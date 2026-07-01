Mundial 2026: la AFA le pidió ayuda a la FIFA por los 50 mil argentinos sin entradas en Miami

Claudio Tapia reclamó a la FIFA un cupo extra de entradas para el cruce ante Cabo Verde. La Selección ya agotó localidades en sus tres partidos.

La Selección Argentina se prepara para enfrentar a Cabo Verde este viernes por los 16avos de final del Mundial 2026 , y la avalancha de hinchas que viajará a Miami sin entrada volvió a poner en alerta a la organización. El presidente de la AFA, Claudio Tapia, confirmó que la entidad ya está en diálogo con la FIFA para conseguir un remanente de localidades.

"Estamos trabajando para que pueda ir la mayor cantidad de gente posible, un partido que nadie esperaba que tenga tanta convocatoria como la que va a haber", explicó Tapia en diálogo con el programa No se Pudo, de Vorterix. El dirigente habló en el marco de un homenaje por los 40 años del título de México 1986, realizado en la Casa Conmebol de Miami.

Según reconoció el propio Chiqui, la cifra de fanáticos sin ticket que sigue a la Selección por Estados Unidos es enorme. "También entendemos que 50.000 personas que viajen sin entrada es lo que genera la Selección, así que hay que tratar de ayudar a la mayor cantidad posible, pero no entran todos", admitió.

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Por qué escasean las entradas para el Mundial 2026

El cruce se jugará el viernes desde las 19 (hora argentina) en el Miami Stadium, que tiene capacidad para 64.478 espectadores. El número quedó chico frente a la demanda: los tres partidos de la fase de grupos —ante Argelia en Kansas City, y contra Austria y Jordania en Dallas— fueron sold out, con multitudes de hasta 70.649 personas en cada función.

Argentina fue, además, la primera selección en agotar su cupo de preventa cuando la FIFA lanzó la primera tanda de tickets, en septiembre de 2025. Ese comportamiento se repitió en cada presentación del equipo de Lionel Scaloni en la competencia, según confirmó la organización en el arranque del certamen.

Tapia también deslizó una posible solución parcial: parte de las entradas adquiridas por hinchas de otras selecciones eliminadas podría liberarse. "Hablamos con FIFA, seguramente las entradas de los que compraron anticipadamente saldrán a la venta y va a poder ir más gente de la que vino", señaló.

Selección Cabo Verde

El cruce de 16avos

Cabo Verde llega como la gran sorpresa del torneo. El equipo africano empató con España, igualó ante Uruguay y sostuvo un 0-0 frente a Arabia Saudita, resultados que le alcanzaron para terminar segundo en su zona y cruzarse con la Albiceleste.

En el mercado de reventa oficial, un especialista consultado por medios porteños recomendó operar exclusivamente dentro del marketplace habilitado por la FIFA, ya que son las únicas localidades con garantía de la organización frente al riesgo de estafas.

Además del partido, la previa también moviliza a la comunidad argentina en Estados Unidos. Está prevista una nueva edición del banderazo este jueves desde las 13 (hora argentina) en 85th Street y Collins Avenue, en pleno South Beach, un punto que ya reunió a miles de hinchas en instancias anteriores del Mundial.

Con la definición del cruce ya confirmada, la expectativa crece hora a hora en la comunidad futbolera. La Selección buscará repetir la localía simbólica que tuvo en toda la primera ronda, esta vez ante un rival inesperado pero con argumentos futbolísticos propios.