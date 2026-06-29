Cuándo llegará la "bomba polar", el fenómeno que provocará temperaturas de 15°C bajo cero y fuertes nevadas

El SMN advierte que una masa de aire antártico avanzará con temperaturas inusuales. Qué zonas tendrán mayor impacto de este fenómeno.

Una intensa irrupción de aire de origen antártico comenzó a afectar a gran parte del territorio argentino este lunes, donde la sensación térmica marcó bajo cero en varias localidades. Estas condiciones climáticas darán lugar a una nueva ola de frío extremo con un fenómeno, al que popularmente se denomina "bomba polar".

Según indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este fenómeno traerá temperaturas muy por debajo de lo habitual para la época y también podría generar nevadas en distintos puntos del país , incluyendo sectores donde este tipo de eventos son poco comunes.

Los especialistas, sin embargo, advierten que todavía existe un margen de incertidumbre sobre el alcance que tendrán las nevadas.

FRIO POLAR El SMN emitió una alerta por frío extremo para varias provincias, las recomendaciones.

El pronóstico anticipó una anomalía climática de 4 grados por debajo de lo habitual para esta época. Y según detallaron afectará a casi toda la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa y todo el este de las provincias del noroeste.

En la Ciudad de Buenos Aires, las temperaturas mínimas podrían tocar un piso de 2 grados para el próximo jueves, según el SMN. Y en la Patagonia el termómetro podría bajar hasta los 15 grados bajo cero en los próximos días.

En tanto, las temperaturas máximas también registrarán un marcado descenso durante toda la semana.

Qué dice el SMN sobre la “bomba polar”

El informe especial que emitió el SMN detalla que a partir del próximo martes 30 de junio se espera un ingreso de una masa de aire de origen antártico que afectará prácticamente todo el territorio argentino en el transcurso de los días siguientes.

El organismo precisó que “inicialmente la masa de aire polar ingresará a la región patagónica durante el martes 30 de junio, mientras que entre el miércoles 1° y el jueves 2 de julio esta masa de aire afectará a la franja central y norte del país”.

Nieve. Patagonia La Patagonia tendrá días de nieve, en tanto que la zona costera de Río Negro y Chubut se esperan lluvias y aguanieve.

“Esta situación estará acompañada por muy bajas temperaturas, especialmente en las regiones patagónica, Cuyo y el Noroeste, en las cuales podrán registrarse temperaturas mínimas entre 10°C bajo cero y 0°C (pudiendo incluso descender por debajo de los 15°C bajo cero en partes de la meseta patagónica); y máximas de -5 y 7°C”, agregó el SMN.

Hasta cuándo se extendería la “bomba polar”

Según el pronóstico del SMN, la anomalía empezaría a ceder hacia la segunda semana de julio, cuando las temperaturas seguirían siendo bajas pero más normales en comparación con el promedio histórico.

La ola de aire antártico se podrá sentir fuerte en el centro y el norte de la Argentina, a tal punto que se esperan posibles nevadas en distintas zonas. Por ejemplo, en una zona inusual como las provincias de Cuyo.

Al mismo tiempo, desde el sitio Meteored anticiparon una posibilidad de que se registren nevadas débiles en el sudeste de la provincia de Buenos Aires.

El pronóstico de nieve oficial del Servicio Meteorológico Nacional incluye las zonas serranas de Córdoba y San Luis y las zonas serranas de las provincias del Noroeste argentino, como Salta, Jujuy, Tucumán y la provincia de Catamarca.