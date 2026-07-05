El clima en Neuquén

icon
Temp
44% Hum
Cintillo promocional
en vivo minuto a minuto LA MAÑANA | NEUQUEN - 5 de julio de 2026 - 19:04

Mundial 2026 | ¡Histórico! Un Haaland descomunal dejó afuera a Brasil en octavos

El delantero fue decisivo con un doblete fantástico. Noruega enfrentará a México o Inglaterra, que juegan desde las 21.

haaland noruega fifa 2
haaland gol noruega fifa
noruega brasil fifa

EN VIVO

Inolvidable actuación de Erling Haaland en el Mundial 2026. Su doblete en los últimos minutos fue clave para que Noruega le ganara a Brasil 2 a 1 y lo deje afuera del torneo muy temprano.

El delantero del Manchester City fue el gran protagonista del triunfo más impactante de la historia del deporte de su país.

Con un cabezazo impecable y un zurdazo inatajable, sentenció la clasificación de su equipo.

Fue el final de un proceso muy flojo de Brasil, que no juega una semifinal del mundo desde Corea-Japón 2002, donde fue campeón.

El partido se disputó en el MetLife Stadium de New Jersey, con el arbitraje del estadounidense Ismail Elfath.

Las reacciones en redes tras el triunfo histórico de Noruega

Las redes sociales explotaron tras la histórica eliminación de Brasil a manos de Noruega en los octavos de final del Mundial 2026. Miles de usuarios reaccionaron con memes, bromas y mensajes de sorpresa por la caída de la Verdeamarela, mientras el nombre de Erling Haaland se convirtió rápidamente en una de las principales tendencias a nivel mundial.

El delantero noruego fue el gran protagonista de la conversación digital luego de marcar los dos goles que sellaron el 2-1 y la clasificación de su selección a los cuartos de final. Las publicaciones destacaron su actuación consagratoria, mientras que Neymar y el equipo de Carlo Ancelotti quedaron en el centro de las críticas tras un nuevo fracaso mundialista.

Victoria histórica de Noruega

Dejó afuera a Brasil en octavos de final y quiere seguir peleando el Mundial. Un resultado de impacto internacional.

Penal para Brasil y gol de Ney

El defensor Leo Skiri Østigård entró en el final y cometió un penal insólito. Su codazo sobre Casemiro fue claro y el árbitro marcó la pena máxima.

Neymar la mandó a guardar, después de una fuerte discusión con el arquero rival.

Igual, Brasil se quedó afuera.

Doblete histórico y Brasil afuera

El noruego sacó un zurdazo demoledor desde afuera del área.

Golazo de Haaland

A falta de 10' para cumplirse los 90' reglamentarios, apareció el centrodelantero estrella de Noruega para ganar de cabeza y poner al frente a su selección.

Entró Neymar

A los 22' del segundo tiempo, Carlo Ancelotti mandó al "10" a la cancha. Es su segundo partido en el Mundial.

Endrick se perdió el primero

Entró en el segundo tiempo y tuvo un mano a mano clarísimo, pero la tiró afuera.

Alisson evitó el gol de Odegaard

El arquero de Brasil le tapó el mano a mano al volante ofensivo de Noruega antes del final del primer tiempo.

Guimarães no pudo con Nyland

Penal para Brasil

Matheus Cunha fue derribado en el área y el árbitro cobró penal tras la intervención del VAR.

Gol anulado a Noruega al comienzo

Alexander Sorloth estaba en posición adelantada en una jugada que terminaba en gol para los europeos.

El minuto a minuto de Brasil - Noruega

Leé más

Noticias relacionadas

Dejá tu comentario

NEUQUÉN

Azul Curioso

POLICIALES

Negro

MUNDO

Violeta

CIENCIA Y VIDA

Amarillo Pastel