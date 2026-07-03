A lo Van Gaal: Australia cambió el arquero, pero no atajó ni un penal

El Mundial 2026 tuvo otro momento insólito, cuando el entrenador decidió modificar a Patrick Beach por Mathew Ryan.

Australia quedó eliminada del Mundial 2026 después de perder por penales ante Egipto en los dieciseisavos de final. El partido terminó 1-1 tras los 120 minutos y la selección africana se impuso 4-2 desde los doce pasos, en una definición que tuvo como particularidad el ingreso del arquero Mathew Ryan en el cierre del tiempo extra.

El cuerpo técnico australiano decidió mover el banco antes de la tanda y reemplazó al arquero titular Patrick Beach por Ryan , histórico guardameta de los Socceroos y actual jugador del Levante . La modificación buscó aprovechar la experiencia del arquero en una situación límite como los penales, con el pase a octavos de final en juego.

La historia tenía un antecedente fuerte para Australia. En el repechaje rumbo a Qatar 2022 ante Perú , el propio Ryan había salido antes de los penales para que ingresara Andrew Redmayne , quien terminó siendo clave en la clasificación mundialista. Esta vez, el recorrido fue inverso: Ryan entró para intentar convertirse en héroe, pero no pudo detener ningún remate egipcio.

CAMBIO DE ARQUERO EN AUSTRALIA



Sale Beach, que fue figura en el conjunto de los Socceroos, y entra Ryan a dos minutos de la tanda de penales ante Egipto.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/q2NfRdMyFS — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026

Egipto había comenzado mejor el partido y se puso en ventaja a los 13 minutos del primer tiempo gracias al gol de Emam Ashour. Australia consiguió igualarlo en el complemento, a los 10 minutos, por un tanto en contra de Mohamed Hany. Después de un tiempo extra sin nuevas diferencias, la clasificación se definió desde el punto penal.

En la tanda, Mahmoud Saber, Rami Rabia, Mohamed Salah y Hossam Abdelmaguid convirtieron para Egipto y sellaron un triunfo histórico. Con el 4-2 en los penales, el seleccionado africano avanzó por primera vez en su historia a los octavos de final de un Mundial, mientras que Australia se despidió pese a la apuesta final por Ryan.

Mundial 2026: el partido que cambiaría de horario

México e Inglaterra disputarán su partido por los octavos de final del Mundial 2026 el domingo a las 15:00, luego de que se confirmara un cambio de último momento motivado por el pronóstico de tormentas eléctricas previsto para la Ciudad de México durante la tarde y la noche.

El encuentro estaba programado originalmente para las 22, pero el reglamento obligó a la organización a adelantar el encuentro de octavos de final.

Gabriela Cuevas, la representante de México ante la FIFA, ratificó la noticia con el cambio de horario; sin embargo, al momento de conocerse la modificación, ni la FIFA ni la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, habían realizado un anuncio oficial.

El cambio busca evitar inconvenientes como los ocurridos en el encuentro entre México y Ecuador, que comenzó una hora más tarde tras activarse los protocolos por tormenta eléctrica. La medida apunta a garantizar la seguridad de futbolistas, cuerpos técnicos y aficionados.

La modificación también obliga a replantear entrenamientos, traslados y la planificación de ambas selecciones durante la jornada previa. Mientras tanto, el equipo dirigido por Javier Aguirre mantiene su preparación con el objetivo de avanzar a los cuartos de final.

Además, las autoridades capitalinas deberán reforzar el operativo de seguridad en zonas como el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución y el Zócalo, donde se esperan concentraciones desde las primeras horas del domingo.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional y de Conagua anticipa un 60 por ciento de probabilidad de lluvias fuertes durante la tarde, temperaturas de entre 24 y 26 grados, vientos de hasta 40 km/h y chubascos por la noche.

El clima también mantiene bajo observación otros partidos del Mundial, como Brasil-Noruega y Argentina-Cabo Verde, ante la posibilidad de nuevas modificaciones en la programación.