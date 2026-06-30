Lamine Yamal, picante contra Francia: "No son mejores que nosotros"

El extremo de España fue contundente al hablar sobre la selección que considera candidata para ganar el Mundial.

Francia se perfila como una de las candidatas más grandes para ganar el Mundial 2026 , pero la estrella de España , Lamine Yamal , considera que no es así. "No nos han ganado, no pueden ser mejores que nosotros", manifestó el jugador del Barcelona, que todavía no mostró su mejor versión en el torneo.

España jugará ante Austria el jueves, y recién se podría enfrentar a la selección gala en una semifinal. El último partido que disputaron fue el entretenido 5-4 a favor de la albirroja en las semifinales de la Nations League.

En una entrevista con el programa "El Partidazo de Cope", el jugador del Barcelona habló sobre el posible desenlace del Mundial y se mostró seguro: "El Mundial es algo totalmente diferente a lo demás. Sentía felicidad de poder volver a jugar. Cuando llego a una competición, pienso que la voy a ganar, por eso pienso que voy a ganar el Mundial este año".

Al ser consultado de Francia, además de compararla con la selección española, aseguró que no ve candidatos claros: "El Mundial empieza ahora, después de la fase de grupos. Creo que no hay ningún favorito claro. Francia llega en buena forma, pero no creo que esté por encima de nadie".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2072020428722475204?s=20&partner=&hide_thread=false “Francia no es mejor que España. No nos han ganado, no pueden ser mejores que nosotros.



La fase de grupos no tiene nada que ver… mira a Alemania. El Mundial empieza ahora, no hay ninguna favorita”.



Lamine Yamal. https://t.co/K7WfErdlaS pic.twitter.com/GjVLurddOZ — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 30, 2026

Tomando en cuenta la eliminación de Alemania, el extremo no dudó al elegir la victoria por sobre el buen juego: "Lo importante más que nunca es ganar, obvio que hay que mejorar en el juego pero es preferible jugar mal como Paraguay y estar contentos; prefiero ganar y pasar de ronda".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SrFutbolPy/status/2072109824276378005?s=20&partner=&hide_thread=false Lamine Yamal hoy:



"Estoy viendo todos los partidos del Mundial, me gusta. Lo importante, creo yo, que es ganar.



Yo, mientras ganemos y pasemos de ronda, bien...



¿Qué preferís? Jugar bien y estar como Holanda (eliminados) o jugar mal y estar como Paraguay, que seguro estarán… pic.twitter.com/smHxuWgxYS — Señor Fútbol Py (@SrFutbolPy) July 1, 2026

Cuando el entrevistador le preguntó sobre un jugador que le viene gustando en el Mundial, el español sorprendió al mencionar a Vinicius, que juega en el Real Madrid, aunque también destacó a Lionel Messi.

Lamine Yamal habló sobre Julián Álvarez

Otro de los temas que dio para hablar fue cuando le preguntaron sobre el centro delantero que llevaría al Barcelona, luego de confirmarse la salida de Robert Lewandowski. Se le dio a elegir entre Mikel Oyarzabal, su compañero de ataque en España o Julián Álvarez, quien se viene rumoreando sobre un posible traspaso.

"¿A qué delantero ficharía yo para el Barça? No sé. ¡Mientras meta goles! Me gustan mucho Julián y Mikel, pero es trabajo de Deco, que lo está haciendo muy bien. Nosotros arroparemos al que venga y seremos muy felices con él", contestó Yamal, tirando la pelota afuera.

Aunque más adelante profundizó con su opinión sobre el nueve argentino: "Es un gran jugador, si viene lo recibiremos con los brazos abiertos viene al mejor club del mundo, con la mejor afición del mundo, a la mejor ciudad del mundo para mí, yo si fuera él lo haría, le esperamos si quiere venir, adelante".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2072096421059207599?s=20&partner=&hide_thread=false Lamine Yamal habló sobre los rumores de la posible llegada de Julián Álvarez al Barcelona:



"Ojalá que sí. Es un gran jugador. Si viene, lo recibiremos con los brazos abiertos. Viene al mejor club del mundo, con la mejor afición del mundo y a la mejor ciudad del mundo,… pic.twitter.com/CISvxKUYQA — TyC Sports (@TyCSports) June 30, 2026

Justo en esta jornada, Joan Laporta, presidente del Barcelona, tuvo un guiño para Álvarez: "Está claro que los deseos se hacen realidad si trabajas y luchas por ellos. La mayoría de jugadores, y esto nos llena de orgullo, quieren venir al Barça. Ojalá podamos cumplir los sueños de los jugadores que quieren venir al Barça".