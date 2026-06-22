El fenómeno único que sorprendió hasta a los habitantes de toda la vida de Caviahue: esferas de hielo cubrieron una laguna

Una fotógrafa registró el extraño fenómeno. El intendente de Caviahue-Copahue aseguró que nunca había visto algo similar en sus 48 años en la zona.

Caviahue-Copahue fue una vez más la responsable de ofrecer una escena inolvidable: una laguna de montaña cubierta por miles de esferas de hielo perfectamente redondeadas. El paisaje parece sacado de otro planeta, pero ocurrió en plena cordillera neuquina y fue registrado por una fotógrafa que llegó justo a tiempo para inmortalizar un fenómeno tan extraño como poco frecuente.

Las imágenes fueron tomadas en la Laguna Melliza Superior , en la zona de Caviahue-Copahue , donde una combinación excepcional de viento, olas y temperaturas bajo cero dio origen a una formación natural que no suele verse ni siquiera en los destinos más fríos del mundo.

La autora de las fotografías es Alejandra Heis , una fotógrafa de naturaleza oriunda de Mar del Plata que recorre habitualmente la Patagonia en busca de paisajes únicos. Esta vez había sido invitada a Caviahue para realizar fotografía nocturna, pero terminó encontrándose con un espectáculo inesperado.

CAVIAHUE Gentileza: Alejandra Heis

Fenómeno Único

"Un fenómeno muy poco habitual en el mundo sucedió en Caviahue-Copahue por primera vez. Miles de esferas de hielo se formaron en la Laguna Melliza Superior creando un paisaje extraño y fascinante", relató la fotógrafa al compartir las imágenes.

La escena parecía cubierta por cientos de miles de pequeñas piedras blancas. Sin embargo, al acercarse, se descubría que cada una de ellas era una esfera de hielo moldeada de manera natural.

Según explicó Heis, estas curiosas formaciones aparecen únicamente cuando coinciden varias condiciones meteorológicas muy específicas. "Estas esferas se forman cuando el viento, las olas y las bajas temperaturas trabajan juntos durante horas, moldeando el hielo de forma natural", señaló a LM Neuquén.

El proceso ocurre cuando pequeños fragmentos de hielo flotan sobre la superficie del agua y son empujados constantemente por el movimiento de las olas. Con cada desplazamiento van acumulando nuevas capas de hielo, nieve o agua congelada, adquiriendo progresivamente una forma redondeada.

Caviahue Gentileza: Alejandra Heis

El resultado son cientos o miles de bolas de hielo de distintos tamaños que terminan acumulándose sobre las orillas o en sectores de aguas poco profundas. Aunque el fenómeno ha sido registrado en algunos lagos de Finlandia, Suecia, Rusia, Islandia y Canadá, es extremadamente raro porque requiere una combinación muy precisa entre temperatura, viento y movimiento del agua.

Por eso las imágenes tomadas en la cordillera neuquina generaron sorpresa incluso entre quienes viven desde hace décadas en la región.

"Nunca había visto algo así"

Uno de ellos fue el intendente de Caviahue-Copahue, Oscar Mansegosa. "La verdad es que yo no lo había visto nunca antes. Y llevo 48 años viviendo en la zona", aseguró a LM Neuquén.

La declaración cobra relevancia porque se trata de una de las personas que más tiempo lleva observando los cambios climáticos y paisajísticos de la localidad. Según explicó, el fenómeno permaneció visible apenas unos días.

"Lo tapó un poco la nieve porque cayó arriba. Fue una nevada muy pequeña, pero ya no se ve más", comentó. Es decir que quienes lograron observarlo fueron apenas un puñado de personas vinculadas a actividades de montaña y excursiones.

Alejandra Heis fotografa - Salto del Agrio-2 La fotógrafa marplatense Alejandra Heis en Salto del Agrio.

"No fue algo masivo. La gente que subió fue la que hace excursiones y actividades en la zona", indicó.

Heis supo de la existencia de las esferas mientras viajaba hacia Caviahue. "Me avisaron que estaba ocurriendo este fenómeno y me apuré a llegar", contó.

La fotógrafa había sido invitada por Cristian Laurín, referente de Copahue Expeditions, quien inmediatamente organizó una salida para intentar registrar el paisaje antes de que desapareciera. Cuando llegaron a la laguna, las esferas seguían cubriendo gran parte de la superficie congelada. "Fue un espectáculo increíble que nos recuerda que la naturaleza siempre puede sorprendernos", describió.

Una segunda sorpresa: el cielo de Caviahue

La visita a la Laguna Melliza Superior terminó regalando mucho más que las esferas de hielo. Aprovechando las condiciones climáticas y la ausencia de contaminación lumínica, Heis regresó durante la noche para realizar fotografías astronómicas.

Allí logró capturar otra imagen extraordinaria. Sobre el paisaje volcánico aparecieron el arco de la Vía Láctea, las Nubes de Magallanes -dos galaxias vecinas visibles desde el hemisferio sur- y la llamada luz zodiacal, un tenue resplandor generado por partículas de polvo presentes en el Sistema Solar.

Además, la noche coincidió con un período de intensa actividad solar que había provocado auroras australes en la Antártida. Ese fenómeno generó un llamativo resplandor rojizo y verdoso conocido como airglow o luminiscencia atmosférica. "Había mucha actividad en el cielo. Ese resplandor de colores que se ve en la imagen es una alteración atmosférica", explicó.

El fenómeno que sorprendió hasta a los habitantes de toda la vida de Caviahue: miles de esferas de hielo cubrieron una laguna

Las fotografías tomadas en la Laguna Melliza Superior reúnen así dos fenómenos poco habituales en un mismo escenario: las extrañas esferas de hielo que cubrieron la superficie de la laguna y uno de los cielos nocturnos más espectaculares registrados este año en la cordillera neuquina.

Para la fotógrafa, el hallazgo vuelve a poner en valor el enorme potencial natural de Caviahue-Copahue. "No puedo creer la intensidad de los paisajes y de los cielos nocturnos de esta región", afirmó.

Y quizás la mejor síntesis de lo ocurrido la dio el propio intendente de la localidad. Después de casi medio siglo viviendo en la zona, todavía hay fenómenos capaces de sorprenderlo.

Las miles de esferas de hielo que aparecieron en la Laguna Melliza Superior fueron una prueba de ello. Un espectáculo efímero, extraño y fascinante que duró apenas unos días, pero que quedó inmortalizado en fotografías que ya recorren las redes sociales y muestran una vez más que la naturaleza neuquina siempre guarda alguna sorpresa.