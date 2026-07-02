Restringen la circulación de camiones y colectivos en todas las rutas nacionales de Neuquén

A las 18 se restringe la circulación por las rutas.

Las condiciones climáticas adversas que afectan a Neuquén obligaron a implementar una nueva medida preventiva en las rutas . Vialidad Nacional anunció que quedará restringida la circulación del transporte de cargas y de pasajeros en todos los corredores nacionales que atraviesan la provincia.

La restricción comenzará a regir este jueves 2 de julio a las 18 y, en principio, se mantendrá hasta las 9 del viernes 3. Durante ese período no podrán circular camiones, colectivos ni otros vehículos destinados al traslado de cargas o pasajeros.

Desde el organismo nacional explicaron que la decisión fue tomada para reducir los riesgos para quienes transitan por las rutas y permitir que los equipos encargados de los operativos trabajen de manera más segura y eficiente.

Las bajas temperaturas, las nevadas, la presencia de hielo y las dificultades de visibilidad complican la circulación en distintos puntos de la provincia. Ante ese escenario, las autoridades resolvieron ampliar las medidas de prevención a todas las rutas nacionales de Neuquén.

Vialidad Nacional solicitó a los conductores respetar las indicaciones del personal de seguridad y de los agentes que trabajan sobre las calzadas. También recordó que es obligatoria la portación de cadenas físicas, incluso para aquellos vehículos que puedan circular por no encontrarse alcanzados por la restricción.

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La medida podría modificarse de acuerdo con la evolución del clima y el estado de las rutas. Por ese motivo, se recomendó consultar la información oficial antes de iniciar cualquier viaje y evitar los desplazamientos que no sean indispensables.

Los usuarios pueden comunicarse con el servicio de atención de Vialidad Nacional a través de los teléfonos 0800-222-6272 y 0800-333-0073, de lunes a viernes, entre las 9 y las 18. También se encuentra disponible el correo electrónico [email protected].

Mientras continúe el temporal, las autoridades insistieron en la necesidad de extremar las precauciones, reducir la velocidad, mantener una distancia segura entre vehículos y no avanzar cuando las condiciones de la calzada representen un peligro.

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Neuquén ya aplica la restricción

El avance del frío extremo, las nevadas y la formación de hielo encendieron las alarmas en Neuquén. Ante el riesgo de que las condiciones empeoren desde este miércoles, el Gobierno provincial anunció el cierre preventivo de distintos tramos de rutas nacionales y provinciales este miércoles, a partir de las 18.

La medida fue comunicada por Luciana Ortiz Luna, secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, que pidió a la población evitar cualquier viaje que no sea indispensable. El objetivo es impedir que automovilistas, transportistas o colectivos queden varados en sectores donde las bajas temperaturas, la nieve y el viento pueden volver intransitable la calzada en pocos minutos.

La medida comprende: