Video: el conflicto previo al feroz ataque a las dos jóvenes apuñaladas en Villa Ceferino

Eluney y Belén fueron operadas de urgencia en el hospital Heller tras un feroz ataque y su estado es reservado.

La preocupación crece con el paso de las horas por el estado de salud de Belén, de 20 años, y Eluney, de 17 , las dos jóvenes que fueron brutalmente atacadas a puñaladas el domingo por la noche en el barrio Villa Ceferino de la ciudad de Neuquén.

Las jóvenes permanecen internadas en el Hospital Heller , donde fueron sometidas a intervenciones quirúrgicas de urgencia debido a la gravedad de las heridas sufridas. De acuerdo con la información difundida por distintos medios locales, ambas presentaban tres heridas de arma blanca cada una, localizadas en la zona de la cintura y el torso, con compromiso del área pulmonar.

Según reconstruyeron familiares de las víctimas en diálogo con distintos medios, el episodio comenzó en una cancha de fútbol del barrio Villa Ceferino . Allí se presentó el exnovio de Belén, quien habría intentado hablar con ella luego de que la relación terminara semanas atrás.

Ante la negativa de la joven, el clima comenzó a tensarse. Con el correr de los minutos se sumaron otras personas al lugar y, según denunciaron los familiares, el grupo estaba armado con cuchillos y otros elementos cortantes.

Cuando las víctimas y sus acompañantes decidieron retirarse, caminaron hacia una parada de colectivos ubicada en las inmediaciones del cementerio. Sin embargo, antes de poder subir al colectivo fueron interceptados nuevamente.

DOS JÓVENES FUERON APUÑALADAS Y PELEAN POR SU RECUPERACIÓN

Los acorralaron junto al cementerio

De acuerdo con el relato de una familiar que dialogó con La Voz del Neuquén, el grupo fue rodeado por varios agresores que les impidieron escapar. En ese momento comenzaron los golpes y las agresiones físicas.La mujer aseguró que Belén fue tomada del cabello mientras sostenía en brazos a una niña pequeña.

Una vez que lograron apartar a los menores del lugar, las dos jóvenes fueron derribadas al suelo y atacadas con armas blancas. Según el testimonio familiar, ambas recibieron tres puñaladas cada una.

Cadena de oración

Fueron auxiliadas por automovilistas

Tras la agresión, personas que circulaban por la zona en un vehículo se detuvieron para asistir a las víctimas y las trasladaron de inmediato al Hospital Heller.

Allí los médicos constataron la gravedad de las lesiones. En el caso de una de las jóvenes, las heridas fueron advertidas recién durante la revisión médica, ya que inicialmente no había advertido que también había sido apuñalada.

Las dos debieron ingresar de urgencia al quirófano y, según indicaron sus familiares, posteriormente necesitaron nuevas intervenciones debido a la complejidad de su estado de salud.

La familia reclama justicia

Mientras ambas permanecen internadas en estado crítico, sus familiares iniciaron una cadena de oración en las redes sociales para pedir por su recuperación.

"Pido cadena de oración por ellas, están en un estado muy crítico. Te pido Señor que todo salga bien, que no les pase nada malo", fue el mensaje difundido por allegados a las víctimas, que rápidamente comenzó a replicarse entre vecinos y usuarios de distintas plataformas.

Esperando una evolución favorable, los familiares insistieron en que el ataque pudo haberse evitado y señalaron que existían antecedentes de conflictos entre el exnovio de Belén y la joven.

Además de pedir justicia, reiteraron el llamado a toda la comunidad para acompañar a las jóvenes, en medio de la incertidumbre por la evolución de ambas pacientes, que continúan internadas con pronóstico reservado.