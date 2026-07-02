Guerra total: el fuerte y duro posteo de Mauro Icardi contra Yanina Latorre.

El futbolista respondió a través de sus redes a las acusaciones que la conductora realizó en su programa de televisión.

Ya no hay paz, si es que en algún momento la hubo. Lo cierto es que en las últimas horas estalló una tremenda guerra mediática. De un lado, la periodista de espectáculos, Yanina Latorre , del otro, Mauro Icardi con el apoyo de su pareja, la China Suárez . El escándalo es total. Un fuerte posteo que el futbolista le dedicó a la conductora en su cuenta de Instagram fue munición gruesa y se dio un día después de que ella aseguró que él estaba en crisis con la actriz. La animadora de SQP, siempre filosa, no tardó en responder y salió con todo contra el delantero.

El conflicto surgió cuando el futbolista editó una imagen de Yanina con inteligencia artificial, la mostró vestida de payaso y escribió: “Si se ocupara de su vida como se ocupa de la mía, no sería tan cornuda”. La frase fue interpretada como una respuesta directa a los comentarios de la periodista sobre una supuesta crisis en la relación entre el jugador y la actriz, algo que una horas antes ambos desmintieron compartiendo un video juntos.

La “exangelita”, fiel a su estilo, reaccionó con todos desde sus redes. “Mirá que hay que estar al pedo para buscar fotos mía, editarlas y subirlas”, lanzó en un primer mensaje. Luego, subió el tono: “Cómo te pica cuando hablo, Mauro. Me das más importancia”. Poco después, reforzó su postura con otra publicación: “Con razón nadie lo contrata... El payaso sos vos, Mauro”.

No fue todo, Yanina siguió: “Fuiste muy cornudo. Y ojo con la China nunca se sabe”. “¿Encima sos tan nabo q usas a tu hija Isabella para grabar esto? Me das lástima. Vivís pendiente de mí. Me estás contestando. Te pica cuando cuento verdades", se despachó, en alusión al video que la pareja compartió para desmentir que estaban separados.

Los detalles del escándalo

La disputa pública comenzó luego de que Latorre revelara que la China Suárez habría sorprendido a Mauro Icardi intentando conseguir el contacto de Ekaterina Ojeda, una joven vinculada por rumores recientes al futbolista. Esta situación habría generado un conflicto en la pareja, lo que fue desmentido rápidamente por los protagonistas con un video conjunto en redes sociales.

En medio del escándalo mediático, surgieron nuevas versiones sobre el entorno familiar de Icardi. Según Latorre, las hijas que el delantero tuvo con Wanda Nara habrían manifestado curiosidad por conocer a Ekaterina Ojeda, motivadas por la popularidad de la joven en TikTok. La panelista compartió el dato en vivo durante el programa Sálvese Quien Pueda, sorprendiendo tanto al estudio como a la propia Ojeda, quien participaba en una videollamada.

La controversia se alimentó con el testimonio de Ojeda, quien confirmó en televisión que alguien le facilitó el número de Icardi y que el futbolista intentó contactarla tras el episodio en Tequila, el boliche donde supuestamente fue agredida por la China. Ojeda contó que él incluso la habría tomado de la cintura durante aquella noche.

Lo que sucedió entre Mauro Icardi y Yanina Latorre fue una escalada de mensajes cruzados en redes sociales, motivada por las acusaciones de la periodista sobre la vida personal del jugador y la reacción pública de él con un posteo ofensivo. El cruce de mensajes, los rumores de infidelidad y la exposición de la vida privada de los involucrados siguen generando repercusiones y alimentando el interés del público, sin que por ahora se vislumbre un cierre definitivo al conflicto.