Tinelli se reencontró con El Oso Arturo en Miami: una escena llena de ironía y humor

Marcelo Tinelli volvió a compartir escena con uno de los personajes más recordados de la televisión argentina. El reencuentro con el Oso Arturo incluyó humor, recuerdos y hasta el regreso de Trompi.

Marcelo Tinelli protagonizó uno de los momentos más comentados del Mundial 2026 al reencontrarse en Miami con el emblemático Oso Arturo , el inolvidable personaje que marcó una generación durante la época dorada de Videomatch.

Después de casi dos décadas sin compartir pantalla, ambos revivieron la dinámica que los convirtió en una de las duplas más queridas de la televisión argentina. El resultado fue una combinación de humor, nostalgia y escenas que rápidamente despertaron recuerdos entre quienes crecieron viendo el programa.

Antes de la aparición del personaje en el programa que conduce "Infobae Mundial", Tinelli preparó el terreno con una presentación cargada de ironía . Con su característico humor , aseguró que esperaba una reconciliación con Arturo, recordando las permanentes bromas que recibía durante los años de Videomatch .

Incluso bromeó con que había consultado la situación con su psicólogo y su psiquiatra, aunque el inconveniente seguía siendo el mismo: el Oso Arturo nunca habla. También siguió el juego al explicar que el personaje se había mudado a Estados Unidos, en clara referencia a la vida de Javier Adarvez, el actor que durante años estuvo dentro del traje.

El Oso Arturo volvió con todos sus clásicos gestos

La entrada del personaje fue exactamente como muchos la recordaban. Vestido con la camiseta de la Selección Argentina y sus tradicionales lentes de sol, el Oso Arturo apareció al ritmo del rock, ignoró los intentos de abrazo de Tinelli y respondió únicamente con gestos, levantando los anteojos para expresar fastidio.

Marcelo no pudo contener la risa mientras improvisaba un diálogo con el personaje, quien simuló preguntarle qué hacía en Miami, miró el reloj como insinuando que debía irse y hasta le hizo señas pidiéndole dinero, manteniendo intacta la esencia humorística que lo hizo famoso. El estudio celebró cada una de las intervenciones, en una escena que pareció transportar al público a finales de los años noventa.

La historia del Oso Arturo, uno de los grandes íconos de la televisión argentina

El Oso Arturo debutó en 1997 dentro de Videomatch, cuando el ciclo conducido por Marcelo Tinelli lideraba ampliamente las mediciones de audiencia. Con una personalidad impredecible, humor físico y sin pronunciar una sola palabra, el personaje logró conquistar al público gracias a su capacidad para generar situaciones espontáneas con el conductor, los invitados y el equipo del programa.

Detrás del disfraz estaba Javier Adarvez, actor y exprofesor de educación física, quien interpretó al personaje durante ocho temporadas. En ese proceso, se convirtió al simpático oso hormiguero violeta en un verdadero fenómeno de la cultura popular.

Qué fue de Javier Adarvez, el actor que interpretó al Oso Arturo

Tras el final de su etapa en la televisión argentina, Javier Adarvez se radicó en Miami, donde desarrolló su vida profesional en el sector de las telecomunicaciones. A pesar de haberse alejado de la pantalla, el cariño del público nunca desapareció y su personaje continúa siendo uno de los más recordados de la historia del entretenimiento argentino.

Entre las escenas más emblemáticas que protagonizó Arturo figura aquella intervención en una transmisión en vivo para impedir que un intruso se acercara al entonces presidente Fernando de la Rúa, un episodio que terminó de consolidar la leyenda del personaje. El reencuentro con Marcelo Tinelli demostró que, más allá del paso del tiempo, el Oso Arturo conserva intacto el lugar que ocupa en la memoria de varias generaciones de televidentes.