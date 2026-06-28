Mundial 2026: así quedaron todos los cruces de 16avos de final

La Copa del Mundo estrena una ronda inédita por la ampliación a 48 equipos. Conocé las fechas y los duelos.

El Mundial 2026 estrena una instancia inédita en su historia. Producto de la ampliación a 48 selecciones , la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá suma por primera vez una ronda de 16avos de final, el primer mano a mano del torneo, en la que Argentina ya tiene su lugar asegurado.

Al igual que en las ediciones anteriores, avanzan los dos primeros de cada uno de los doce grupos y en esta oportunidad, se suman los ocho mejores terceros para armar el cuadro de 32 equipos que abre la eliminación directa.

La ronda se juega del domingo 28 de junio al viernes 3 de julio, con partidos en continuado durante seis días. Recién después llegan los octavos, en un camino sin margen de error rumbo a la final del 19 de julio.

Cómo se juegan los 16avos de final del Mundial 2026

El sistema es el habitual de las fases decisivas. Cada partido se define por eliminación directa y, si hay igualdad tras los 90 minutos, se juegan dos tiempos suplementarios de 15 minutos. Si la paridad persiste, el ganador sale por penales.

Copa del Mundo

Las Selecciones que están en los 16avos del Mundial 2026

Luego de la jornada del sábado, se confirmaron los 32 equipos que avanzaron a la siguiente ronda del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Alemania

Paraguay

Francia

Suecia

Sudáfrica

Canadá

Países Bajos

Marruecos

Portugal

Croacia

España

Austria

Estados Unidos

Bosnia y Herzegovina

Bélgica

Senegal

Brasil

Japón

Costa de Marfil

Noruega

México

Ecuador

Inglaterra

Congo

Argentina

Cabo Verde

Australia

Egipto

Suiza

Argelia

Colombia

Ghana

El cuadro y los cruces de los 16avos de final del Mundial 2026

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Domingo 28 de junio

16:00 | Sudáfrica (2°A) vs. Canadá (2°B) — SoFi Stadium, Los Ángeles

Lunes 29 de junio

14:00 | Brasil (1°C) vs. Japón (2°F) — NRG Stadium, Houston

17:30 | Alemania (1°E) vs. Paraguay (3°D) — Gillette Stadium, Foxborough

22:00 | Países Bajos (1°F) vs. Marruecos (2°C) — Estadio BBVA, Monterrey

Martes 30 de junio

14:00 | Costa de Marfil (2°E) vs. Noruega (2°I) — AT&T Stadium, Arlington

18:00 | Francia (1°I) vs. Suecia (3°F) — MetLife Stadium, East Rutherford

22:00 | México (1°A) vs. Ecuador (3°E) — Estadio Azteca, Ciudad de México

Miércoles 1 de julio

13:00 | Inglaterra (1°L) vs. Congo (3°K) — Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

17:00 | Bélgica (1°G) vs. Senegal (3°I) — Lumen Field, Seattle

21:00 | Estados Unidos (1°D) vs. Bosnia (3°B) — Levi's Stadium, Santa Clara

Jueves 2 de julio

16:00 | España (1°H) vs. Austria (2°J) — SoFi Stadium, Los Ángeles

20:00 | Portugal (2°K) vs. Croacia (2°L) — BMO Field, Toronto

Viernes 3 de julio

00:00 | Suiza (1°B) vs. Argelia (3°J) — BC Place, Vancouver

15:00 | Australia (2°D) vs. Egipto (2°G) — AT&T Stadium, Arlington

19:00 | Argentina (1°J) vs. Cabo Verde (2°H) — Hard Rock Stadium, Miami

22:30 | Colombia (1°K) vs. Ghana (3°L) — Arrowhead Stadium, Kansas City

Cuándo juega Argentina en los 16avos del Mundial 2026

El dato más esperado de este lado del charco. La Selección, líder del Grupo J, jugará sus 16avos el viernes 3 de julio a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami. El rival saldrá del segundo puesto del Grupo H, que define hoy el partido entre Uruguay y España: un posible cruce rioplatense para el equipo de Lionel Scaloni.