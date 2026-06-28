Argentina goleó a Jordania: la galería de fotos de LM Neuquén

Los dirigidos por Lionel Scaloni cerraron de la mejor manera la fase de grupos en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

La Selección Argentina le ganó 3-1 a Jordania , por la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026 , y cerró la primera ronda con puntaje ideal. Los autores de los goles argentinos fueron Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez y Lionel Messi , mientras que para Jordania descontó Musa Al Taamari . Mirá la fotogalería de LM en la lente de Sergio Dovio.

La Selección dominó desde el comienzo y rápidamente empezó a generar situaciones muy claras. De esta manera, la apertura del marcador llegó a los 18 minutos del primer tiempo, cuando Lo Celso convirtió con una increíble ejecución de tiro libre desde el borde del área.

Los dirigidos por Lionel Scaloni siguieron insistiendo ante un rival que claramente estaba varios escalones por debajo y apenas pasada la media hora de juego logró estirar la ventaja gracias a una ejecución de penal del “Toro” Martínez. Unos instantes antes, el árbitro había cobrado penal por una falta dentro del área sobre el defensor Marcos Senesi.

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En el último partido de la fase de grupo, el técnico argentino y se mostró feliz porque los jugadores tuvieron "una buena noche". "Han hecho un buen partido más allá de que no venían jugando algunos y estoy contento porque les dimos minutos", reveló Scaloni, tras lo cual resaltó la noche de Giovanni Lo Celso y Lautaro Martínez por los goles.

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La “Albiceleste” tuvo varias situaciones para estirar la ventaja en los siguientes minutos, pero le faltó efectividad en los últimos metros para convertir el resultado en goleada.

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Lejos de darse por vencida, Jordania dio la sorpresa y descontó a los 10 minutos del segundo tiempo, cuando Al Taamari definió solo en el área chicas tras un preciso buscapié de Ehsan Haddad.

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El encargado de estampar el 3-1 definitivo fue Messi, que con un gran tiro libre pudo liquidar el encuentro y convirtió su sexto gol en este Mundial 2026, donde lidera en la tabla de máximos artilleros.

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La próxima presentación de la Selección argentina será el próximo viernes 3 de julio, cuando se enfrente con Cabo Verde por los 16avos de final.

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Las síntesis del partido entre la Selección Argentina y Argelia

Mundial 2026

Grupo J – fecha 3

Argentina 3 – 1 Jordania

Estadio: AT&T Stadium (Dallas)

Árbitro: István Kovács (Rum)

Árbitro asistente 1: Mihai Marica (Rum)

Árbitro asistente 2: Ferencz Tunyogi (Rum)

VAR: Bram Van Driessche (Bélgica)

Argentina: Emiliano Martínez; Nicolás Tagliafico, Marcos Senesi, Nicolás Otamendi, Giuliano Simeone; Nicolás Paz, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso; Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Jordania: Yazeed Abu Iaila; Husam Abudahab, Yzan Al-Arab, Abdallah Nasib; Muhannad Mahmoud Abo Taha, Noor Al-Rawabdeh, Nizar Al Rashdan, Ehsan Haddad; Odeh Fakhouri, Ali Alowan y Ali Al-Azaizeh. DT: Jamal Sellami.

Goles en el primer tiempo: 19m. Giovani Lo Celso y 31m. Lautaro Martínez (A), .

Goles en el segundo tiempo: 10m. Musa Al Taamari (J) y 35m. Lionel Messi (A)

Cambios en el segundo tiempo: 1m. Musa Al-Taamari por Ali Al-Azaizeh y Mahmoud Al Mardi por Odeh Fakhouri (J), 15m. Lionel Messi por Lautaro Martínez, Thiago Almada por Giovani Lo Celso y Alexis Mac Allister por Nicolás Paz (A), 26m. Valentín Barco por Giuliano Simeone (A), 31m. Amer Jamous por Nizar Al Rashdan (J), 37m. José Manuel López por Julián Álvarez (A) y 45m. Mohamed Sharara por Ali Alowan y Saleem Obaid por Husam Abudahab (J).