El clima en Neuquén

icon
Temp
37% Hum
Cintillo promocional
Deportes
La Mañana árbitro

Árbitro designado para el partido de Argentina y Cabo Verde

Se enfrentarán el viernes por 16avos de final del Mundial 2026 y el equipo arbitral ya está confirmado.

Árbitro designado para el partido de Argentina y Cabo Verde

Ya hay árbitro para ArgentinaCabo Verde. El canadiense Drew Fischer será el juez del partido de los dieciseisavos del Mundial 2026. El viernes, en el Hard Rock de Miami, desde las 19, Fischer pondrá su experiencia al servicio del duelo más esperado de la jornada.

No es la primera vez que pita en este torneo: ya pasó por Francia–Irak y Croacia–Ghana. Y tampoco es un desconocido para Messi: lo tuvo en la final de la Leagues Cup frente a Vancouver y en otro choque de Portland, el 16 de mayo.

Con él, todo su equipo: los canadienses Barwegen y Arfa como asistentes, más las mexicanas Katia García y Sandra Ramírez en funciones de apoyo arbitral.

La selección argentina vuelve al ruedo eliminatorio y el viernes, en Miami, buscará dar el primer paso rumbo a los octavos.

designaciones fifa (3)

Te puede interesar...

Leé más

Noticias relacionadas

NEUQUÉN

Azul Curioso

POLICIALES

Negro

MUNDO

Violeta

CIENCIA Y VIDA

Amarillo Pastel