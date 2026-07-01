Messi y Mbappé, luchan por la historia: cómo está la tabla de goleadores del Mundial 2026
Varias figuras de la elite pelean por estar en la cima de goleadores en la cita ecuménica que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá. La lista completa.
La lucha por ver quién se alza con el título como mayor goleador del Mundial 2026 está más vivo que nunca. La historia del fútbol está vigente con Lionel Messi siendo uno de los principales animadores del certamen junto a su "villano" Kylian Mbappé, joven futbolista francés que buscará destronarlo en este certamen como el máximo anotador en la historia de los mundiales. Messi intentará alejarse de su perseguidor frente a Cabo Verde por los dieciseisavos de final.
Detrás de ellos dos vienen batallando jugadores de la talla de Erling Haaland, un goleador nato que no para de convertir con su Noruega, y Vinicius Jr, de gran nivel con Brasil. Ya con algunos partidos disputados de la etapa definitoria de los dieciseisavos de final, así está la tabla de goleadores de la cita ecuménica.
Tabla de goleadores hasta el momento
- Primer lugar
- Lionel Messi (Argentina) - 6 goles
- Kylian Mbappé (Francia) - 6 goles
- Segundo lugar
- Erling Haaland (Noruega) - 5 goles
- Tercer lugar
- Vinícius Júnior (Brasil) - 4 goles
- Ousmane Dembélé (Francia) - 4 goles
- Cuarto lugar
- Kai Havertz (Alemania) - 3 goles
- Deniz Undav (Alemania) - 3 goles
- Matheus Cunha (Brasil) - 3 goles
- Jonathan David (Canadá) - 3 goles
- Harry Kane (Inglaterra) - 3 goles
- Ismael Saibari (Marruecos) - 3 goles
- Julián Quiñones (México) - 3 goles
- Brian Brobbey (Países Bajos) - 3 goles
- Cody Gapko (Países Bajos) - 3 goles
- Yoane Wissa (RD Congo) - 3 goles
- Ismaïla Sarr (Senegal) - 3 goles
- Johan Manzambi (Suiza) - 3 goles
- Quinto lugar
- Riyad Mahrez (Argelia) - 2 goles
- Marko Arnautovic (Austria) - 2 goles
- Leandro Trossard (Bélgica) - 2 goles
- Ermin Mahmic (Bosnia) - 2 goles
- Cyle Larin (Canadá) - 2 goles
- Amad Diallo (Costa de Marfil) - 2 goles
- Nicolás Pépé (Costa de Marfil) - 2 goles
- Mikel Oyarzabal (España) - 2 goles
- Folarin Balogun (Estados Unidos) - 2 goles
- Bradley Barcola (Francia) - 2 gol
- Jude Bellingham (Inglaterra) - 2 goles
- Ramin Rezaeian (Irán) - 2 goles
- Ayase Ueda (Japón) - 2 goles
- Daichi Kamada (Japón) - 2 goles
- Raúl Jiménez (México) - 2 goles
- Elijah Just (Nueva Zelanda) - 2 goles
- Crysencio Summerville (Países Bajos) - 2 goles
- Cristiano Ronaldo (Portugal) - 2 goles
- Pape Gueye (Senegal) - 2 goles
- Yasin Ayari (Suecia) - 2 goles
- Anthony Elanga (Suecia) - 2 goles
- Rubén Vargas (Suiza) - 2 goles
- Maxi Araújo (Uruguay) - 2 goles
- Sexto lugar
- Jamal Musiala (Alemania) - 1 gol
- Nathaniel Brown (Alemania) - 1 gol
- Félix Nmecha (Alemania) - 1 gol
- Leroy Sané (Alemania) - 1 gol
- Nico Schlotterbeck (Alemania) - 1 gol
- Abdulelah Al-Amri (Arabia Saudita) - 1 gol
- Amine Gouiri (Argelia) - 1 gol
- Nadhir Benbouali (Argelia) - 1 gol
- Lautaro Martínez (Argentina) - 1 gol
- Lo Celso (Argentina) - 1 gol
- Connor Metcalfe (Australia) - 1 gol
