Mundial 2026: invasión de cancha en Bélgica contra Senegal

Durante el cruce de dieciseisavos de final que se disputó en Seattle, un fanático ingresó al campo de juego.

El momento que no se vio en la transmisión del Mundial 2026.

El Mundial 2026 se caracteriza por la seguridad excesiva tanto dentro como fuera de los estadios, luego de algunos desmanes que se vivieron en la final de la Copa América 2024 disputada también en los Estados Unidos , cuando se enfrentaron la Selección Argentina y Colombia . Sin embargo, en el duelo entre Bélgica y Senegal , hubo una desatención donde un hincha ingresó al campo de juego.

El momento no se vio en la transmisión, dado que FIFA suele cambiar de cámara cuando ocurre un suceso de este estilo, para no incentivar esas prácticas. Mientras Senegal vencía 1 a 0, el fanático ingresó y corrió alrededor del campo mientras varios guardias de seguridad lo perseguían hasta que lo pudieron atajar cerca del córner.

Más allá de que el fanático no tuvo una actitud agresiva, el hecho se presenta como un llamado de atención de cara a los próximos encuentros que restan de dieciseisavos de final y las fases decisivas que vienen.

Mundial 2026: en el turno anterior, Inglaterra se lo dio vuelta a República Democrática del Congo

Inglaterra le dio vuelta en el segundo tiempo el partido a República Democrática del Congo por 2 a 1 y selló su clasificación a los octavos de final, donde se enfrentará a México.

Con dos goles de Harry Kane, a los 30 y a los 41 minutos del segundo tiempo, Inglaterra sufrió más de la cuenta con el elenco africano, quien se había puesto en ventaja en la primera mitad con el tanto de Brian Cipenga a los siete minutos.

El equipo dirigido por Thomas Tuchel sufrió más de lo esperado, estuvo cerca de la eliminación y necesitó un doblete de Harry Kane para revertir un partido que tuvo como gran figura al arquero Lionel Mpasi.

El conjunto africano sorprendió desde el inicio. A los siete minutos del primer tiempo, un centro desde la derecha superó a Djed Spence y Brian Cipenga apareció sin marcas para definir ante Jordan Pickford y establecer el 1-0.

Inglaterra asumió el control del encuentro, dominó la posesión y generó numerosas ocasiones, pero se encontró con una actuación sobresaliente de Mpasi.

El arquero congoleño le contuvo dos cabezazos a Jude Bellingham, desvió un potente remate de Harry Kane y también respondió con seguridad ante otro disparo del mediocampista del Real Madrid.

Además, el defensor Aaron Wan-Bissaka evitó el empate al despejar sobre la línea un remate del delantero Marcus Rashford.

República Democrática del Congo también estuvo cerca de ampliar la ventaja antes del descanso, pero el disparo de Yoane Wissa se estrelló en el palo.

En el complemento, Inglaterra volvió a monopolizar el juego y Mpasi siguió sosteniendo la diferencia con otra gran intervención frente a Bellingham.

La resistencia africana se quebró a los 30 minutos del segundo tiempo, cuando Declan Rice inició la jugada con un centro cruzado, Anthony Gordon volvió a poner la pelota en el área y Harry Kane conectó de cabeza para igualar el marcador.

Cinco minutos después llegó la remontada: Mpasi volvió a rechazar un potente remate de Bellingham, pero la acción continuó y Kane tomó el rebote, dejó atrás a su marcador y definió con un fuerte disparo para sellar el 2-1 definitivo.

República Democrática del Congo se despidió del torneo tras poner contra las cuerdas a uno de los principales candidatos mientras que Inglaterra avanzó con sufrimiento y buscará los cuartos de final frente a México.