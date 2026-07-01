Neuquén impulsa una ordenanza "anti Saladitas" para prohibir las ferias informales

El proyecto apunta a regularizar la actividad informal y brindar igualdad de condiciones a todos los actores del sector.

La Municipalidad de Neuquén impulsa un proyecto de ordenanza que apunta a impedir la instalación de las ferias denominadas “Saladitas” en la ciudad con el fin de ordenar la actividad comercial y generar condiciones de equidad para todos los comerciantes y emprendedores que desarrollan su actividad dentro del marco legal.

La iniciativa fue elaborada de manera conjunta entre el Ejecutivo municipal y la Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines del Neuquén (ACIPAN), y busca establecer reglas claras para la comercialización en ferias, promoviendo la formalización de quienes hoy desarrollan actividades por fuera de la normativa vigente.

El coordinador de Gestión Económica, Gastón Contardi, explicó que el proyecto apunta a regularizar la actividad informal y brindar igualdad de condiciones a todos los actores del sector: “Los concejales del oficialismo de la ciudad de Neuquén van a presentar una iniciativa que estuvimos trabajando desde el Ejecutivo y también con ACIPAN en referencia a la informalidad de la venta en ferias. Queremos regularizar y ordenar todo aquello que no esté ordenado y, básicamente, lo que pretendemos es que esta ordenanza prohíba cualquier tipo de posibilidad de Saladitas en la ciudad de Neuquén” , afirmó.

En ese sentido, remarcó que esta ordenanza permitirá poner en una situación de equidad a los comercios y a aquellos comerciantes de Neuquén que quieren vender a través de ferias. Contardi señaló, además, que el proyecto iniciará ahora su tratamiento legislativo y que durante ese proceso podrá enriquecerse con aportes de los distintos sectores.

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En cuanto a su debate dentro del Concejo, comentó que se realizará en las próximas semanas: “Seguramente habrá cosas para mejorar y agregar, pero la decisión es clara”, sostuvo. En este sentido, explicó que la propuesta no sólo contempla la prohibición de actividades comerciales informales, sino que también prevé herramientas para que quienes hoy se encuentran en esa situación puedan incorporarse al circuito formal.

“Lo que estamos presentando es una ordenanza para prohibir las actividades que no están en el marco de la formalidad y sí habilitar un camino para que quienes están en esa situación puedan formalizarse. De esa manera habrá equidad y todos estarán dentro de reglas claras”, expresó.

Por su parte, el prosecretario de la Comisión Directiva de ACIPAN y referente de la subcomisión de Comercio, Carlos Algueró, celebró el avance de la iniciativa y recordó que se trata de un planteo histórico: “Desde la Cámara este es un pedido que venimos realizando desde hace mucho tiempo. Celebramos esta situación porque es poner en valor al comerciante que la está peleando, que todos los días paga sus impuestos y cumple con las normas”, destacó.

Asimismo, afirmó que la futura ordenanza permitirá que todos quienes desarrollen actividades comerciales en la ciudad lo hagan bajo las mismas condiciones: “Esto va a generar que cualquier emprendedor pueda terminar siendo un gran comerciante y evita que la ilegalidad genere diferencias y anomalías dentro del comercio”, concluyó.