Cinco pisos repletos de basura: qué encontraron en el impactante operativo del aguantadero

Unos 60 trabajadores municipales ingresaron al complejo y encontraron residuos acumulados durante más de una década y objetos que podrían estar vinculados con robos.

La recuperación del edificio abandonado de calle Sargento Cabral al 650 dejó al descubierto una situación que sorprendió hasta a los trabajadores acostumbrados a intervenir en los lugares más complicados de Neuquén. Los cinco pisos estaban cubiertos de residuos y en algunas habitaciones la basura alcanzaba entre 30 y 40 centímetros de altura.

El operativo comenzó este martes durante la noche, luego de una intervención conjunta de la Policía, la Fiscalía y distintas áreas provinciales y municipales. El objetivo es limpiar, cerrar y recuperar el complejo, que durante años fue señalado por los vecinos como un lugar vinculado con disturbios, robos y situaciones de inseguridad.

“En lo que llevo como subsecretario de Limpieza Urbana nunca vi una situación como esta”, reconoció Cristian Haspert, quien estuvo al frente de las tareas municipales.

Según describió, la basura se encontraba distribuida por todo el inmueble: baños, cocinas, comedores, dormitorios y espacios comunes. Había residuos domiciliarios, muebles, objetos de gran tamaño y todo tipo de elementos abandonados.

Limpieza edificio Sargento Cabral (1)

“Estamos hablando de una acumulación de 10 o 15 años. Todas las habitaciones y los cinco pisos están de la misma manera”, explicó.

Mochilas y carteras entre los residuos

Uno de los descubrimientos que más llamó la atención de quienes participaron del procedimiento fue la gran cantidad de mochilas y carteras encontradas dentro de las habitaciones.

Haspert estimó que en algunos sectores había entre 15 y 20 mochilas por habitación. También aparecieron pertenencias personales y elementos que suelen guardarse dentro de carteras de mujer.

“Se nota que eran mochilas robadas. Hay muchas carteras y elementos que hacen pensar que hubo arrebatos”, indicó el funcionario. Sin embargo, será la Policía la que deberá revisar los objetos y determinar si están vinculados con denuncias realizadas en la ciudad.

Limpieza edificio Sargento Cabral

El edificio había sido ocupado durante años por personas en situación de calle, pero también era señalado como escondite de personas que cometían delitos en el centro y luego ingresaban al complejo.

Los vecinos denunciaban con frecuencia robos en vehículos estacionados en las inmediaciones, roturas de vidrios, peleas, ruidos molestos y hechos relacionados con el consumo problemático.

Un operativo con 60 trabajadores

La magnitud de la acumulación obligó a desplegar un operativo poco habitual. Cerca de 60 personas de Limpieza Urbana trabajan en el lugar, acompañadas por camiones, máquinas retroexcavadoras, volcadores y contenedores de gran capacidad.

Durante las primeras horas, todos los camiones realizaron al menos un viaje al Complejo Ambiental y algunos tuvieron que regresar por una segunda carga.

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También se retiraron cuatro contenedores de 20 metros cúbicos completamente llenos. Aun así, todavía quedaba una enorme cantidad de residuos en el interior y en la parte trasera del edificio.

“Si lo tratáramos como un caso de acumuladores, tranquilamente podríamos estar hablando de 30 o 40 acumuladores juntos”, comparó Haspert para dimensionar el volumen encontrado.

El funcionario calculó que serán necesarias al menos cinco noches más de trabajo. Las cuadrillas realizan las tareas entre las 20 y las 2 de la madrugada, aunque el cronograma podría modificarse de acuerdo con el avance del operativo.

“Vamos a seguir trabajando hasta dejarlo impecable. No nos vamos a ir del lugar”, aseguró.

Otra de las dificultades es la gran presencia de palomas dentro del inmueble, algo que complica el ingreso y obliga a tomar mayores precauciones sanitarias.

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El alivio de los vecinos

La intervención fue recibida con entusiasmo por quienes viven y trabajan en las inmediaciones. Muchos se acercaron mientras avanzaban las tareas para agradecer y observar la limpieza de un lugar que durante más de una década generó preocupación.

Haspert contó que uno de los vecinos había comprado un departamento en el complejo entre 1999 y 2000, pero nunca pudo recuperarlo debido a la paralización de la obra y los problemas que surgieron alrededor del proyecto.

Aunque perdió la propiedad que había pagado, el hombre celebró la recuperación del edificio porque su madre vive a pocos metros y durante años tuvo que convivir con los problemas de inseguridad.

“Los vecinos estaban muy contentos. Esperaban desde hacía mucho tiempo que la Policía y la Justicia actuaran”, señaló el subsecretario.

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El complejo está formado por dos bloques de cinco pisos y quedó sin terminar hace años. Con el paso del tiempo fue ocupado de manera irregular, pese a que no cuenta con agua, electricidad ni otros servicios básicos.

Mientras avanza el proceso judicial para rematar la propiedad, la Policía del Neuquén tendrá la posesión temporal del lugar. La Unidad Especial de Servicios Policiales lo utilizará para realizar entrenamientos tácticos, prácticas de trabajo en altura e ingresos especiales.

Además, se instalará una custodia permanente y se cerrarán los accesos para evitar que el edificio vuelva a ser ocupado.

La limpieza marca el inicio de una nueva etapa para un inmueble que durante años fue sinónimo de abandono. Para los vecinos, la intervención no solo permitirá recuperar el predio, sino también devolver tranquilidad a una zona comercial y residencial del centro oeste de Neuquén.