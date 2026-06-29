Las duras críticas a Manuel por como le habló a Luana en Gran Hermano.

En una nueva emisión de Gran Hermano: Generación Dorada , Manuel Ibero protagonizó un tenso cruce con Luana Fernández que rápidamente se volvió viral en redes sociales y dio mucho de que hablar entre los seguidores del reality de Telefe.

La discusión generó un fuerte rechazo entre los seguidores del reality, quienes cuestionaron el tono con el que el participante se dirigió a su compañera. En X, muchos usuarios lo calificaron de “machista” y “soberbio”. Pese a ser uno de los jugadores con mayor apoyo y señalado como candidato a llegar a la final, Manuel ya había recibido críticas por una situación similar con Solange Abraham, cuando durante una discusión le insinuó que “no le daba la cabeza”.

Todo comenzó cuando Luana enfrentó a Manuel por una actitud que, según ella, había tenido mientras conversaba con otra participante. "Estoy hablando con ella y te cagás de risa de atrás", comenzó diciendo Luana. "Decidite vos, que no sabés si hace A, B o C. Dale, reina", le contestó Manuel.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TronkOficial/status/2071434757108363503&partner=&hide_thread=false Que asco el machito de Manuel siempre mandando a pensar a las mujeres, poco a poco se le va cayendo su papel de buenito. pic.twitter.com/QbEboE4TvT — tronk (@TronkOficial) June 29, 2026

El cruce siguió: "¿Que no sé qué? No entiendo a lo que vas", apuntó Luana. "Bueno, sentate y aprendelo, no sé. Pensalo", fue la respuesta de Ibero que encendió las redes. "Yo no tengo nada que pensar. A mí no me tratés así, boludo. ¿Pensar qué? Mejor, no me hablés y yo tampoco te hablo. Si te dije algo es porque te estabas cagando de risa de mí", explotó Fernández.

Las reacciones en X

El video del enfrentamiento no tardó en viralizarse en X, donde cientos de usuarios salieron en defensa de Luana y cuestionaron la actitud de Manuel.

Entre los comentarios más compartidos se leyeron mensajes como: “Nunca escuché a Marcos Ginocchio ni a Tato hablarle así a una mujer. Se le está cayendo la careta”, “‘Sentate y aprendelo’, le tira. Se cree mil el machito basureando a una mujer” y “Lo soberbio y machista que es Manuel, además de burlista. La gente no se da cuenta; encima se hace el nenito bueno”.

image

Las críticas convirtieron al participante en uno de los temas más comentados del día en la red social, donde el debate sobre su actitud frente a Luana no dejó de crecer.

La palabra que desestabilizó a Tamara Paganini en Gran Hermano

Tamara Paganini sorprendió en la casa de Gran Hermano al afirmar, de forma inesperada, que abandonaría la casa luego de recibir una palabra inesperada que la corrió de eje y la hizo salir de su idea. Durante la presencia del conductor Santiago Del Moro en la casa con el fin de hablar con ellos y hacerles llegar una palabra de un familiar o persona de su círculo íntimo, que sirva como guía para el juego.

Revelado durante la transmisión en vivo, la jugadora recibió una palabra especial a la que no pudo determinar con precisión al aspecto que debía cambiar. "Activá", le escribieron en un papel mientras que ella respondió de forma sorpresiva: “No sé, que me putee más con la gente, qué sé yo, la verdad. Supongo que me tendré que pelear. ¿Me pelearé?”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nom0leste/status/2071419290905903590?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2071419290905903590%7Ctwgr%5Ec1ac344f2d6aecaab3571f9aa702c3a40a2ec98b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lmneuquen.com%2Fespectaculos%2Fla-palabra-que-desestabilizo-tamara-paganini-gran-hermano-lo-que-podria-abandonar-la-casa-n1244014&partner=&hide_thread=false TAMARA PAGININI QUIERE ABANDONAR LA CASA DE GRAM HERMANO pic.twitter.com/p3hzdDcGV8 — nom0leste (@nom0leste) June 29, 2026

Ante esta situación, el conductor dijo: “Lo tuyo es una revancha, pero lo tuyo es una revancha en la vida, India, como yo te digo siempre. Que vos puedas cerrar este círculo es espectacular. Por lo que pasó. Pase lo que pase ya lo cerraste”. Por otra parte, Tamara fue clara: “Sí, pero no, no estoy bien. Ya se va a pasar”.

Para cerrar el encuentro dutrante la cena, Del Moro lanzó una reflexión: “Te juro, te juro en todas las temporadas que hice, toda la gente que se fue al minuto y medio quería treparse por el tapial. Y es una pena por tu historia. Pero pensalo, vamos a terminar la cena”.