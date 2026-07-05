Mundial 2026 | ¡Histórico! Un Haaland descomunal dejó afuera a Brasil en octavos

Inolvidable actuación de Erling Haaland en el Mundial 2026. Su doblete en los últimos minutos fue clave para que Noruega le ganara a Brasil 2 a 1 y lo deje afuera del torneo muy temprano.
Las reacciones en redes tras el triunfo histórico de Noruega
Las redes sociales explotaron tras la histórica eliminación de Brasil a manos de Noruega en los octavos de final del Mundial 2026. Miles de usuarios reaccionaron con memes, bromas y mensajes de sorpresa por la caída de la Verdeamarela, mientras el nombre de Erling Haaland se convirtió rápidamente en una de las principales tendencias a nivel mundial.
El delantero noruego fue el gran protagonista de la conversación digital luego de marcar los dos goles que sellaron el 2-1 y la clasificación de su selección a los cuartos de final. Las publicaciones destacaron su actuación consagratoria, mientras que Neymar y el equipo de Carlo Ancelotti quedaron en el centro de las críticas tras un nuevo fracaso mundialista.
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