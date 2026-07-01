Mundial 2026: la agenda de hoy miércoles 1 de julio, con tres cruces de 16avos

Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos buscan un lugar en octavos de final. Repasá horarios en hora argentina, sedes y por dónde seguir cada partido.

Estados Unidos tuvo un gran comienzo, pero sufrió un traspié en la última fecha.

El Mundial 2026 llega a su cuarta jornada de dieciseisavos de final este miércoles 1 de julio, con tres partidos que definirán a otros clasificados rumbo a la próxima instancia. La ronda, inédita en la historia de la Copa del Mundo por la ampliación a 48 selecciones, sigue su recorrido sin pausa por Estados Unidos.

La jornada abre con un duelo entre Europa y África: Inglaterra vs. RD Congo . Los dirigidos por Thomas Tuchel llegan como líderes del Grupo L, con siete puntos, tras superar a Croacia por 4 a 2, empatar sin goles ante Ghana y vencer 2 a 0 a Panamá. Del otro lado, República Democrática del Congo hace historia: es la primera vez que el combinado africano avanza a esta instancia, luego de clasificar como uno de los mejores terceros.

El segundo turno tendrá a Bélgica como protagonista frente a Senegal, en un cruce entre el primero del Grupo G y el último de los ocho mejores terceros. Los belgas llegan golpeando: golearon 5 a 1 a Nueva Zelanda en su último compromiso de la fase de grupos, aunque también arrastran dudas por los empates ante Egipto e Irán. Senegal, actual campeón de la Copa Africana, se metió en el cuadro gracias a una diferencia de gol favorable tras una goleada 5 a 0 sobre Irak.

ghana inglaterra

Estados Unidos cierra la jornada

El cierre del día será para el anfitrión. Estados Unidos, dirigido por el argentino Mauricio Pochettino, se mide ante Bosnia y Herzegovina con la presión de no quedar afuera antes que sus socios de organización: Canadá y México ya seguían en carrera. El equipo norteamericano terminó primero en el Grupo D con seis unidades, tras vencer a Paraguay y Australia y caer ante Turquía.

Bosnia, en tanto, avanzó como tercero del Grupo B, detrás de Suiza y Canadá, luego de empatar con los canadienses, perder con los suizos y ganarle a Qatar. El partido definirá el último cupo de la jornada rumbo a octavos de final.

Grilla de este miércoles

13:00 | Inglaterra vs. RD Congo — Atlanta

| Inglaterra vs. RD Congo — Atlanta 17:00 | Bélgica vs. Senegal — Seattle

| Bélgica vs. Senegal — Seattle 21:00 | Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina — Santa Clara (área de San Francisco)

Cada cruce se resuelve por eliminación directa. Si hay igualdad tras los 90 minutos, se juegan dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno y, de persistir la paridad, la definición llega por penales.

Los ganadores de este miércoles ya conocen su camino inmediato. El vencedor entre Inglaterra y RD Congo enfrentará en octavos a México, que derrotó a Ecuador en esta misma madrugada, el domingo 5 de julio. Belgas o senegaleses, por su parte, chocarán contra el ganador de Estados Unidos-Bosnia, el lunes 6 de julio en Seattle.

Mientras tanto, la Selección Argentina debutará en los 16avos recién el viernes 3 de julio frente a Cabo Verde, en Miami, con el objetivo de seguir el camino hacia el bicampeonato.