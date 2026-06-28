Mundial 2026: así quedaron todos los cruces de 16avos de final
La Copa del Mundo estrena una ronda inédita por la ampliación a 48 equipos. Conocé las fechas y los duelos.
El Mundial 2026 estrena una instancia inédita en su historia. Producto de la ampliación a 48 selecciones, la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá suma por primera vez una ronda de 16avos de final, el primer mano a mano del torneo, en la que Argentina ya tiene su lugar asegurado.
Al igual que en las ediciones anteriores, avanzan los dos primeros de cada uno de los doce grupos y en esta oportunidad, se suman los ocho mejores terceros para armar el cuadro de 32 equipos que abre la eliminación directa.
La ronda se juega del domingo 28 de junio al viernes 3 de julio, con partidos en continuado durante seis días. Recién después llegan los octavos, en un camino sin margen de error rumbo a la final del 19 de julio.
Cómo se juegan los 16avos de final del Mundial 2026
El sistema es el habitual de las fases decisivas. Cada partido se define por eliminación directa y, si hay igualdad tras los 90 minutos, se juegan dos tiempos suplementarios de 15 minutos. Si la paridad persiste, el ganador sale por penales.
Las Selecciones que están en los 16avos del Mundial 2026
Luego de la jornada del sábado, se confirmaron los 32 equipos que avanzaron a la siguiente ronda del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.
- Alemania
- Paraguay
- Francia
- Suecia
- Sudáfrica
- Canadá
- Países Bajos
- Marruecos
- Portugal
- Croacia
- España
- Austria
- Estados Unidos
- Bosnia y Herzegovina
- Bélgica
- Senegal
- Brasil
- Japón
- Costa de Marfil
- Noruega
- México
- Ecuador
- Inglaterra
- Congo
- Argentina
- Cabo Verde
- Australia
- Egipto
- Suiza
- Argelia
- Colombia
- Ghana
El cuadro y los cruces de los 16avos de final del Mundial 2026
Domingo 28 de junio
- 16:00 | Sudáfrica (2°A) vs. Canadá (2°B) — SoFi Stadium, Los Ángeles
Lunes 29 de junio
- 14:00 | Brasil (1°C) vs. Japón (2°F) — NRG Stadium, Houston
- 17:30 | Alemania (1°E) vs. Paraguay (3°D) — Gillette Stadium, Foxborough
- 22:00 | Países Bajos (1°F) vs. Marruecos (2°C) — Estadio BBVA, Monterrey
Martes 30 de junio
- 14:00 | Costa de Marfil (2°E) vs. Noruega (2°I) — AT&T Stadium, Arlington
- 18:00 | Francia (1°I) vs. Suecia (3°F) — MetLife Stadium, East Rutherford
- 22:00 | México (1°A) vs. Ecuador (3°E) — Estadio Azteca, Ciudad de México
Miércoles 1 de julio
- 13:00 | Inglaterra (1°L) vs. Congo (3°K) — Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
- 17:00 | Bélgica (1°G) vs. Senegal (3°I) — Lumen Field, Seattle
- 21:00 | Estados Unidos (1°D) vs. Bosnia (3°B) — Levi's Stadium, Santa Clara
Jueves 2 de julio
- 16:00 | España (1°H) vs. Austria (2°J) — SoFi Stadium, Los Ángeles
- 20:00 | Portugal (2°K) vs. Croacia (2°L) — BMO Field, Toronto
Viernes 3 de julio
- 00:00 | Suiza (1°B) vs. Argelia (3°J) — BC Place, Vancouver
- 15:00 | Australia (2°D) vs. Egipto (2°G) — AT&T Stadium, Arlington
- 19:00 | Argentina (1°J) vs. Cabo Verde (2°H) — Hard Rock Stadium, Miami
- 22:30 | Colombia (1°K) vs. Ghana (3°L) — Arrowhead Stadium, Kansas City
Cuándo juega Argentina en los 16avos del Mundial 2026
El dato más esperado de este lado del charco. La Selección, líder del Grupo J, jugará sus 16avos el viernes 3 de julio a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami. El rival saldrá del segundo puesto del Grupo H, que define hoy el partido entre Uruguay y España: un posible cruce rioplatense para el equipo de Lionel Scaloni.
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