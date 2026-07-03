Video revelador: la indicación de Scaloni a Lisandro Martínez en la pausa de hidratación

El entrenador argentino le marcó la jugada al defensor argentino en la pausa de hidratación.

Argentina se impone a Cabo Verde en Miami , por los 16avos de final del Mundial 2026 . El primer gol fue calidad pura, con una gran asistencia de Lisandro Martínez para Lionel Messi . El defensor trasladó la pelota hasta tres cuartos de cancha y la puso a la espalda de los centrales, donde el capitán la bajó como los que saben y definió arriba, dejando sin chances al arquero Vozinha .

El tanto llegó a los 29' del primer tiempo, apenas unos minutos después de la pausa de hidratación. Allí, Lionel Scaloni había dado una breve charla a los jugadores, cuando el partido todavía estaba empatado.

En el video que registró TyC Sports se observa cómo el técnico argentino le indica específicamente a Lisandro el movimiento en ataque para buscar a las espaldas de los defensores.

Luego, llegaría la excelente ejecución de los protagonistas.

Las indicaciones de Scaloni previo al 1 a 0 de Argentina sobre Cabo Verde pic.twitter.com/2NJPPzDiGl — TyC Sports (@TyCSports) July 3, 2026

Messi rompe sus propios récords

Lionel llevaba siete partidos de Mundiales consecutivos marcando goles. Con el tanto anotado a los 29' del primer tiempo ante Cabo Verde, llegó a ocho encuentros seguidos poniendo su nombre en ese registro.

Antes, le había anotado a Jordania de tiro libre, dos a Austria y los tres a Argelia. A esos encuentros con gol se suman la final contra Francia en Qatar 2022, donde anotó un doblete, uno contra Croacia en semis, de penal a Países Bajos y de jugada ante Australia.

Ningún otro futbolista en la historia logró anotar en ocho encuentros consecutivos de la máxima cita.