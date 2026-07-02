Caviahue espera otro temporal para abrir el centro de esquí: "Somos un pueblo de nieve"

Hay consultas, reservas y expectativas por la temporada, aunque todavía falta nieve para habilitar las pistas.

Caviahue volvió a vestirse de blanco durante la noche y este jueves amaneció con un paisaje calmo, sin viento y sin nuevas precipitaciones. La nieve acumulada renovó las expectativas de prestadores turísticos , comerciantes y vecinos, que esperan poder poner en marcha cuanto antes la temporada invernal y recibir a los visitantes que ya comenzaron a reservar sus vacaciones.

“Anoche tuvimos nevadas y de a poco vamos acumulando para poder reiniciar esta temporada invernal”, explicó el intendente de Caviahue-Copahue, Oscar Mansegosa en LU5 . Según indicó, tanto el centro de esquí como los alojamientos, comercios, servicios turísticos y el complejo Termas-Nieve de Copahue se encuentran preparados para comenzar a trabajar.

Sin embargo, la apertura del centro de esquí todavía dependerá de las próximas nevadas. Si bien el paisaje ya muestra una importante transformación, aún hace falta una mayor acumulación en las pistas para garantizar las condiciones necesarias y seguras para la actividad.

Desde la localidad siguen con atención los pronósticos para los próximos días. Mansegosa señaló que entre el 7 y el 8 de julio se espera el ingreso de un nuevo temporal, que podría aportar la nieve necesaria para avanzar con la apertura.

“Esperamos que acumule y que el centro de esquí pueda abrirse”, sostuvo el jefe comunal.

Consultas, reservas y turistas que regresan cada invierno

La expectativa no solamente está puesta en el cielo. Los hoteles y prestadores turísticos ya comenzaron a recibir consultas y reservas para julio y agosto, los dos meses más fuertes de la temporada.

Mansegosa contó que mantuvo reuniones con empresarios hoteleros de la localidad, quienes confirmaron que existe interés por el destino y que varias consultas ya se transformaron en reservas concretas.

Caviahue cuenta además con un grupo de visitantes que regresa todos los años. En la localidad los definen como “turismo cautivo”: familias y viajeros que eligen nuevamente el destino por sus paisajes, la tranquilidad, la nieve y la posibilidad de combinar esquí con aguas termales.

Una parte importante de esos turistas proviene de la provincia de Neuquén, aunque los principales mercados siguen siendo Buenos Aires, Córdoba y otras grandes ciudades del país. También existe interés de visitantes extranjeros, especialmente por la propuesta de las termas de Copahue durante el invierno.

“La combinación de Copahue abierto en la época invernal y el producto Termas-Nieve genera mucho interés”, destacó el intendente.

De acuerdo con Mansegosa, la cantidad de turistas que visita las termas durante los meses fríos viene creciendo. El año pasado, sin embargo, la escasez de nieve acortó la temporada y redujo el tiempo de funcionamiento de algunas actividades.

“Esperemos que este año no se repita y que tengamos una buena cantidad de nieve y de turistas de distintos lugares”, expresó.

Precios competitivos y caminos en condiciones

En relación con los valores de la temporada, el intendente reconoció que hubo aumentos respecto del invierno pasado, aunque aseguró que no fueron significativos. “Estamos dentro de los centros de esquí más baratos. No somos el más barato, pero sí estamos entre los más accesibles”, afirmó.

El costo es uno de los aspectos que Caviahue busca mantener como ventaja frente a otros destinos de nieve del país. A eso se suma una propuesta que combina deportes, paisajes volcánicos, aguas termales y una localidad pequeña que conserva un ritmo tranquilo incluso durante los meses de mayor movimiento.

Respecto de los caminos, Mansegosa indicó que la Ruta Provincial 26 se encuentra en buenas condiciones y que Vialidad Provincial trabaja de manera permanente para garantizar la transitabilidad.

Dentro de la villa, el municipio se ocupa del despeje de las calles principales, los accesos a escuelas, el centro de salud y las distintas dependencias públicas.

“Para nosotros, que nieve 80 centímetros es normal”

El intendente también se refirió a la vida cotidiana de una comunidad acostumbrada a convivir con nevadas intensas, bajas temperaturas y temporales. “Somos un pueblo de nieve de la provincia de Neuquén. Para nosotros, que nieve medio metro u 80 centímetros es normal”, explicó.

Según relató, los niños van a la escuela, realizan actividades físicas y los adultos concurren a sus trabajos con normalidad, siempre que las condiciones lo permitan. La comunidad se encuentra preparada, las viviendas están adaptadas y los organismos cuentan con equipamiento para despejar calles y mantener en funcionamiento los servicios esenciales.

“Si la cantidad de nieve y el frío que hace en Caviahue ocurrieran en otras localidades, seguramente se sentiría mucho más porque no están acostumbradas. Acá se vive de manera natural, porque es nuestra forma de vida”, señaló.

Mansegosa aclaró además que Caviahue cuenta desde hace años con suministro domiciliario de gas a través de una planta de gas licuado de petróleo. Durante los temporales pueden aplicarse medidas preventivas por posibles dificultades en el ingreso de los camiones que abastecen la planta, pero hasta el momento no hubo inconvenientes en el servicio.

En el ámbito educativo, la suspensión de clases fue comunicada para este jueves y viernes. Mientras tanto, el municipio y los distintos organismos continúan con las tareas de mantenimiento y despeje.

Con parte de las obras provinciales detenidas por la veda climática, la localidad concentra ahora sus esfuerzos en la temporada turística. Prestadores, comerciantes y vecinos miran el pronóstico con ansiedad: en Caviahue, la llegada de la nieve no representa solamente un cambio de paisaje, sino el motor que pone en movimiento a toda la comunidad, ya que uno de los principales ingresos de esta villa de nieve viene del turismo y es por ello que su población los espera con los brazos abiertos.