Mundial 2026 EN VIVO | La Selección Argentina irá con un once alternativo ante Jordania

Live Blog Post

Con Messi en el banco, cae el precio de las entradas

El mercado ya habló: con Lionel Messi confirmado como suplente para el partido ante Jordania, los precios de las entradas en la reventa cayeron sensiblemente en las últimas horas.

Tanto en la plataforma oficial de la FIFA como en sitios como StubHub y en los alrededores del AT&T Stadium de Dallas, los tickets bajaron alrededor de un 25%, con las ubicaciones más baratas disponibles desde 1.400 dólares. Una señal elocuente del peso que tiene la presencia del capitán en la demanda global por ver a la Selección Argentina.

Messi festejo Argentina Portada

El panorama cambia de cara a la siguiente fase. Para el cruce de 16avos de final en Miami, donde ya se confirmó que el rival de Argentina será Cabo Verde, los precios se mantuvieron estables con una leve suba que los ubicó en torno a los 3.300 dólares. La diferencia entre ambos mercados refleja la expectativa de los fanáticos: para ver a Messi desde el arranque en la fase de eliminación directa, el valor vuelve a subir.