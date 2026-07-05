Mundial 2026 | ¡Histórico! Un Haaland descomunal dejó afuera a Brasil en octavos

Inolvidable actuación de Erling Haaland en el Mundial 2026 . Su doblete en los últimos minutos fue clave para que Noruega le ganara a Brasil 2 a 1 y lo deje afuera del torneo muy temprano.

El delantero del Manchester City fue el gran protagonista del triunfo más impactante de la historia del deporte de su país.

Con un cabezazo impecable y un zurdazo inatajable, sentenció la clasificación de su equipo.

Fue el final de un proceso muy flojo de Brasil, que no juega una semifinal del mundo desde Corea-Japón 2002, donde fue campeón.

El partido se disputó en el MetLife Stadium de New Jersey, con el arbitraje del estadounidense Ismail Elfath.

Las reacciones en redes tras el triunfo histórico de Noruega Las redes sociales explotaron tras la histórica eliminación de Brasil a manos de Noruega en los octavos de final del Mundial 2026. Miles de usuarios reaccionaron con memes, bromas y mensajes de sorpresa por la caída de la Verdeamarela, mientras el nombre de Erling Haaland se convirtió rápidamente en una de las principales tendencias a nivel mundial. El delantero noruego fue el gran protagonista de la conversación digital luego de marcar los dos goles que sellaron el 2-1 y la clasificación de su selección a los cuartos de final. Las publicaciones destacaron su actuación consagratoria, mientras que Neymar y el equipo de Carlo Ancelotti quedaron en el centro de las críticas tras un nuevo fracaso mundialista. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario LM Neuquén (@lmneuquen)

Victoria histórica de Noruega Dejó afuera a Brasil en octavos de final y quiere seguir peleando el Mundial. Un resultado de impacto internacional.

Penal para Brasil y gol de Ney El defensor Leo Skiri Østigård entró en el final y cometió un penal insólito. Su codazo sobre Casemiro fue claro y el árbitro marcó la pena máxima. Neymar la mandó a guardar, después de una fuerte discusión con el arquero rival. Igual, Brasil se quedó afuera. ¡¡HAALAND HACE HISTORIA Y SACA AL PENTACAMPEÓN DE LA COPA DEL MUNDO!!El delantero pateó casi sin mirar al palo izquierdo de Alisson y convirtió su doblete para darle el pase a Noruega a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA. pic.twitter.com/v9syJsR0Rn — DSPORTS (@DSports) July 5, 2026

Doblete histórico y Brasil afuera El noruego sacó un zurdazo demoledor desde afuera del área.

Golazo de Haaland A falta de 10' para cumplirse los 90' reglamentarios, apareció el centrodelantero estrella de Noruega para ganar de cabeza y poner al frente a su selección. ¡SÍ, DE ÉL, DEL NUEVE! GOOOOOOOL DE NORUEGAHaaland ganó bien de cabeza y le ganó la batalla a Alisson para poner arriba a la selección escandiva por 1-0 ante Brasil, en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA. pic.twitter.com/DIiM9q1amp — DSPORTS (@DSports) July 5, 2026

Entró Neymar A los 22' del segundo tiempo, Carlo Ancelotti mandó al "10" a la cancha. Es su segundo partido en el Mundial. EL REY YA ESTÁ AQUÍNeymar, al 67' del partido, hace su ingreso para el partido ante Noruega.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/pdf6zHfDZ2 — DSPORTS (@DSports) July 5, 2026

Endrick se perdió el primero Entró en el segundo tiempo y tuvo un mano a mano clarísimo, pero la tiró afuera. ENDRICK ENTRÓ Y YA AVISÓ"Bobby" no tardó en atacar y tuvo una gran chance ante el arco de Noruega.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/qSHU8aJKNN — DSPORTS (@DSports) July 5, 2026

Alisson evitó el gol de Odegaard El arquero de Brasil le tapó el mano a mano al volante ofensivo de Noruega antes del final del primer tiempo.

Guimarães no pudo con Nyland ¡GUIMARÃES ERRÓ SU PENAL!Nyland adivinó el lado al brasileño y Noruega mantiene el 0 en su arco.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Zf2kCdXGR3 — DSPORTS (@DSports) July 5, 2026

Penal para Brasil Matheus Cunha fue derribado en el área y el árbitro cobró penal tras la intervención del VAR. PENAL PARA BRASIL El VAR indicó que hubo falta de Ajer sobre Cunha.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ZaBl4a9fZe — DSPORTS (@DSports) July 5, 2026

Gol anulado a Noruega al comienzo Alexander Sorloth estaba en posición adelantada en una jugada que terminaba en gol para los europeos. ¡ERA UN GOLAZO!Noruega había abierto el marcador ante Brasil, pero Sorloth estaba adelantado en la jugada previa.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Kd9G7lj9g4 — DSPORTS (@DSports) July 5, 2026