera a partir de su participación en Gran Hermano . Tras su paso por el reality, se volcó a las plataformas digitales y mostró su faceta en distintos formatos: participaciones en streaming, actuaciones en obras de teatro y videos en redes sociales, donde fue consolidando la comunidad que supo construir desde la casa más famosa del país. Ahora, en las últimas horas sorprendió a su audiencia con el lanzamiento de su álbum musical, “Cristales” , un proyecto propio que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

El anuncio llegó a través de su cuenta oficial de Instagram, donde Furia compartió clips breves y fotos del detrás de escena que acompañaron el lanzamiento. “¡Ya disponible en todas las plataformas!”, escribió emocionada sobre este nuevo capítulo en su carrera. El álbum es el resultado de una colaboración con la artista y productora M¥KKA, con quien ya había trabajado en otros temas musicales. El álbum reúne canciones como “Jade”, “Ágata” y “Cuarzo”, además de una propuesta visual que sigue la identidad que viene construyendo desde su salida del reality.

En paralelo, M¥KKA también celebró el estreno y compartió su entusiasmo: “Nuestro nuevo EP ‘CRISTALES’ junto a @furiascaglione ya está disponible en Spotify. También subimos hoy a YouTube tres videos nuevos de las canciones JADE, ÁGATA y CUARZO grabados en Shanghai, China, porque estamos locas y fuimos a grabarlos al otro lado del mundo”.

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Además, la productora agregó detalles del proceso: “Hace un tiempo venimos trabajando en este EP y fue increíble cómo se fue desarrollando para nosotras, me gustaría compartirlo con ustedes porque creo que nos refleja personalmente y quisimos crear algo positivo para que escuchen diariamente, cuando las cosas salen bien o no tan bien, cuando todo se siente increíble o muy pesado, la música acompaña, sana y es muy poderosa, esperamos que puedan disfrutarlo”.

La respuesta de los seguidores de Furia

La repercusión en redes sociales fue inmediata. Los seguidores de Furia y M¥KKA dejaron mensajes que destacaron el trabajo conjunto y la originalidad del álbum: “Muy bueno Juli”; “Temones”; “Increíbles los temas”; “Tremendo trabajo se mandaron, chicas”; “Un tema más bueno que el otro”, fueron solo algunos de los comentarios que se multiplicaron en las primeras horas en internet tras el estreno del album debut de la ex Gran Hermano.

No obstante, junto al furor y la ola de mensajes positivos, también aparecieron las críticas. Fiel a su estilo directo, Furia decidió responder a través de sus historias de Instagram: “Holi, buen día, ¿cómo andan? Bueno, yo acá. Hemos salido en varios portales con los temas nuevos y con la música nueva y la verdad que estoy muy contenta. Pero así como aparecimos en portales, también aparece el hate y las preguntas. A sus respuestas son estas: el video o los videos no son IA. Sí fuimos hasta China y grabamos allá. Por otro lado, hay letras que sí tienen Autotune y otras no, pero realmente esa es mi voz“.

Embed - JADE - FURIA FT MYKKA - VIDEO - ALBUM CRISTALES

Y continuó: “Así que para los envidiosos que dicen que no sé cantar, quiero decirles que tuve una mamá que era cantante soprano, mi papá tocaba el acordeón y toda mi familia toca algún instrumento o canta. No solamente aparecí en un reality, sino que bailo, canto y actúo. Así que nada, gracias a la gente que sabe valorar lo que es nuestro álbum nuevo y mala suerte para los que no pueden ver este gran éxito. Les mando un beso enorme y que arranquen bien la semana”.

El lanzamiento de “Cristales” marcó un nuevo hito en la carrera de Furia, que sigue explorando nuevos caminos artísticos tras su paso por Gran Hermano. El proyecto, que incluye canciones nuevas y videoclips grabados en locaciones internacionales, suma una nueva arista a su perfil y consolida su apuesta por el trabajo en equipo y la autogestión creativa.