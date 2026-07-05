Estallaron las redes: los mejores memes de la eliminación de Brasil en el Mundial a manos de Noruega

Las cargadas a la Canarinha estuvieron a la orden del día, pero también las referencias a Erling Haaland y a Neymar.

La histórica eliminación de Brasil frente a Noruega en los octavos de final del Mundial 2026 no solo provocó un terremoto futbolístico, sino también una verdadera explosión en las redes sociales. Apenas Erling Haaland marcó el 2-0 definitivo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, X, Instagram, Facebook y TikTok se llenaron de memes, videos y montajes que tuvieron como principal blanco a la Verdeamarela. El delantero del Manchester City fue la gran figura de la jornada con un doblete y rápidamente pasó de verdugo deportivo a protagonista absoluto del humor en internet.

Los usuarios argentinos fueron quienes más impulsaron las tendencias durante las horas posteriores al encuentro. Miles de publicaciones recordaron la histórica rivalidad entre ambas selecciones y aprovecharon la temprana despedida brasileña para multiplicar cargadas. Muchas imágenes mostraban al artillero vestido con la camiseta de la Selección Argentina o compartiendo festejos junto a Lionel Messi, mientras otras hacían referencia al tradicional "pentacampeón" y a la imposibilidad de Brasil de volver a levantar la Copa del Mundo desde Corea-Japón 2002. Tampoco faltaron las comparaciones con el 7-1 sufrido ante Alemania en 2014 .

El atacante nórdico también fue retratado como un auténtico vikingo dispuesto a conquistar territorio brasileño. Uno de los memes más repetidos lo mostraba con casco, barba y un enorme martillo entrando al estadio para "invadir" Sudamérica , mientras otros lo comparaban con un personaje de videojuegos por su capacidad para derrotar a los grandes favoritos. También reaparecieron imágenes relacionadas con Boca , ya que el propio Haaland reconoció en varias oportunidades su simpatía por el club xeneize.

Las estadísticas también alimentaron buena parte de las bromas. Muchos usuarios recordaron que Noruega jamás perdió un partido oficial frente a Brasil y que el antecedente más recordado había sido el triunfo por 2-1 en la fase de grupos del Mundial de Francia 1998. Otros remarcaron que la Canarinha volvió a quedar eliminada por un seleccionado europeo en una instancia de eliminación directa, una tendencia que se repite desde hace dos décadas.

"Hoy todos los hermanos sudamericanos quieren que Brasil le gane a Noruega"



yo hoy en el sillón de mi casa: pic.twitter.com/ZE0n6JTBdB — piti (@nosoypitti) July 5, 2026

Los memes repasaron esa seguidilla de frustraciones: Francia en 2006, Países Bajos en 2010, Alemania en 2014, Bélgica en 2018, Croacia en 2022 y ahora Noruega en 2026, una racha que volvió a instalar el debate sobre la pérdida de protagonismo del pentacampeón. La catarata de reacciones continuó durante toda la noche y convirtió a Haaland en uno de los nombres más mencionados del planeta. Su doblete no solo clasificó por primera vez a Noruega a los cuartos de final de un Mundial, sino que también desató una de las jornadas más virales de la Copa del Mundo.