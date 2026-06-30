Cabo Verde: las curiosidades de un país que vive sin estrés, con el sello de "La Morna" y la resiliencia

El país africano es la sorpresa del Mundial 2026. Combina una fuerte identidad cultural, paisajes volcánicos y una filosofía de vida basada en la tranquilidad.

Cabo Verde, el país africano revelación del Mundial 2026, atrae por sus paisajes y su filosofía de vida.

Cabo Verde es la revelación del Mundial 2026 . En su primera participación en una Copa del Mundo y contra todo pronóstico, la selección africana , conocidos como los “Tiburones Azules”, logró clasificar a los dieciseisavos de final, donde se enfrentará con la Selección Argentina.

Su histórica clasificación no solo despertó interés por el rendimiento futbolístico del equipo, sino también por el país que representa. Con poco más de medio millón de habitantes , Cabo Verde es un pequeño archipiélago africano ubicado en el océano Atlántico cuya riqueza cultural, estabilidad política y particular estilo de vida hoy son motivo de conversación en distintos rincones del planeta.

Cabo Verde es un pequeño archipiélago de diez islas volcánicas ubicado en el océano Atlántico, a unos 570 kilómetros de la costa occidental de África, frente a Senegal . Con poco más de 500.000 habitantes.

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Las islas fueron descubiertas por navegantes portugueses en el siglo XV y permanecieron bajo dominio del país europeo durante casi cinco siglos, hasta su independencia el 5 de julio de 1975. Por eso, el portugués es el idioma oficial, aunque también se habla “criollo caboverdiano”, que mezcla influencias portuguesas y africanas.

Su ubicación estratégica entre África, Europa y América convirtió a Cabo Verde en un punto clave del tráfico transatlántico de esclavos durante la época colonial.

Durante más de 300 años, miles de africanos fueron trasladados a las islas antes de ser enviados a otros continentes, un proceso que marcó profundamente la identidad del país y explica la fuerte mezcla cultural y étnica que caracteriza a su población.

Tras la independencia y la llegada del multipartidismo en 1990, Cabo Verde logró consolidarse como una de las democracias más estables de África. Hoy, además, el turismo es el principal motor de su economía. Solo en 2024 recibió más de 1,2 millones de visitantes, más del doble de su población.

Al ritmo de “La Morna”

En el ámbito cultural también posee un enorme reconocimiento internacional gracias a la morna, género musical popularizado por la legendaria Cesária Évora y declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. A ello se suma el funaná, otro ritmo tradicional que representa la alegría y la identidad nacional.

La Morna

El territorio también se destaca por su impresionante geografía volcánica. Cabo Verde está conformado por diez islas, nueve de ellas habitadas, donde conviven playas, zonas áridas y volcanes como el imponente Pico do Fogo, el punto más alto del país. La escasez de agua dulce obliga además a depender de plantas desalinizadoras y de las lluvias estacionales para abastecer a la población.

La filosofía del “no estres”

Más allá de sus paisajes y su historia, existe un aspecto que identifica plenamente a Cabo Verde y que también ha llamado la atención durante el Mundial 2026: su filosofía del "No stress".

Esta expresión forma parte de la vida cotidiana de los caboverdianos y representa una manera de afrontar los desafíos con serenidad, paciencia y capacidad de adaptación. En un archipiélago donde las condiciones climáticas y el transporte entre islas pueden modificar cualquier planificación, sus habitantes aprendieron a convivir con los imprevistos sin perder la calma.

Cabo Verde.

Ese estilo de vida también parece trasladarse al terreno de juego. La selección africana afrontó cada compromiso con tranquilidad, sin dejarse intimidar por la jerarquía de sus rivales y apostando por un fútbol disciplinado y colectivo.

Incluso, desde el propio entorno del equipo dejaron en claro esa mentalidad al señalar que buscan "competir sin presión excesiva", una frase que refleja perfectamente el espíritu con el que Cabo Verde ha encarado su histórica aventura mundialista.

Más caboverdianos en el exterior que en su país

Una de las particularidades de Cabo Verde es que hay más caboverdianos viviendo en el exterior que dentro de sus fronteras. Se estima que alrededor de un millón y medio de personas de origen caboverdiano residen en distintos países del mundo, frente a una población local de poco más de medio millón, según los últimos datos del Banco Mundial.

Cabo Verde (1)

Completando el plantel para el Mundial 2026

Para completar el plantel que los represente en el Mundial 2026, Cabo Verde salió a buscar talento entre los hijos y nietos de emigrantes caboverdianos repartidos por el mundo. La federación incluso recurrió a LinkedIn para localizar posibles convocados.

De los 26 futbolistas citados para el Mundial 2026, 14 nacieron fuera del archipiélago, principalmente en Países Bajos, Francia y Portugal.

Uno de los casos más llamativos es el de Roberto Pico Lopes (4), nacido en Dublín, Irlanda, hijo de padre caboverdiano y madre irlandesa. También figura el arquero suplente Carlos Joaquim dos Santos (23), quien nació en Filadelfia, Estados Unidos.

Selección Cabo Verde

La comunidad caboverdiana en Argentina

Así como los caboverdianos emigraron hacia distintos rincones del mundo, una parte de esa diáspora también llegó a Argentina. La mayoría arribó entre las décadas de 1920 y 1950, impulsada por las hambrunas que afectaron al archipiélago africano.

Muchos atravesaron el Atlántico en barcos de carga o de pasajeros y, una vez en el país, se asentaron cerca de los puertos donde encontraban trabajo. Según explican desde la Sociedad Caboverdeana, los primeros se establecieron principalmente en el barrio porteño de La Boca y en las localidades bonaerenses de Dock Sud, Ensenada y, posteriormente, Mar del Plata.