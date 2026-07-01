La impactante agresión de hinchas mexicanos a periodistas ecuatorianos tras eliminarlos del Mundial 2026

Un grupo de periodistas de la cadena Telemazonas sufrió una agresión por parte de fanáticos de uno de los países organizadores. El video del momento.

México le dio una paliza futbolística a un Ecuador que no encontró respuestas en el estadio Azteca, y fue totalmente sometido a un gran nivel futbolístico liderado por el joven de 17 años Gilberto Mora, como también Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Fue todo alegría para los hinchas de uno de los países organizadores, aunque en medio de los festejos "un grupo de aficionados mexicanos" protagonizó una agresión hacia periodistas del seleccionado rival.

Los ánimos estaban exaltados en el estadio. En medio de la algarabía de los hinchas mexicanos y la tristeza de los ecuatorianos, un grupo de periodistas que analizaban la caída de su selección sufrió un momento de suma tensión cuando fueron agredidos desde la tribuna del estadio.

Periodistas de la cadena Telemazonas cerraban su cobertura con un duro análisis de lo que había ocurrido en la jornada, cuando empezaron a volar distintos elementos hacia su posición. "La gente se aprovecha acá, lanzando cerveza a esta zona del palco de prensa desde la parte de arriba. Ahora que estamos al aire volvieron a lanzar. Ya informamos a la Policía para al menos tomar un poco de orden que está aquí al lado acompañado haciendo calor, en lugar de controlar la parte de arriba", dijo al aire la periodista Gissella Buendía .

Acto seguido a esa declaración, y cuando la periodista intentaba retomar el aspecto futbolístico, voló un vaso de cerveza hacia la posición del periodista José Carlos Crespo y terminó impactando en su rostro. Lejos de reaccionar, el periodista miró hacia arriba para detectar de dónde prevenía el ataque y continuó con normalidad. Luego la propia periodista esbozó sobre el accionar de los hinchas: "No es necesario, ellos (mexicanos) fueron superiores futbolísticamente".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EmergenciasEc/status/2072190667418214759&partner=&hide_thread=false Terrible!!

Miren lo que le hicieron a la prensa ecuatoriana en el Estadio Azteca!

Esto merece una buena sanción por parte de la FIFA. pic.twitter.com/6I3t9RYCs7 — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) July 1, 2026

Mundial 2026: así queda el cuadro de octavos tras las clasificaciones de México, Francia y Noruega

El Mundial 2026 sumó tres nuevos clasificados a los octavos de final este martes. México, Francia y Noruega se metieron entre los 16 mejores tras ganar sus respectivos cruces de dieciseisavos, y el cuadro de la próxima ronda empieza a cerrarse con más definiciones que incógnitas.

México fue el protagonista de la noche. Con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, ambos en el primer tiempo, El Tri venció 2 a 0 a Ecuador en el Estadio Ciudad de México y avanzó por primera vez en una fase de eliminación directa desde 1986. El partido arrancó una hora más tarde de lo previsto por una tormenta eléctrica sobre la capital mexicana.

Antes, en Nueva Jersey, Francia había goleado 3 a 0 a Suecia con un doblete de Kylian Mbappé, que llegó a seis goles en el torneo y quedó a la par de Lionel Messi como máximo artillero histórico de los Mundiales. Michael Olise y Ousmane Dembélé también fueron protagonistas en una actuación colectiva sin discusión.

El tercer resultado de la jornada lo aportó Noruega, que se impuso 2 a 1 a Costa de Marfil con un gol decisivo de Erling Haaland sobre el final. Los escandinavos, que volvían a un Mundial después de 28 años de ausencia, sellaron así su boleto a octavos en un partido que se definió recién en los últimos minutos.

haaland noruega fifa

Cómo quedan los cruces de octavos de final del Mundial 2026

Con estos tres resultados, ya son seis las selecciones con octavos confirmados: Canadá, Brasil, Marruecos, Paraguay, Francia y Noruega. México se suma como la séptima, a la espera de conocer a su rival.

Los partidos ya confirmados:

Canadá vs. Marruecos — sábado 4 de julio, 14:00, Houston

— sábado 4 de julio, 14:00, Houston Paraguay vs. Francia — sábado 4 de julio, 18:00, Filadelfia

— sábado 4 de julio, 18:00, Filadelfia Brasil vs. Noruega — domingo 5 de julio, 17:00, Nueva Jersey

— domingo 5 de julio, 17:00, Nueva Jersey México vs. Inglaterra/RD Congo — domingo 5 de julio, 21:00, Ciudad de México

El rival de México todavía no está definido: sale del cruce entre Inglaterra y República Democrática del Congo, que se juega este mismo miércoles. Ese resultado, junto con los de Bélgica-Senegal y Estados Unidos-Bosnia, terminará de despejar buena parte del lado derecho del cuadro.

CUADRO (1)

Quedan afuera de la definición, por ahora, cuatro llaves que dependen de los dieciseisavos que se completan recién el viernes: Portugal o Croacia contra España o Austria; Argentina o Cabo Verde contra Australia o Egipto; y Suiza o Argelia contra Colombia o Ghana.

La Selección Argentina, ya clasificada como líder del Grupo J, debutará en la eliminación directa el viernes 3 de julio ante Cabo Verde, en Miami. Por el sorteo del cuadro, un eventual cruce con Brasil o Inglaterra recién podría darse en semifinales, no antes.

Los octavos de final se disputarán entre el sábado 4 y el martes 7 de julio, en la última tanda de partidos que todavía reparte sedes entre Estados Unidos, México y Canadá. A partir de cuartos de final, todo el resto del torneo se juega en territorio estadounidense.