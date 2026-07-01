Mundial 2026: asado, cambio de plan y las dudas de Scaloni antes de Cabo Verde

En Kansas, la Selección vivió un nuevo asado con anécdotas del Dibu y Chiqui Tapia. Además, hubo modificaciones de itinerario.

La Selección Argentina ultima detalles antes de su debut en la instancia de eliminación directa del Mundial 2026 . El equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Cabo Verde este viernes 3 de julio, a las 19, en el Hard Rock Stadium de Miami, por los 16avos de final.

En las últimas horas se conocieron dos novedades: un cambio en la logística de viaje y un nuevo capítulo de la tradición más querida del plantel, el asado grupal.

La planificación original contemplaba que la delegación viajara a Miami recién un día antes del partido. Sin embargo, Scaloni decidió sostener la rutina de entrenamientos y sumó una práctica adicional en Kansas City, la base del equipo desde el inicio del torneo. El traslado a Florida quedó reprogramado para después de esa sesión.

Con ese movimiento, el cuerpo técnico buscó no alterar la dinámica de trabajo que el plantel sostiene desde el debut ante Argelia.

Las dudas de Scaloni para enfrentar a Cabo Verde

La principal pasa por el estado físico de Cristian Romero, que arrastra una molestia en la rodilla derecha. Si el defensor no llega en condiciones óptimas, Nicolás Otamendi ocuparía su lugar en la zaga central.

La segunda incógnita está en el ataque: quién acompañará a Lionel Messi. La idea original del cuerpo técnico contemplaba a Julián Álvarez como titular en la fase eliminatoria, pero el delantero llegó con molestias en el tobillo. Hoy, Lautaro Martínez aparece con una leve ventaja tras su gol ante Jordania.

La tercera duda se ubica en el lateral izquierdo, entre Nicolás Tagliafico y Facundo Medina, aunque esa definición estaría más encaminada.

El asado de la Selección Argentina

Mientras se resuelven esas dudas, el plantel encontró tiempo para el ritual que ya es marca registrada del ciclo Scaloni. La delegación realizó su cuarto asado del Mundial 2026 en Kansas City, documentado por Chiqui Tapia y Emiliano "Dibu" Martínez en redes sociales.

El presidente de la AFA compartió un video que arrancó con Lautaro Martínez eligiendo la música y el cocinero Diego Iacovone preparando los cortes. Tapia resumió el clima con una frase corta: "Cuarto asado con la banda en Kansas City".

Embed "Acá, con todas las vaquitas light"



El video que publicó 'Dibu' Martínez del cuarto asado de la delegación argentina en el #Mundial2026. pic.twitter.com/xWpODb2TPn — Corta (@somoscorta) July 1, 2026

La secuencia mostró a Tapia dando vuelta la carne, a Scaloni cortando porciones y al Dibu repartiendo trozos entre sus compañeros, entre ellos Giuliano Simeone. El arquero también sumó humor en sus redes al mostrar el menú de la noche, que incluyó chorizo, pollo, vacío, ojo de bife, entraña y provoleta.

En su publicación, el Dibu bromeó sobre las opciones para los que cuidan la dieta con una frase que se viralizó rápido: "Pollo, para los veganos".

Este tipo de encuentros no solo refuerza la unión del grupo, sino que funciona como una válvula de escape frente a la presión de un Mundial que ya entró en la fase de eliminación directa. Argentina llega a este cruce tras cerrar el Grupo J con puntaje ideal, con seis goles de Messi en la primera ronda.

Cabo Verde, del otro lado, fue una de las sorpresas del Grupo H y llega invicto tras empatar con España y Uruguay. El ganador de este cruce se medirá en octavos ante el vencedor de Australia-Egipto.