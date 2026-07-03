El Muñeco Gallardo se despidió de ESPN en medio del Mundial 2026

El entrenador estuvo hasta hoy como comentarista de la Copa del Mundo en Estados Unidos.

La incorporación de Marcelo Gallardo a ESPN hizo ruido. El entrenador fue comentarista del Mundial 2026 y este viernes anunció la finalización de su participación.

Así como fue sorpresivo su llegada al canal deportivo, en la previa del duelo entre Argentina y Cabo Verde en Miami, el Muñeco avisó que dejaba las transmisiones por compromisos previamente asumidos.

Apenas Gallardo comentó su situación, las especulaciones sobre un nuevo desafío para volver a dirigir empezaron a dar vueltas, en medio del receso en todas las ligas del mundo.

"La verdad que fue un gusto trabajar con Marcelo", dijo Carlos Tévez, ídolo de Boca sobre su par de River.

"LA VERDAD QUE FUE UN GUSTO TRABAJAR CON MARCELO", un lindo mensaje de Carlos Tevez y el gran trabajo en conjunto con Gallardo en la Copa del Mundo.



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Qué se sabe del futuro del Muñeco

Según trascendió, la salida de Marcelo Gallardo de ESPN no tendría relación con una oferta formal para asumir como técnico en algún equipo, ni con negociaciones encaminadas en ese sentido. El acuerdo que mantenía con la cadena deportiva expiraba naturalmente al cierre de esta fase del Mundial, y si bien desde el canal le acercaron una propuesta para continuar, el entrenador optó por no aceptarla.

La idea del Muñeco es disfrutar del resto de la competencia desde una posición más distendida, sin las exigencias propias de estar al aire en vivo durante cada transmisión.

Por ahora, no hay certezas sobre cuál será el próximo paso en su carrera. Lo que sí está claro es que su etapa como comentarista ya quedó atrás. El contrato con ESPN finalizó, la oferta de extensión fue descartada y el exentrenador de River decidió tomarse un respiro y recuperar la tranquilidad.