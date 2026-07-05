Confirmado: un árbitro francés dirigirá el partido entre Argentina y Egipto en el Mundial

Se trata de uno de los jueces preferidos por la FIFA: la terna de cara al pleito de octavos de final será completamente europea.

La FIFA confirmó que el árbitro francés François Letexier será el encargado de impartir justicia en el partido entre la Selección Argentina y Egipto , correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026 , que se disputará el próximo martes en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta.

El juez galo estará acompañado por una terna íntegramente europea, con Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni como asistentes, mientras que el noruego Espen Eskas será el cuarto árbitro y su compatriota Isaak Bashevkin actuará como juez de reserva en el encuentro decisivo. Se trata de un colegiado considerado dentro del grupo de preferidos por la FIFA debido a su estilo de conducción de partidos , con tendencia a dejar jugar y a intervenir poco en el desarrollo del juego, lo que favorece los encuentros de ritmo alto y dinámica fluida.

El colegiado llega a este compromiso luego de haber dirigido dos encuentros en la presente Copa del Mundo , siendo esta su primera participación en un Mundial mayor: estuvo a cargo del triunfo de Costa de Marfil ante Ecuador en la fase de grupos y del empate sin goles entre Cabo Verde y Arabia Saudita , donde mostró un criterio consistente en la aplicación del reglamento y un bajo promedio de interrupciones.

#AHORA | ÁRBITRO CONFIRMADO PARA ARGENTINA - EGIPTO



Francois Letexier será el encargado de impartir justicia en el duelo de octavos de final del Mundial 2026 pic.twitter.com/7VkYjYSaAk — doble amarilla (@okdobleamarilla) July 5, 2026

En ambos partidos acumuló ocho tarjetas amarillas en total, sin expulsiones, lo que refuerza su perfil de árbitro que prioriza la continuidad del juego por encima de las sanciones disciplinarias constantes. El encargado de impartir justicia también cuenta con antecedentes de alto nivel en competencias europeas, donde fue designado para encuentros de máxima exigencia.

Letexier, presente en el título del Dibu Martínez y la polémica con Prestianni

Entre ellos se destaca su participación como árbitro principal en la final de la Eurocopa 2024, en la que España venció a Inglaterra por 2-1, consolidándose como una de las figuras arbitrales emergentes del continente. Además, dirigió la final de la Europa League entre Friburgo y Aston Villa, torneo en el que el Dibu Martínez logró el título con el conjunto inglés, sumando así experiencia en partidos de presión internacional.

Otro de los antecedentes que lo posicionan como un árbitro seguido de cerca por la FIFA es su actuación en el encuentro entre Benfica y Real Madrid en Portugal, duelo que generó repercusión por una polémica entre Vinicius y Gianluca Prestianni y que derivó en discusiones reglamentarias posteriores.

¡Sí! ¡Francois Letexier es el mismo árbitro del Benfica - Real Madrid del a #ChampionsLeague en el que ocurrió la polémica entre Prestianni y Vinicius!pic.twitter.com/BDznEab4RO — SportsCenter (@SC_ESPN) July 5, 2026

Desde el organismo destacan su estilo de conducción basado en la continuidad del juego, con pocas interrupciones y criterio para sostener el ritmo del partido, algo que lo convierte en un árbitro valorado para encuentros de alta intensidad como el que disputarán argentinos y egipcios en Atlanta.