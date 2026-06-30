Festejaban el triunfo de Argentina y cayeron desde la caja de un camión: una mujer debió ser hospitalizada

La situación ocurrió este sábado por la noche. Varias personas resultaron heridas luego del accidente.

Lo que comenzó como un festejo por la victoria de la Selección Argentina frente a Jordania en el Mundial 2026 terminó con momentos de desesperación, cuando un grupo de vecinos sufrió un impactante accidente mientras celebraba el triunfo.

El hecho ocurrió durante la noche del sábado en momentos en que decenas de personas viajaban en la caja de un camión recorriendo las calles de la localidad.

Por motivos que se desconocen, la compuerta trasera del vehículo se abrió de manera inesperada y varios ocupantes cayeron violentamente sobre el asfalto en San Patricio del Chañar.

El impactante episodio fue filmado por el conductor de un vehículo que circulaba detrás del camión y las imágenes rápidamente comenzaron a viralizarse en redes sociales.

MUJER CAIDA SAN PATRICIO DEL CHAÑAR

Una mujer fue hospitalizada tras la caída

De acuerdo con la información publicada por Chañar Digital, el accidente dejó varias personas con golpes de distinta consideración.

La situación más delicada fue la de una mujer, quien debió ser trasladada al centro de salud local. En las imágenes se observa cómo cae directamente sobre uno de sus brazos, por lo que habría sufrido una aparente fractura, aunque hasta el momento no hubo un parte médico oficial sobre su estado.

El resto de las personas involucradas también sufrió lesiones producto del fuerte impacto contra el pavimento.

El accidente ocurrió luego del triunfo de la Selección Argentina, que este sábado derrotó 3 a 1 a Jordania por la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026, resultado que le permitió cerrar la fase de grupos con puntaje perfecto.

En pleno festejó por el triunfo de Argentina se cayerón de un camión en San Patricio del Chañar

Hasta el momento no trascendió información oficial sobre eventuales actuaciones judiciales o infracciones derivadas del hecho.

De la euforia a las piñas: brutal pelea en el Monumento durante los festejos

La brutal caída de los hinchas se suma a otras insolitas situaciones ocurridas en los últimos festejos. Luego del 2-0 ante Austria, los neuquinos salieron a festejar el triunfo de la Selección Argentina pero todo quedó en un segundo planto, tras una brutal pelea entre dos mujeres.

La pelea ocurrió el pasado lunes por la noche en la esquina de avenida Argentina y San Martín, uno de los principales puntos de encuentro de la ciudad para celebrar que la Selección ganó su segundo partido en el Mundial. En cuestión de segundos, el lugar se convirtió en un improvisado ring callejero.

Pelea entre mujeres Neuquén

Las dos mujeres comenzaron a intercambiar golpes mientras varias personas formaban una ronda a su alrededor. Lejos de intervenir para frenar la situación, algunos de los presentes las alentaban, mientras otros grababan la secuencia con sus teléfonos celulares.

Una tercera mujer intentó meterse entre ambas para separarlas, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Cada vez que parecía que el enfrentamiento terminaba, las protagonistas volvían a buscarse para continuar con la pelea.