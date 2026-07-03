Tras la polémica con Yanina Latorre, el hermano de Mauro Icardi mostró cómo está su padre

La familia de Mauro Icardi volvió a ser protagonista de la escena mediática luego de que uno de sus hermanos, Juan , decidiera intervenir públicamente ante las afirmaciones de la conductora Yanina Latorre sobre la situación personal de su familia. El cruce, que sumó un nuevo capítulo a los conflictos que giran en torno al futbolista, dejó expuesta la tensión entre las figuras del espectáculo y el círculo íntimo del jugador .

El detonante de esta disputa fue una declaración televisiva de la conductora de SQP , quien aseguró que Juan, el padre de Mauro Icardi, enfrentaba graves problemas económicos en Rosario. A raíz de estas palabras, el hermano de la pareja de la China Suárez optó por salir al cruce a través de una historia en Instagram, con el objetivo de salvaguardar la imagen y la privacidad de su entorno familiar.

Juan Icardi hijo se dirigió directamente a la conductora: “Señora Yanina Latorre , quería comentarle que mi papá no está solo en Rosario”. La frase, difundida en redes sociales, marcó el inicio de un descargo en el que el joven buscó desmentir categóricamente las versiones difundidas por la periodista sobre la situación de su padre y defender la dignidad de su familia.

La respuesta de Icardi no se limitó a negar las acusaciones sobre una supuesta crisis económica. Afirmó: “Acá somos una familia que, como cualquier argentino, se gana la vida trabajando”. Esta aclaración intentó poner fin a los rumores sobre las condiciones de vida en Rosario y a la vez reforzó la idea de unidad familiar ante los comentarios externos.

Esta intervención pública de la familia Icardi se produjo tras una serie de enfrentamientos entre Mauro Icardi y Yanina Latorre, intensificados por la reciente reconciliación del futbolista con la actriz China Suárez. En concreto, la polémica se originó cuando la conductora comentó que el padre del futbolista vivía una situación de precariedad. El entorno familiar no tardó en responder, buscando frenar la expansión de rumores en medios y redes sociales. La intervención de Juan Icardi reflejó el malestar ante lo que consideraron una intromisión injustificada en asuntos privados.

La defensa del hermano de Mauro, expuso el límite que su entorno busca establecer entre la vida privada de personas ajenas al espectáculo y la discusión mediática sobre los protagonistas del conflicto original. El mensaje del hermano del futbolista incluyó una demanda clara hacia la conductora: “Mi padre no está pasando hambre como usted dice, así que por favor no afirme cosas de una persona la cual no conoce”. Con este texto, el hermano del futbolista exigió a Yanina Latorre que se abstuviera de involucrar a su padre en discusiones públicas sobre temas del espectáculo.

La advertencia de Juan Icardi hijo

La publicación continuó con una advertencia por parte del hermano de Mauro Icardi: “Los problemas que usted tenga con mi hermano, arréglelos con él y no difamando a mi padre”. La cita mostró el malestar del joven ante la exposición de cuestiones familiares en los medios, y la necesidad de diferenciar entre las figuras públicas y quienes no forman parte del ámbito mediático.

Como parte de su descargo, Juan Icardi compartió una imagen familiar, acompañada del mensaje: “Acá una fotito de una parte de todos los que estamos en Rosario”. El gesto buscó aportar una prueba visual de la situación familiar y contrarrestar los rumores sobre el presunto aislamiento o abandono de su padre.