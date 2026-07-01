Cabo Verde, confiado en hacer historia: el fuerte pronóstico de su presidente que pone de rodillas a la Argentina

José María Neves, presidente de la isla, afirmó cuál será el resultado del encuentro que disputarán el viernes en Miami.

Desde hace tiempo la Selección argentina se nutre de cada una de las frases que salen en su contra en la previa de cada uno de los partidos que disputa. Un aliciente importante, para una selección que busca retener el título conseguido en Qatar 2022. Tendrá un duro rival en los dieciseisavos de final de la cita ecuménica preparada en Estados Unidos, México y Canadá: Cabo Verde , el combinado que está invicto en el torneo , sacándole un empate a selecciones como España y Uruguay.

Los liderados por Lionel Messi , que marcó seis goles en tres partidos durante este mundial, toman con cautela el duelo entendiendo la dificultad que presenta, sin embargo, del otro lado están confiados en la hazaña. Fue el presidente de la la isla de poco menos de 600 mil habitantes quien esbozó un pronóstico llamativo.

José Maria Neves , presidente del país africano, fue contundente con su postura en torno al duelo que protagonizarán el viernes en Miami: “Vamos a ganar por 1-0”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EmiNunia4/status/2071594390896754942&partner=&hide_thread=false EL ANTICIPO DEL PRESIDENTE DE CABO VERDE"GANARLE A ARGENTINA SERÍA LA CONSAGRACION ANTE EL MUNDO"



JOSÉ MARÍA NEVES, Presidente de la nación de Cabo Verde en exclusiva con @SuperDeporRadio.



"Si le ganamos a Argentina nos podemos considerar campeones del mundo" pic.twitter.com/cKWmwh7TJp — Emiliano Nunia (@EmiNunia4) June 29, 2026

Más allá de esta afirmación, destacó la importancia de enfrentar a una figura como Messi: “Es un gran honor enfrentar a Lionel Messi y a la selección argentina”. En declaraciones pasadas, también había sido respetuoso con el jugador: “Messi es un grande. Es muy respetado en Cabo Verde. Para los caboverdianos, Messi es el mejor del mundo. Representa la excelencia y la perfección del fútbol en todo el mundo. Es importante jugar contra Messi, es una honra y un orgullo. Para nuestra selección representa una grandeza enfrentarlo”.

La inquietante predicción del chamán que "maldijo" a Harry Kane contra Messi y la Selección Argentina

Cabo Verde es una de las selecciones que dio el golpe en el Mundial 2026, consiguiendo un empate en cero ante la Selección de España en el debut, sumando tres puntos producto de tres empates en la fase de grupo que lo metieron en los dieciseisavos de final cuando parecía imposible con la Furia y, también, compartiendo con Uruguay. En la instancia definitoria tendrá en frente a la Selección argentina, actual defensora del título y que llega al duelo con un Messi explosivo que sumó seis goles en tres partidos.

Cualquier error puede ser como una daga debido a que serán partidos únicos, lo que genera tensión debido a que una derrota te manda de nuevo a casa. Si bien la Scaloneta atraviesa un gran presente, la atención está puesta en el duelo ante el seleccionado debutante. Aún más con las particulares afirmaciones que hizo el espiritualista ghanés Nana Kwaku Bonsam, quien "maldijo" a Harry Kane ante su selección (no pudo convertir).

Qué dijo el chamán

En contra de las suposiciones que marcan tendencia en la previa pero jugando una ficha importante en su intuición, quien se considera "el espiritualista más poderoso del mundo" lanzó una fuerte frase que generó ruido en torno a la selección defensora del título: "Cabo Verde eliminará a Argentina en los dieciseisavos de final".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/webmasdeportes/status/2070254105444966725&partner=&hide_thread=false El brujo de Ghana vuelve a ser protagonista del Mundial



Nana Kwaku Bonsam, conocido por sus rituales y por lanzar polvo blanco en los estadios, vuelve a generar polémica tras asegurar que puede afectar el rendimiento de figuras como Cristiano Ronaldo y Harry Kane.



Sin… pic.twitter.com/HBbG4fCYj1 — más+deportes (@webmasdeportes) June 25, 2026

En su relato, reafirmó: "Mis poderes estarán con Cabo Verde. Argentina no pasará de ronda. Cabo Verde eliminará a Argentina". Sumando más condimento a los dichos, afirmó que “este Mundial es para Cristiano Ronaldo y Portugal".