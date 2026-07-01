En medio del Mundial 2026, avanza la renovación del vínculo de Scaloni con la Selección

Faltan dos días para el cruce de 16avos de final entre Argentina y Cabo Verde por el Mundial 2026 . En ese contexto, desde el seno de la AFA informan que hubieron importantes avances de cara a extender el vínculo entre Lionel Scaloni , entrenador ganador de cuatro títulos con la Selección, y la Albiceleste.

Su contrato vence a fin de año, con una cláusula de salida después del Mundial, y según fuentes, hay acuerdo de palabra entre el entrenador y la AFA de extenderla por cuatro años, hasta el último día del 2030. O sea, para el otro Mundial que se disputará en Argentina, España, Marruecos, Paraguay, Portugal y Uruguay. Una idea que no sólo es noticia potente a nivel informativo sino que genera confianza y tranquilidad en Ezeiza. Por eso, la tarea la encabezó Chiqui Tapia, para que después siga la lupa sobre cada cláusula entre representantes, abogados y todos los actores necesarios. Primero hay un trazo grueso: un respaldo y un proyecto que continúa.

De hecho, en la parte dirigencial de la concentración argentina son muy optimistas. Hasta se vio en público, cuando el presidente de la AFA fue abordado en Miami, en un homenaje por el aniversario 40 a los campeones del mundo del 86. Después del abrazo y la foto con el Cabezón Ruggeri, Giusti, el Checho Batista, el Chino Tapia, Zelada y Jorge Burruchaga, se dio un diálogo muy particular. “¿Cómo sigue la era Scaloni desde el 22 de julio?”, le preguntaron. “¿Por qué después del 22, si el 19 jugamos la final?”, retrucó Tapia repleto de optimismo. Y cuando le corrigieron las fechas, aseguró: “Preguntale a él. Seguramente juntos”, se permitió decir.

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Esas charlas se dieron en Buenos Aires, antes de aterrizar en Estados Unidos. Allí apareció el guiño de Scaloni, quien está a gusto a nivel profesional y personal con su función en ese predio al que entró de pibe, cuando Pekerman era su entrenador. La tercera parte del plan es una tranquilidad para todos. Dirigente y entrenador tienen una relación como para confiar en lo que hablan.

Los detalles de la negociación en puerta

De todos modos, independientemente de alguna declaración al pasar, el tema de la renovación en cuanto a los papeles quedará para más adelante. “Ahora, el foco, lo único importante es ganar el Mundial”, remarcó alguien que sabe de la intimidad y de todo lo que rodea a la Selección Argentina.

Así también lo dejó ver Lionel Scaloni en alguna de sus conferencias previas a los partidos. El foco de todos los integrantes de la Selección está en la Copa del Mundo, en llegar a la final del 19 de julio en New Jersey y en no subestimar a Cabo Verde ni la apreciación de una llave amigable por cómo se dieron los resultados en primera fase. Es más, en ese sentido quizá alguno se sorprendió por la declaración de Julián Álvarez pidiendo salir de Atlético de Madrid para cumplir su sueño, que no lo dijo pero es jugar en Barcelona.

Lionel Scaloni Selección Argentina Debut Mundial El jugador que recupera Scaloni para el debut mundialista.

Por eso, ahora están enfocados en el trabajo del día a día en Estados Unidos, en la seriedad del plantel y, en otro escalón, hasta en cumplir las costumbres del equipo. En ese ítem hay fotos, rituales y hasta partidos de truco que se repiten. Detrás de todo, claro, la continuidad representa más que un mimo para Scaloni. Sentirse así de importante, que confíen tanto en su trabajo y en lo que pueda dar, lo libera también de cualquier tensión para escribir otro hermoso capítulo en Miami.