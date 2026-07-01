El sueño que apagó el miedo: cómo Manzano Amargo logró su cuartel de bomberos

Malvina Antiñir cumple su segundo mandato con una meta: que su pueblo no vuelva a esperar horas para que lleguen los bomberos.

Hay incendios que queman madera. Y hay incendios que queman por dentro. Malvina Antiñir conoce los dos. Hace años, en un invierno, el fuego le ganó en su casa. Estufa a leña, machimbre, y en un abrir y cerrar de ojos no quedó nada. “Quedamos con lo puesto”, recordó. Fue duro. Complicado. Y en ese frío entendió algo que no se olvida: cuando el lugar empieza a crecer, la gente no puede estar a 50 o a 100 kilómetros de ayuda.

Desde esa ceniza nació un sueño. Traer a Manzano Amargo, en el corazón del Alto Neuquén donde se juntan los Andes y la Cordillera del Viento, su propia base de bomberos.

No fue fácil. Tocó puertas. Se cerraron muchas. Escuchó el “para qué necesitan bomberos en un pueblo tan chico?”. Sin embargo, ella sabía algo que otros no veían: en algún momento, iban a ser útiles. Y ese momento llegó.

Del “no se puede” al sí del gobierno

Antiñir, la presidenta de la Comisión de Fomento, cumple su segundo mandato con una obsesión: acercar instituciones. Que el vecino no tenga que viajar a Las Ovejas, Andacollo o Chos Malal para salvar lo que tiene.

Empezó la gestión. Largos viajes, pasillos de espera. Hasta que golpeó la puerta correcta. El gobernador Rolando Figueroa y el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, dijeron que sí desde el primer momento.

SFP Acto entrega de equipamiento a bomberos policia gobernador (9) Sebastián Fariña Petersen

“Quiero recalcar con mayúsculas esto porque fue así. Ellos se pusieron al hombro la necesidad y la solución”, admitió Malvina. Y es verdad. Entre todos se consiguió el móvil, el equipamiento, el compromiso. Con el gobernador firmó y oficializó la base de bomberos para Manzano Amargo.

Se sumó el comisario Mario Andrada, de la División Bomberos de Zapala. Y el proyecto empezó a tomar forma. Ya no era un sueño. Era una obra.

Una casa para cuidar: Luz, agua, gas e internet

Hoy la base no es un galpón vacío. Es una casa. La Comisión de Fomento cedió y equipó el edificio. Tiene luz, agua, gas, tres líneas de internet, baños, cocina y dormitorios.

“Se lo ambientó de la mejor manera para que los efectivos puedan estar tranquilos y confortables”, explicó. A su vez remarcó con convicción: “Porque quien arriesga su vida por nosotros, no puede estar incómodo”.

El personal es de la Policía de la Provincia. Hacen sistema 7x7: siete días en Manzano Amargo, relevo, y vienen otros siete desde la ciudad de Zapala.

El pasado 21 de abril, en el aniversario de la localidad, el gobernador Figueroa inauguró oficialmente la base. Con camioneta 0km, equipamiento donado por instituciones, por la División de Zapala y por el Ministerio de Seguridad.

Cuando el pronóstico se cumplió: El incendio de “Onel” González

Malvina Antiñir siempre dijo: “En algún momento van a actuar”. Y actuaron.

En plena madrugada, apenas unas semanas después de la apertura, se incendió la casa de un vecino, Richard “Onel” González. Se activó la base de Bomberos de la Policía. Colaboró también Incendios Forestales de Manzano Amargo y el destacamento local. Tres instituciones contra el fuego.

“Gracias a los bomberos que vinieron, gracias a la policía que estuvo, gracias a Incendios, pude salvar el resto”, dijo en aquella ocasión “Onel” entre cenizas.

No hubo que esperar que vinieran de otro lugar. No se desmereció tiempo. Estaban ahí. Para Malvina fue orgullo. “Me llena decir que no estaba equivocada. Que en algún momento esto se iba a dar. Y se dio y se pudo actuar a tiempo”, aseguró.

Gracias a los que dijeron que sí

La base de bomberos de Manzano Amargo hoy tiene móviles 4x4 para contingencias urbanas y rurales. Cuenta con personal especializado que además previene incendios forestales, asiste en rutas, apoya a crianceros y hace auxilio en tiempos de trashumancia o temporales. Trabaja en forma articulada con el Sistema Provincial de Manejo del Fuego, comentó la jefa comunal.

SFP Acto entrega de equipamiento a bomberos policia gobernador (3) Sebastián Fariña Petersen

Toda esta infraestructura de prevención, asistencia y acción ante adversidades es parte de un plan de inversión provincial: autobombas, indumentaria ignífuga, horas de vuelo para helicópteros y aviones hidrantes.

Aunque más allá de los fierros, está el sentido. “Estas personas se visten así, trabajan en seguridad y arriesgan su vida por nosotros”, reconoció Malvina, emocionada. Al final cerró con una frase contundente: “Aunque algunos digan que esto no fue importante, sí que fue y es importante para los vecinos y para que Manzano Amargo tenga seguridad propia”. -

“En algún momento van a actuar. La gente va a ver que son útiles. Y este año se dio. Me llena de orgullo no haber estado equivocada y que un vecino pudo salvar la mayor cantidad de sus bienes”. Malvina Antiñir, presidenta de la Comisión de Fomento de Manzano Amargo.