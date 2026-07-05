Quién es Ørjan Nyland, el arquero que eliminó a Brasil del Mundial y logró una clasificación histórica con Noruega

El golero se quedó sin club antes de la Copa del Mundo y es uno de los más experimentados del torneo, pero la rompió toda.

Ørjan Nyland volvió a meterse en el radar mundial en el Mundial 2026 tras convertirse en uno de los porteros más determinantes del torneo en la histórica victoria de Noruega por 2-1 ante Brasil en octavos de final , en el estadio New York New Jersey. El arquero nórdico, figura silenciosa del equipo de Ståle Solbakken, sostuvo el partido en momentos clave, incluyendo una atajada fundamental en el penal pateado por Bruno Guimaraes en la primera mitad.

Sin embargo, su historia va mucho más allá de este partido: es la de un golero de recorrido largo, con múltiples ligas europeas y una carrera construida a base de resiliencia. Nacido el 10 de septiembre de 1990 en Volda, Noruega, el futuro guardameta inició su carrera en el Hødd, donde debutó profesionalmente en 2008 y fue parte del plantel que logró el ascenso y una histórica copa local en 2012 , siendo figura en la final pese a jugar en una categoría inferior.

Luego dio el salto al Molde FK en 2012, donde se consolidó como uno de los mejores arqueros del fútbol doméstico, sumando 61 partidos oficiales y conquistando la liga y la copa en 2014 , además de ser elegido el mejor en su puesto del campeonato. Esa etapa fue clave para su proyección internacional, aunque su carrera posterior se caracterizó por altibajos y cambios constantes de club.

¡¡ERA EL GOL SOÑADO!! Nyland le achicó los espacios a Endrick y evitó el gol de Brasil ante Noruega. ¡ERA LA PRIMERA DEL PARTIDO PARA EL DELANTERO!



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En 2015 llegó al Ingolstadt de Alemania por una cifra cercana a los 2 millones de euros, aunque allí tuvo escasa continuidad en la Bundesliga. Posteriormente pasó por Aston Villa en 2018, donde disputó alrededor de 30 partidos oficiales, antes de un ciclo de movimientos entre Norwich City, AFC Bournemouth y Reading, casi siempre como alternativa o en contextos de transición.

¿SUPERMAN? NO, SUPER NYLAND



El arquero de Noruega salvó su arco tras un error en su defensa que casi marca un autogolazo.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/kSPGkfzaAj — DSPORTS (@DSports) July 5, 2026

Ørjan Nyland, de quedarse sin club a ser el arquero que hizo historia en Noruega

En 2022 recaló en el RB Leipzig, también sin continuidad sostenida, hasta que en 2023 firmó con Sevilla, donde logró estabilidad relativa y acumuló más de 60 apariciones en tres temporadas. Sin embargo, justo antes de partir a la Copa del Mundo, culminó su contrato con el elenco andaluz y actualmente no tiene club: todos irán a buscarlo al término de la cita máxima.

¡SÍ, DE ÉL, DEL NUEVE! GOOOOOOOL DE NORUEGA



Haaland ganó bien de cabeza y le ganó la batalla a Alisson para poner arriba a la selección escandiva por 1-0 ante Brasil, en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA. pic.twitter.com/DIiM9q1amp — DSPORTS (@DSports) July 5, 2026

Con la selección, Nyland debutó en 2013 y desde entonces acumuló más de 60 cotejos internacionales, siendo habitualmente el arquero titular en el ciclo de clasificación al Mundial 2026. Alternó momentos de titularidad y suplencia, pero el DT lo sostuvo como pieza de experiencia en un equipo que volvió a una Copa del Mundo después de décadas de ausencia. Su presencia fue clave en la clasificación europea y en la consolidación de un bloque competitivo que hoy compite de igual a igual con potencias como la Canarinha.

¡¡¡ESTÁS DEMENTE ANDROIDE!!! ZURDAZO LETAL CRUZADO DE HAALAND PARA SU DOBLETE Y EL 2-0 DE NORUEGA ANTE BRASIL. HISTORIA.



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En el torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, ya con 36 años, llegó como parte fundamental y terminó transformándose en uno de los nombres más importantes tras su actuación frente al Scratch, donde Noruega dio la gran sorpresa al eliminarlo con doblete de Erling Haaland.

Más allá de los goles, el arquero fue decisivo en momentos de presión, especialmente cuando el partido seguía 0-0 y luego con intervenciones clave que sostuvieron la ventaja: más allá del penal ante Guimaraes, evitó dos remates de Vinícius y solo Neymar, en el cierre, convirtió su remate desde los doce pasos. Así y todo, ya forma parte de la historia grande de un país que quedó a tres partidos del título.