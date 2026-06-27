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en vivo Mundial 2026 LA MAÑANA | NEUQUEN - 27 de junio de 2026 - 15:42

Mundial 2026 EN VIVO | La Selección Argentina irá con un once alternativo ante Jordania

Lionel Scaloni define el once inicial de la Albiceleste, donde guardará a las mayores figuras para los 16avos de final.

La Selección Argentina irá con una formación alternativa.

La Selección Argentina irá con una formación alternativa.

EN VIVO

La Selección Argentina se enfrentará este sábado con su par de Jordania, por la tercera y última fecha del Grupo J del Mundial 2026, en un encuentro donde saldrá a la cancha con un 11 alternativo.

El partido, que está programado para las 23 (hora de Argentina), se llevará a cabo en el AT&T Stadium de Dallas y se podrá ver a través de TV Pública, TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports. El árbitro designado fue el rumano István Kovács.

La Albiceleste llega a este encuentro con la tranquilidad de haberse asegurado la clasificación a 16avos de final y la primera posición en el Grupo J de manera anticipada, gracias a los triunfos 3-0 sobre Argelia y 2-0 ante Austria.

En ambas presentaciones la gran figura fue el astro rosarino Lionel Messi, ya que no solo fue clave en el juego de la Selección, sino que también hizo todos los goles y se convirtió en el máximo artillero en la historia de los Mundiales.

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Con Messi en el banco, cae el precio de las entradas

El mercado ya habló: con Lionel Messi confirmado como suplente para el partido ante Jordania, los precios de las entradas en la reventa cayeron sensiblemente en las últimas horas.

Tanto en la plataforma oficial de la FIFA como en sitios como StubHub y en los alrededores del AT&T Stadium de Dallas, los tickets bajaron alrededor de un 25%, con las ubicaciones más baratas disponibles desde 1.400 dólares. Una señal elocuente del peso que tiene la presencia del capitán en la demanda global por ver a la Selección Argentina.

Messi festejo Argentina Portada

El panorama cambia de cara a la siguiente fase. Para el cruce de 16avos de final en Miami, donde ya se confirmó que el rival de Argentina será Cabo Verde, los precios se mantuvieron estables con una leve suba que los ubicó en torno a los 3.300 dólares. La diferencia entre ambos mercados refleja la expectativa de los fanáticos: para ver a Messi desde el arranque en la fase de eliminación directa, el valor vuelve a subir.

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Las probables formaciones de la Selección Argentina y Jordania

Argentina: Juan Musso; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso o Valentín Barco, Giuliano Simeone, Nico Paz; Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Jordania: Yazeed Abu laila; Husam Abudahab, Yazan Al-Arab, Abdallah Nasib; Mohannad Mahmoud abo Taha, Noor Al-Rawabdeh, Nizar Al Rashdan, Ehsan Haddad; Mahmoud Al Mardi, Ali Alowan y Musa Al-Taamari. DT: Jamal Sellami.

  • Mundial 2026
  • Grupo J - fecha 3
  • Argentina - Jordania
  • Estadio: AT&T Stadium (Dallas)
  • Árbitro: István Kovács (Rum)
  • Hora: 23. TV: TV Púlbica, TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports.
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Un once alternativo para la Selección argentina

Lionel Scaloni pondrá una formación alternativa en este encuentro para así darle descanso a quienes suelen ser titulares de cara a los 16avos de final.

Scaloni prepara una rotación para el tercer encuentro de la 'Albiceleste' y prescindirá de su máxima figura, que ya anotó cinco goles en el certamen mundialista.

Emiliano 'Dibu' Martínez podría descansar para llegar sin inconvenientes al partido ante Cabo Verde por los 16avos de final y Juan Musso sería el arquero titular.

Gonzalo Montiel, quien jugó 45 minutos frente a Argelia, reemplazaría a Nahuel Molina en el lateral derecho, al tiempo que el zaguero Nicolás Otamendi estará en lugar de Cristian 'Cuti' Romero por una lesión, Marcos Senesi -convocado para suplantar a Leandro Balerdi- haría su debut y Nicolás Tagliafico ocupará la posición de Facundo Medina, de gran desempeño hasta el momento.

En el mediocampo, Exequiel Palacios ingresará por Rodrigo De Paul, Leandro Paredes sería titular por primera vez, mientras que la incógnita pasa por Giovani Lo Celso o Valentín Barco y Giuliano Simeone volverá a sumar minutos. En tanto, Nico Paz sería el reemplazante de Messi, al tiempo que Julián Álvarez sería el único delantero aunque el oriundo de Pujato piensa en darle la posibilidad a José 'Flaco' López.

Jordania, por su parte, afrontará este encuentro sin chances de avanzar a los 16avos de final, ya que cayó ante Austria (3-1) y Argelia (2-1), por lo que ni siquiera el triunfo podría sacarla de la última posición debido al criterio de desempate olímpico.

De todas maneras, los jordanos buscarán irse de su primera participación mundialista con la frente en alto y con un histórico resultado ante los vigentes campeones del mundo y de América.

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