Sebastián Beccacece dejó de ser el técnico de Ecuador

El entrenador argentino no continuará al frente de la selección que cayó en 16avos de final del Mundial 2026 ante México.

Apenas terminado el partido que Ecuador perdió ante México , por 2 a 0 y con grandes diferencias futbolísticas, Sebastián Beccacece dejó de ser el entrenador de la selección que comandaba. El contrato entre el técnico argentino y la Federación ecuatoriana duraba hasta la finalización de su participación en el Mundial 2026 y no será renovado.

La información trascendió a través de DSports , en la emisión post partido, en la madrugada de Argentina.

"Hemos sido muy superados el primer tiempo. Después creo que reaccionamos, no encontramos el gol que nos hubiese dado un poco más de ánimos el sentirnos más cerca. Agradecido a todo lo que ha sido esta aventura, este viaje, a los futbolistas, al país, no tengo reproches", declaró el entrenador apenas terminado el encuentro.

Embed "NO HAY REPROCHES. AGRADECIMIENTO POR ESTA AVENTURA"



Sebastián Beccacece, tras la eliminación de Ecuador. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/7aYSD5nrd5 — DSPORTS (@DSports) July 1, 2026

De los buenos resultados a las críticas

Beccacece llegó a Ecuador después de la Copa América 2024 y asumió el cargo el martes 6 de agosto. Su ciclo reemplazó al del entrenador español Félix Sánchez, que había cosechado ocho puntos en las primeras seis fechas de las Eliminatorias Sudamericanas.

La levantada del equipo fue notoria, tanto en el rendimiento como en la cosecha de puntos de local. Si bien empató mucho, tuvo el nivel necesario para clasificarse segundo, siendo solamente superado por Argentina.

Al llegar a la Copa del Mundo, las expectativas fueron bajando. La falta de efectividad en el área rival se pagó caro y los errores individuales le costaron goles, como en la derrota agónica ante Costa de Marfil.

El punto más crítico fue la igualdad sin goles ante Curazao, que lo obligó a ganarle a Alemania en la última fecha de la fase de grupos. Esa victoria fue una de las más importantes de la historia del fútbol ecuatoriano, pero apenas acalló las voces disidentes.

Las críticas de la prensa y de los hinchas ecuatorianos fueron creciendo con el paso del tiempo y estallaron con esta eliminación.

Esta fue la primera experiencia de Beccacece como entrenador principal, pero la tercera en Copas del Mundo. Acompañando a Jorge Sampaoli, formó parte de los cuerpos técnicos de Chile en 2014 y en Argentina para 2018.