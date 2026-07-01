Deportes La Mañana árbitro Árbitro designado para el partido de Argentina y Cabo Verde

Ya hay árbitro para Argentina–Cabo Verde. El canadiense Drew Fischer será el juez del partido de los dieciseisavos del Mundial 2026. El viernes, en el Hard Rock de Miami, desde las 19, Fischer pondrá su experiencia al servicio del duelo más esperado de la jornada.

No es la primera vez que pita en este torneo: ya pasó por Francia–Irak y Croacia–Ghana. Y tampoco es un desconocido para Messi: lo tuvo en la final de la Leagues Cup frente a Vancouver y en otro choque de Portland, el 16 de mayo.

Con él, todo su equipo: los canadienses Barwegen y Arfa como asistentes, más las mexicanas Katia García y Sandra Ramírez en funciones de apoyo arbitral.