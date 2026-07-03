Video revelador: la indicación de Scaloni a Lisandro Martínez en la pausa de hidratación
El entrenador argentino le marcó la jugada al defensor argentino en la pausa de hidratación.
Argentina se impone a Cabo Verde en Miami, por los 16avos de final del Mundial 2026. El primer gol fue calidad pura, con una gran asistencia de Lisandro Martínez para Lionel Messi. El defensor trasladó la pelota hasta tres cuartos de cancha y la puso a la espalda de los centrales, donde el capitán la bajó como los que saben y definió arriba, dejando sin chances al arquero Vozinha.
El tanto llegó a los 29' del primer tiempo, apenas unos minutos después de la pausa de hidratación. Allí, Lionel Scaloni había dado una breve charla a los jugadores, cuando el partido todavía estaba empatado.
En el video que registró TyC Sports se observa cómo el técnico argentino le indica específicamente a Lisandro el movimiento en ataque para buscar a las espaldas de los defensores.
Luego, llegaría la excelente ejecución de los protagonistas.
Messi rompe sus propios récords
Lionel llevaba siete partidos de Mundiales consecutivos marcando goles. Con el tanto anotado a los 29' del primer tiempo ante Cabo Verde, llegó a ocho encuentros seguidos poniendo su nombre en ese registro.
Antes, le había anotado a Jordania de tiro libre, dos a Austria y los tres a Argelia. A esos encuentros con gol se suman la final contra Francia en Qatar 2022, donde anotó un doblete, uno contra Croacia en semis, de penal a Países Bajos y de jugada ante Australia.
Ningún otro futbolista en la historia logró anotar en ocho encuentros consecutivos de la máxima cita.
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