La buena noticia que Ancelotti le dio a los fanáticos brasileños en la previa al cruce de octavos contra Noruega.

A dos días del partido de octavos de final entre Brasil y Noruega en el Mundial 2026 , el entrenador italiano, Carlo Ancelotti , dio por confirmada una noticia que alivió a muchos hinchas brasileños. Después de los intensos 16avos de final frente a Japón, en los que no sumó minutos, Neymar Jr . recibió la luz verde por parte de su DT, quien confirmó que el delantero estrella del Santos "puede jugar 90 minutos".

En una charla con el medio brasileño Folha de Sao Paulo, el estratega de la Canarinha fue consultado sobre el estado físico del diez, quien apenas jugó 13' en el Mundial -frente a Escocia- por un edema en su pantorrilla derecha que arrastra desde mayo, y fue claro: "Lo importante es que puede jugar. Cuando entienda que el equipo lo necesita, lo pondré. Pero sí, está para jugar 90 minutos".

A su vez, explicó cómo vive esta situación el propio Ney, quien fue al banco de los suplentes durante la agónica clasificación a octavos de final frente a los nipones. "No está contento con la situación, pero se está comportando muy bien. Está entrenando muy bien. Neymar es muy respetuoso, amable y querido por los compañeros. Es una figura importante en el equipo porque tiene calidad y es una persona muy humilde. Estoy muy contento con él. Y, obviamente, quiere jugar, como siempre ha jugado. No pide 'quiero jugar', pero eso está bastante claro. Y es positivo. Un jugador no puede estar contento en el banco", explicó el DT italiano.

Por otra parte, Carletto palpitó el partido del domingo, donde sus dirigidos se enfrentarán con Noruega, que ya lleva tres victorias en el Mundial. Dando cuenta de la importancia que tiene esta etapa definitiva de la competición, Ancelotti dijo: "En este punto de la Copa, todos los partidos son difíciles. En una fase eliminatoria entran en juego muchos factores, no solo aspectos técnicos y estratégicos, sino también mentales". Y respecto al seleccionado dirigido por Stale Solbakken, que ya lleva diez goles convertidos en sus cuatro partidos y que cuenta con el siempre amenazante Erling Haaland, reconoció: "Noruega es un buen equipo, con buenos jugadores. Haaland es uno de los mejores jugadores del mundo. Siempre es difícil. Pero confiamos en que haremos un buen partido".

El fuerte mensaje del DT de Noruega en la previa al duelo de octavos con Brasil

Noruega ya piensa en el duelo de octavos de final frente a Brasil. Después de vencer 2-1 a Costa de Marfil por los 16avos de final del Mundial 2026, el entrenador Stale Solbakken protagonizó un emotivo discurso en el vestuario, donde celebró el histórico logro de su selección y cerró con un mensaje dirigido a Carlo Ancelotti, DT italiano de la Verdeamarela, su próximo rival en el torneo.

El conjunto nórdico volvió a instalarse entre los protagonistas de una Copa del Mundo tras 28 años de ausencia y ahora buscará seguir haciendo historia. Además, afrontará el cruce con un dato que alimenta la ilusión: nunca perdió ante la Canarinha. Durante la celebración con sus futbolistas, Solbakken destacó la importancia de la clasificación y aseguró que el plantel cambió la historia del país.

“Los jugadores de la selección nacional han hecho historia. No solo en la historia del fútbol de este país, sino en la historia de Noruega en su conjunto. Esto es algo enorme, no volverá a ocurrir. Jamás volveremos a vivir algo así”, afirmó totalmente ilusionado.

Entre risas y con entusiasmo, Stale Solbakken cerró el discurso mirando hacia el próximo desafío de su equipo en este Mundial 2026. “Hoy disfrutarán, y espera Carlo Ancelotti, ¡vamos por vos!”.