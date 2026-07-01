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en vivo Minuto a Minuto LA MAÑANA | NEUQUEN - 1 de julio de 2026 - 16:00

Mundial 2026 EN VIVO | Bélgica - Senegal por el pase a octavos de final

Es el segundo partido de este miércoles en la Copa del Mundo. Más tarde, juegan Estados Unidos y Bosnia, cuyo ganador será el rival de esta misma llave.

Mundial 2026 EN VIVO | Bélgica - Senegal por el pase a octavos de final

Mundial 2026 EN VIVO | Bélgica - Senegal por el pase a octavos de final

EN VIVO

Sigue el miércoles mundialista y en el segundo turno tendrá a Bélgica como protagonista frente a Senegal, en un cruce entre el primero del Grupo G y el último de los ocho mejores terceros del Mundial 2026.

Los belgas llegan golpeando: golearon 5 a 1 a Nueva Zelanda en su último compromiso de la fase de grupos, aunque también arrastran dudas por los empates ante Egipto e Irán.

Senegal, actual campeón de la Copa Africana, se metió en el cuadro gracias a una diferencia de gol favorable tras una goleada 5 a 0 sobre Irak.

El miércoles de 16avos de final de la Copa del Mundo se completa con:

  • 21:00 | Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina — Santa Clara (área de San Francisco)

Lo que falta de los 16avos de final

Jueves 2

  • 16:00 | España - Austria
  • 20:00 | Portugal - Croacia

Viernes 3

  • 00:00 | Suiza - Argelia
  • 15:00 | Australia - Egipto
  • 19:00 | Argentina - Cabo Verde
  • 22:30 | Colombia - Ghana

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