"Como más de 30 acumuladores juntos": terminó la limpieza del aguantadero y revelaron el impactante volumen de basura que sacaron

Después de una semana de trabajo, el municipio finalizó el operativo en el edificio de Sargento Cabral al 650. Participaron más de 60 empleados.

La imagen que dejó durante años el edificio de Sargento Cabral al 650 fue la de un símbolo del abandono en pleno centro de Neuquén . Pero cuando los trabajadores municipales lograron ingresar a los cinco pisos para limpiarlo descubrieron que la realidad era incluso peor de lo que imaginaban. Lo que encontraron superó cualquier antecedente registrado por el área de Limpieza Urbana.

Después de una semana de trabajo intenso, este martes el operativo llegó a su fin y el subsecretario de Limpieza Urbana , Cristian Haspert , hizo un balance que resume la magnitud de lo ocurrido con una comparación contundente.

"Calculábamos al principio que era como tener 30 acumuladores viviendo todos juntos, uno al lado del otro. Pero creo que nos quedamos cortos", aseguró a LM Neuquén mientras supervisaba las últimas tareas dentro del edificio.

SFP Edificio abandonado (2)

La comparación no es casual. Durante años, el inmueble fue ocupado por personas que utilizaban los departamentos como refugio y, según las investigaciones policiales, también funcionaba como un aguantadero donde terminaban objetos robados en distintos puntos de la ciudad.

Cuando el operativo comenzó, el martes pasado, el municipio había previsto trabajar con unos 40 empleados durante la noche. Sin embargo, apenas ingresaron comprendieron que el panorama era muy distinto.

"La verdad que nos sorprendimos. Rápidamente tuvimos que convocar a otros 23 o 25 empleados porque todo el trabajo era manual", explicó Haspert. No había otra alternativa. Cada bolsa debía bajarse por las escaleras, cargarse en carretillas o en enormes bolsones hasta llegar a los patios internos, donde luego las máquinas podían retirarlas.

En total participaron más de 60 trabajadores municipales entre operarios, choferes y maquinistas. La tarea demandó siete días completos y recién este martes lograron retirar los últimos residuos acumulados en el edificio.

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"La cantidad de departamentos que tiene este edificio en cinco pisos hacía que hubiera muchísima basura. Nunca habíamos visto algo así", sostuvo.

Dos patios completamente colmados

Uno de los datos que más sorprendió al personal fue que no solamente los departamentos estaban repletos de residuos. Haspert explicó que el edificio posee dos patios interiores de grandes dimensiones, uno de aproximadamente 30 por 30 metros y otro cercano a los 25 por 25. Ambos estaban completamente ocupados por basura.

"Los dos patios estaban colmados de residuos de todo tipo. Había muchísimos elementos voluminosos", describió. La limpieza comenzó precisamente allí, donde durante años fueron arrojando todo aquello que ya no tenía utilidad. A medida que avanzaban aparecían muebles, colchones, electrodomésticos rotos, ropa y toda clase de desperdicios.

Pero el hallazgo más impactante seguía esperando dentro de los departamentos: mientras avanzaban piso por piso, los trabajadores comenzaron a encontrar decenas de elementos que coincidían con las denuncias que desde hacía años recibía la Comisaría Primera.

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"Se nota que era un aguantadero", afirmó Haspert. Dentro de los departamentos aparecieron cientos de mochilas, carteras, tarjetas de crédito, maquillaje, matafuegos de vehículos e incluso llantas.

Para el funcionario, el contenido no deja demasiadas dudas. "Muchas veces se denunciaba que rompían los vidrios de autos estacionados cuando veían una mochila o una campera. Bueno, esas mochilas estaban acá adentro", aseguró.

También recordó que en otros operativos similares suelen encontrar una gran cantidad de pertenencias de mujeres.

"Uno ve mucho maquillaje, cepillos, carteras. Eso te lleva a pensar en los arrebatos que ocurrían en el centro", destacó. Aunque esos elementos quedaron a disposición de la Justicia y de la Policía, el volumen de objetos hallados reforzó la hipótesis de que el edificio funcionaba como un punto de acopio para bienes robados.

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Una factura millonaria

Con la limpieza concluida, ahora comienza otra etapa: calcular cuánto costó semejante operativo. Haspert explicó que la Municipalidad posee una tarifaria específica para estos casos.

Las ordenanzas contemplan el cobro por cantidad de metros cúbicos retirados, utilización de maquinaria, horas de trabajo y transporte de los residuos. "Todo eso se le traslada al propietario", señaló.

La dificultad ahora pasa por determinar quién deberá hacerse cargo. Mientras el Banco Provincia avanza con el proceso de remate del inmueble, el municipio trabaja junto al Tribunal de Faltas para establecer quién figura actualmente como responsable legal.

"Estamos haciendo toda la investigación administrativa para saber a quién trasladarle el costo de la limpieza." Aunque todavía no existe una cifra definitiva, Haspert no dudó en asegurar que el monto será elevado. "Sí, va a ser millonario."

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El cálculo final todavía no terminó porque durante esta última jornada continuaban retirando residuos del patio trasero. Sin embargo, los números preliminares permiten dimensionar el operativo.

Durante los primeros días llenaron cuatro grandes bateas de 20 metros cúbicos cada una y al menos tres camiones volcadores de 18 metros cúbicos. Todo el material fue trasladado al Complejo Ambiental de Neuquén, donde cada vehículo pasa por báscula para determinar exactamente el peso descargado.

A esos viajes habrá que sumar los realizados durante esta última jornada. Con esos datos, la Municipalidad podrá calcular cuántas toneladas de residuos fueron retiradas del edificio.

Un alivio para todo el barrio

Más allá de la impresionante cantidad de basura, Haspert destacó otro aspecto que considera incluso más importante. Durante años los vecinos denunciaron robos, roturas de vehículos, peleas y hechos de inseguridad vinculados al edificio.

Por eso recuerda especialmente la reacción que encontró cuando comenzó el operativo. "Cuando llegamos el primer día parecía que estaban festejando un cumpleaños en toda la cuadra", contó.

SFP Edificio abandonado (14) Sebastián Fariña Petersen

Ahora el edificio permanece con custodia policial permanente y, según indicó el funcionario, la Unidad Especial de Servicios Policiales (UESPO) comenzará a utilizar las instalaciones para realizar prácticas.

La medida busca evitar nuevas usurpaciones mientras avanza la situación judicial del inmueble. "Si nosotros nos íbamos y no quedaba nadie, era muy probable que volvieran a ingresar", explicó.

Un edificio que todavía tiene futuro

Pese al estado en que fue encontrado, Haspert cree que la estructura todavía conserva un enorme potencial. Aunque aclaró que la evaluación técnica deberá realizarla un ingeniero, sostuvo que a simple vista el edificio presenta una construcción sólida.

"Está muy bien hecho. Es una construcción antigua, toda de ladrillón." Incluso señaló que la obra había quedado muy avanzada antes de paralizarse hace más de dos décadas. "El ascensor está instalado, aunque quedó trabado en el quinto piso. Tiene los tanques de agua colocados, los nichos de gas y hasta las bañaderas en los departamentos", dijo.

Por eso todavía le cuesta entender cómo un edificio tan avanzado nunca llegó a terminarse. "No entiendo por qué no lograron entregarlo. Después quedó abandonado y seguramente ahí empezó la usurpación."