- Nestory Irankunda (Australia) - 1 gol
- Marcel Sabitzer(Austria) - 1 gol
- Romano Schmid (Austria) - 1 gol
- Alexis Saelemaekers (Bélgica) - 1 gol
- Kevin de Bruyne (Bélgica) - 1 gol
- Romelu Lukaku (Bélgica) - 1 gol
- Jovo Luki (Bosnia) - 1 gol
- Kerim Alajbegovic (Bosnia) - 1 gol
- Casemiro (Brasil) - 1 gol
- Gabriel Martinelli (Brasil) - 1 gol
- Kevin Pina (Cabo Verde) - 1 gol
- Hélio Varela (Cabo Verde) - 1 gol
- Promise David (Canadá) - 1 gol
- Stephen Eustaquio (Canadá) - 1 gol
- Nathan Saliba (Canadá) - 1 gol
- Ladislav Krejí (Chequia) - 1 gol
- Michal Sadílek (Chequia) - 1 gol
- Daniel Muñoz (Colombia) - 1 gol
- Jaminton Campaz (Colombia) - 1 gol
- Luis Díaz (Colombia) - 1 gol
- Hyeon-Gyu Oh (Corea del Sur) - 1 gol
- Franck Kessie (Costa de Marfil) - 1 gol
- Martin Baturina (Croacia) - 1 gol
- Nikola Vlasic (Croacia) - 1 gol
- Petar Sucic (Croacia) - 1 gol
- Petar Musa (Croacia) - 1 gol
- Livano Comenencia (Curazao) - 1 gol
- Nilson Angulo (Ecuador) - 1 gol
- Gonzalo Plata (Ecuador) - 1 gol
- Emam Ashour (Egipto) - 1 gol
- Mohamed Salah (Egipto) - 1 gol
- Trézéguet (Egipto) - 1 gol
- Mahmoud Saber (Egipto) - 1 gol
- Mostafa Zico (Egipto) - 1 gol
- John McGinn (Escocia) - 1 gol
- Alejandro Baena(España) - 1 gol
- Lamine Yamal (España) - 1 gol
- Sebastian Berhalter (Estados Unidos) - 1 gol
- Alex Freeman (Estados Unidos) - 1 gol
- Giovanni Reyna (Estados Unidos) - 1 gol
- Auston Trusty (Estados Unidos) - 1 goles
- Desire Doue (Francia) - 1 gol
- Caleb Yirenkyi (Ghana) - 1 gol
- Derrick Luckassen(Ghana) - 1 gol
- Wilson Isidor (Haití) - 1 gol
- Marcus Rashford (Inglaterra) - 1 gol
- Aymen Hussein (Irak) - 1 gol
- Mohammad Mohebbi (Irán) - 1 gol
- Junya Ito (Japón) - 1 gol
- Daizen Maeda (Japón) - 1 gol
- Keito Nakamura (Japón) - 1 gol
- Kaisho Sano (Japón) - 1 gol
- Ali Olwan (Jordania) - 1 gol
- Mousa Al-Taamari (Jordania) - 1 gol
- Nizar Al-Rashdan (Jordania) - 1 gol
- Gessime Yassine (Marruecos) - 1 gol
- Issa Diop (Marruecos) - 1 gol
- Soufiane Rahimi (Marruecos) - 1 gol
- Gessime Yassine (Marruecos) - 1 gol
- Álvaro Fidalgo (México) - 1 gol
- Luis Romo (México) - 1 gol
- Mateo Chávez (México) - 1 gol
- Marcus Holmgren Pedersen (Noruega) - 1 gol
- Ismaïla Sarr (Noruega) - 1 gol
- Leo Østigård (Noruega) - 1 gol
- Nusa (Noruega) - 1 gol
- Thelo Aasgaard (Noruega) - 1 gol
- Finn Surman (Nueva Zelanda) - 1 gol
- Virgil van Dijk (Países Bajos) - 1 gol
- Jan Paul van Hecke (Países Bajos) - 1 gol
- Julio Enciso (Paraguay) - 1 gol
- Matías Galarza (Paraguay) - 1 gol
- Maurício Magalhães (Paraguay) - 1 gol
- Joao Neves (Portugal) - 1 gol
- Hassan Al Haydos (Qatar) - 1 gol
- Fiston Mayele (RD Congo) - 1 gol
- Habib Diarra (Senegal) - 1 gol
- Ibrahim Mbaye (Senegal) - 1 gol
- Iliman Ndiaye(Senegal) - 1 gol
- Teboho Mokoena (Sudáfrica) - 1 gol
- Thapelo Maseko (Sudáfrica) - 1 gol
- Alexander Isak (Suecia) - 1 gol
- Mattias Svanberg (Suecia) - 1 gol
- Viktor Gyökeres (Suecia) - 1 gol
- Breel Embolo (Suiza) - 1 gol
- Granit Xhaka (Suiza) - 1 gol
- Hazem Mastouri (Túnez) - 1 gol
- Kaan Ayhan (Turquía) - 1 gol
- Omar Rekik (Túnez) - 1 gol
- Arda Güler (Turquía) - 1 gol
- Orkun Kökçü (Turquía) - 1 gol
