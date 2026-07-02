En fotos, el día más frío del año en Neuquén: 8 grados bajo cero, con calles congeladas y derrapes

El día más frío del año llegó a Neuquén este jueves 2 de julio, con temperaturas que llegan casi a los ocho grados bajo cero. El frío helado se hace sentir desde primera hora de la mañana en las calles de la ciudad, que permanecen con hielo y ya fueron protagonistas de derrapes de motociclistas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) marcó, a las 8 y a las 9 de la mañana, una temperatura de -7.8 grados , mientras que el reporte actualizado a las 10 indica que el termómetro marca -5.8 grados.

Para este jueves durante el día, bajo un cielo completamente despejado, la temperatura máxima alcanzará apenas los 6°C , acompañada por vientos leves del noreste a 10 km/h y ráfagas que rozarán los 14 km/h. Así lo indica el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC). El momento más crítico de la jornada se vivirá durante la noche, cuando el termómetro se desplomará hasta registrar una mínima extrema de -9°C , con vientos de 12 km/h y ráfagas de 17 km/h provenientes de la misma dirección.

Sin embargo, el escenario meteorológico comenzará a cambiar a partir del viernes debido al ingreso de aire más húmedo desde el noreste, lo que dará inicio a un paulatino ascenso de la temperatura. Durante las horas de luz del viernes, el cielo se mantendrá despejado y la máxima trepará a los 8°C, con vientos del noreste a 28 km/h y ráfagas de 33 km/h. Hacia la noche, el cielo se cubrirá por completo y la temperatura descenderá a los -2°C, registrándose vientos del este a 22 km/h con ráfagas más intensas que alcanzarán los 40 km/h.

Cómo seguirá el tiempo durante el finde

Según la AIC, para el fin de semana se prevé un panorama con nubosidad variable. El sábado comenzará con un cielo mayormente despejado y una máxima de 9°C, con vientos del noreste a 12 km/h y ráfagas de 14 km/h. Por la noche, las nubes volverán a ganar terreno dejando el cielo cubierto, mientras que la temperatura mínima se ubicará en los -3°C, acompañada por vientos del sudeste a 9 km/h y ráfagas de 12 km/h.

El domingo, el cielo se presentará cubierto durante el día, permitiendo que la máxima alcance los 12°C, con vientos del sudoeste a 24 km/h y ráfagas de 30 km/h. Al caer la noche, el cielo se despejará, la mínima descenderá a los -5°C y los vientos soplarán a 12 km/h con ráfagas de 14 km/h desde el sudoeste.

Fotos y video: el día más frío del año en Neuquén

Calles congeladas en el día más frío del año en Neuquén

SFP Frio hielo helada calles congeladas (1) Sebastián Fariña Petersen

SFP Frio hielo helada calles congeladas (2) Sebastián Fariña Petersen

SFP Frio hielo helada calles congeladas (3) Sebastián Fariña Petersen

SFP Frio hielo helada calles congeladas (4) Sebastián Fariña Petersen

SFP Frio hielo helada calles congeladas (6) Sebastián Fariña Petersen

SFP Frio hielo helada calles congeladas (7) Sebastián Fariña Petersen

SFP Frio hielo helada calles congeladas (8) Sebastián Fariña Petersen

SFP Frio hielo helada calles congeladas (9) Sebastián Fariña Petersen

SFP Frio hielo helada calles congeladas (10) Sebastián Fariña Petersen

Frio Neuquen rio Claudio Espinoza

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