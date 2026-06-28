Mundial 2026: así quedó el cuadro de 16avos de final, días y horarios de los partidos

La eliminación directa arranca este domingo 28 y se extiende hasta el 3 de julio. Los ocho mejores terceros completaron las llaves.

El Mundial 2026 entra en su instancia más vibrante. Con la fase de grupos cerrada, ya están definidos casi todos los 16avos de final , la primera ronda de eliminación directa que estrena la Copa del Mundo tras la ampliación a 48 selecciones. La acción arranca este domingo 28 de junio y se extiende hasta el viernes 3 de julio.

Avanzaron los dos primeros de cada uno de los doce grupos y se sumaron los ocho mejores terceros , que terminaron de ordenar el rompecabezas en las últimas horas. Así quedó configurado un cuadro de 32 equipos rumbo a la final del 19 de julio en Nueva Jersey.

La Selección de Lionel Scaloni, líder del Grupo J, tendrá su estreno en la eliminación directa el viernes 3 de julio en Miami. El cruce será Argentina ante Cabo Verde , una de las grandes revelaciones del torneo, que logró una clasificación histórica.

El campeón del mundo quedó en un sector del cuadro donde los rivales de jerarquía recién aparecen más adelante. La Albiceleste solo podría cruzarse con Brasil o Inglaterra en una eventual semifinal.

El cuadro completo de los 16avos de final

El primer partido enfrentará a Sudáfrica con Canadá, uno de los anfitriones, este domingo desde las 16. A partir de ahí, los duelos se suceden casi sin pausa durante seis jornadas.

Entre los choques más atractivos asoma Brasil ante Japón, en Houston, y el de Países Bajos frente a Marruecos, ambos invictos en la fase inicial. Alemania, otra candidata, se medirá con la sorpresa Paraguay.

PLACA

Francia, subcampeona en Qatar, irá ante Suecia. Inglaterra se cruzará con República Democrática del Congo, y Estados Unidos, dirigido por Mauricio Pochettino, enfrentará a Bosnia y Herzegovina.

La agenda completa (horarios de Argentina):

Domingo 28/6: Sudáfrica vs. Canadá (16.00)

Sudáfrica vs. Canadá (16.00) Lunes 29/6: Brasil vs. Japón (14.00); Alemania vs. Paraguay (17.30); Países Bajos vs. Marruecos (22.00)

Brasil vs. Japón (14.00); Alemania vs. Paraguay (17.30); Países Bajos vs. Marruecos (22.00) Martes 30/6: Costa de Marfil vs. Noruega (14.00); Francia vs. Suecia (18.00); México vs. Ecuador (22.00)

Costa de Marfil vs. Noruega (14.00); Francia vs. Suecia (18.00); México vs. Ecuador (22.00) Miércoles 1/7: Inglaterra vs. RD Congo (13.00); Bélgica vs. Senegal (17.00); Estados Unidos vs. Bosnia (21.00)

Inglaterra vs. RD Congo (13.00); Bélgica vs. Senegal (17.00); Estados Unidos vs. Bosnia (21.00) Jueves 2/7: España ante Austria (16.00); Portugal vs. Croacia (20.00)

(16.00); Portugal vs. Croacia (20.00) Viernes 3/7: Suiza vs. Argelia (00.00); Australia vs. Egipto (15.00); Argentina vs. Cabo Verde (19.00); Colombia o Portugal vs. Ghana (22.30)

Si hay igualdad tras los 90 minutos, habrá dos tiempos suplementarios y, eventualmente, penales. Recién después llegarán los octavos, en un camino sin margen de error.