- Agustín Canobbio (Uruguay) - 1 gol
- Abbosbek Fayzullaev (Uzbekistán) - 1 gol
- Eldor Shomurodov (Uzbekistán) - 1 gol
Mundial 2026: así queda el cuadro de octavos tras las clasificaciones de México, Francia y Noruega
El Mundial 2026 sumó tres nuevos clasificados a los octavos de final este martes. México, Francia y Noruega se metieron entre los 16 mejores tras ganar sus respectivos cruces de dieciseisavos, y el cuadro de la próxima ronda empieza a cerrarse con más definiciones que incógnitas.
México fue el protagonista de la noche. Con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, ambos en el primer tiempo, El Tri venció 2 a 0 a Ecuador en el Estadio Ciudad de México y avanzó por primera vez en una fase de eliminación directa desde 1986. El partido arrancó una hora más tarde de lo previsto por una tormenta eléctrica sobre la capital mexicana.
Antes, en Nueva Jersey, Francia había goleado 3 a 0 a Suecia con un doblete de Kylian Mbappé, que llegó a seis goles en el torneo y quedó a la par de Lionel Messi como máximo artillero histórico de los Mundiales. Michael Olise y Ousmane Dembélé también fueron protagonistas en una actuación colectiva sin discusión.
El tercer resultado de la jornada lo aportó Noruega, que se impuso 2 a 1 a Costa de Marfil con un gol decisivo de Erling Haaland sobre el final. Los escandinavos, que volvían a un Mundial después de 28 años de ausencia, sellaron así su boleto a octavos en un partido que se definió recién en los últimos minutos.
Cómo quedan los cruces de octavos de final del Mundial 2026
Con estos tres resultados, ya son seis las selecciones con octavos confirmados: Canadá, Brasil, Marruecos, Paraguay, Francia y Noruega. México se suma como la séptima, a la espera de conocer a su rival.
Los partidos ya confirmados:
- Canadá vs. Marruecos — sábado 4 de julio, 14:00, Houston
- Paraguay vs. Francia — sábado 4 de julio, 18:00, Filadelfia
- Brasil vs. Noruega — domingo 5 de julio, 17:00, Nueva Jersey
- México vs. Inglaterra/RD Congo — domingo 5 de julio, 21:00, Ciudad de México
El rival de México todavía no está definido: sale del cruce entre Inglaterra y República Democrática del Congo, que se juega este mismo miércoles. Ese resultado, junto con los de Bélgica-Senegal y Estados Unidos-Bosnia, terminará de despejar buena parte del lado derecho del cuadro.
Quedan afuera de la definición, por ahora, cuatro llaves que dependen de los dieciseisavos que se completan recién el viernes: Portugal o Croacia contra España o Austria; Argentina o Cabo Verde contra Australia o Egipto; y Suiza o Argelia contra Colombia o Ghana.
La Selección Argentina, ya clasificada como líder del Grupo J, debutará en la eliminación directa el viernes 3 de julio ante Cabo Verde, en Miami. Por el sorteo del cuadro, un eventual cruce con Brasil o Inglaterra recién podría darse en semifinales, no antes.
Los octavos de final se disputarán entre el sábado 4 y el martes 7 de julio, en la última tanda de partidos que todavía reparte sedes entre Estados Unidos, México y Canadá. A partir de cuartos de final, todo el resto del torneo se juega en territorio estadounidense.
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