La historia de Erling Haaland, el crack de Noruega y verdugo de Brasil en el Mundial

El delantero ya lleva siete tantos en la Copa del Mundo, misma marca que Kylian Mbappé y Lionel Messi, y no para de romper récords.

Erling Haaland escribió una de las páginas más impactantes de su carrera en el Mundial 2026 al liderar la histórica victoria de Noruega por 2-1 sobre Brasil en los octavos de final disputados en el estadio New York New Jersey Stadium. El delantero del Manchester City fue decisivo con un doblete en la recta final del partido, primero con un cabezazo a los 79 minutos y luego con un remate rasante en el 89' que sentenció la eliminación de la máxima campeona del mundo.

El conjunto nórdico, dirigido por Ståle Solbakken , dio el golpe más resonante del torneo al dejar afuera a un Scratch que incluso había desperdiciado un penal en el primer tiempo. La actuación del goleador, que ya acumula siete tantos en el certamen -igual que Kylian Mbappé y Lionel Messi- consolidó su condición de figura global y lo confirmó como el gran referente de la nueva generación europea .

Nacido en Leeds en 2000 durante la etapa de su padre Alf-Inge Haaland en el fútbol inglés, Erling creció en Bryne, una pequeña ciudad del país nórdico, donde comenzó su carrera en el club local antes de destacarse rápidamente por su potencia física y capacidad goleadora .

Su explosión llegó en el Molde FK bajo la conducción de Ole Gunnar Solskjær, lo que le abrió la puerta al fútbol austríaco en el Red Bull Salzburg en 2019, donde deslumbró en Champions League con una efectividad extraordinaria. En 2020 dio el salto al Borussia Dortmund, donde se consolidó como uno de los delanteros más determinantes del mundo, con registros goleadores históricos pese a su corta edad. Antes, ya había llamado la atención en un Mundial Sub-20, cuando le hizo nueve tantos a Honduras en una goleada 12-0.}

En 2022 fue transferido al Manchester City, donde bajo la conducción de Pep Guardiola alcanzó su madurez futbolística y rompió récords de la Premier League en su primera temporada, incluyendo la marca de goles en una campaña y la conquista de la Champions League 2023.

Su evolución no solo se explicó por su potencia física y su definición, sino también por su capacidad para adaptarse a sistemas de juego de alto nivel táctico. En la selección noruega, en tanto, asumió el rol de líder absoluto de un equipo que logró volver a competir en instancias decisivas de torneos internacionales tras décadas de ausencia en la elite.

Haaland clasificó a Noruega a los cuartos de final del Mundial

En el Mundial 2026, Haaland llegó como una de las grandes figuras a seguir tras una fase de grupos sólida en la que Noruega se clasificó con autoridad, pese a la derrota en la última jornada ante Francia. El equipo europeo mostró una estructura equilibrada alrededor del delantero, combinando intensidad física, presión alta y transiciones rápidas que potenciaron su estilo de juego.

¡¡REMARON TANTO QUE AYUDARON AL GOLEADOR!! GOLAZO DE CABEZA DE HAALAND PARA EL 1-0 DE NORUEGA VS. BRASIL EN LOS 8VOS DE LA COPA DEL MUNDO.



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En octavos, ante Brasil, el delantero no tuvo muchas situaciones claras durante gran parte del encuentro, pero apareció en los momentos decisivos, como suele hacerlo en su carrera, para definir un partido de máxima exigencia. El doblete ante la Verdeamarela no solo significó la clasificación de Noruega a los cuartos de final, donde enfrentará al ganador entre México e Inglaterra, sino que también reforzó el lugar de Haaland entre los futbolistas más determinantes del planeta.

¡¡¡ESTÁS DEMENTE ANDROIDE!!! ZURDAZO LETAL CRUZADO DE HAALAND PARA SU DOBLETE Y EL 2-0 DE NORUEGA ANTE BRASIL. HISTORIA.



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Con apenas 26 años, su trayectoria ya incluye pasos por ligas de primer nivel, récords de goleo en Europa y actuaciones decisivas en competencias internacionales. La eliminación de la Canarinha marcó un punto de inflexión en el torneo y dejó instalada la imagen de un delantero que parece destinado a dominar la escena mundial durante la próxima década. Y que ahora, además, es leyenda en su propio país.