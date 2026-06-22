El director de una prestigiosa escuela golpeó a una moza en un bar: todo quedó registrado

Las cámaras de seguridad del lugar fueron claves para conocer cómo fue el violento episodio ocurrido en un restaurante. El relato de la joven agredida.

El agresor fue identificado por las cámaras de seguridad del restaurante.

Un violento episodio ocurrió en un reconocido restaurante del microcentro porteño, donde una moza fue víctima de agresiones y hostigamiento por parte de un cliente, quien resultó ser director de un prestigioso colegio.

El violento hecho ocurrió el pasado jueves en el Trade Sky Bar, ubicado sobre calle Corrientes, y en las últimas horas se conocieron imágenes que quedaron registradas en las cámaras de seguridad del local.

Ante el relato de la joven de 23 años, identificada como Cristal, se pudo constatar que el cliente agresor era Mark Symmonds , director del nivel primario del St. George’s College de Quilmes , una de las escuelas más exclusivas de Argentina.

En su diálogo con Infobae, la moza explicó que todo comenzó cuando se acercó a una mesa ocupada por Symmonds y una mujer, que posteriormente se enteró que era su madre, se encontraban molestos por una supuesta demora.

"Yo ni siquiera los había atendido. Me acerqué porque la señora estaba haciendo señas para que alguien fuera a la mesa. Enseguida empezaron a gritarme y yo no entendía bien qué pasaba porque no hablo inglés", recordó Cristal.

una camarera denunció que fue agredida por el director de primaria de un reconocido colegio inglés de Quilmes

"Le repetí que por favor no me tocara más"

Al parecer, ambos estaban disconformes porque habían esperado alrededor de 20 minutos para que retiraran los platos de la mesa. “Me sentí muy mal. Era la primera vez que me acercaba a esa mesa y recibí gritos de entrada”, sostuvo.

Ya una vez en el piso superior, la camarera afirmó que Symmonds volvió a abordarla de forma intimidante. "Me empezó a gritar, me tocaba el hombro y la cara. Con mi poco inglés le repetí que por favor no me tocara más, pero lo continuó haciendo”, recordó sobre aquel episodio.

Desesperada, Cristal decidió bajar por las escaleras internas para pedir ayuda a sus jefes. Fue en ese preciso momento donde las cámaras de seguridad del edificio captaron cómo Symmonds la persiguió e intentó tomarla violentamente del brazo, mientras dos compañeras de la joven intentan frenarlo.

director golpes camarera (1)

Cristal trabaja en el lugar hace cuatro años, y dijo que el episodio la afectó profundamente, por lo que decidió cambiar de sector para alejarse de los clientes. "Estaba llorando. Me sentía ahogada y angustiada. Colapsé", relató.

El descargo del director del prestigioso colegio que agredió a la moza

Cristal aseguró que se sintió intimidada con el accionar del directivo y la presencia de él. "Yo mido 1,48 y él es una persona mucho más grande que yo. Me sentí sobrepasada y desprotegida", sumó.

Al día siguiente, la empleada realizó la denuncia por lo ocurrido en la Comisaría Vecinal 1-D. Según explicó, pudo identificar al hombre a partir de una reseña que dejó en Google sobre el establecimiento luego de lo ocurrido.

En ese comentario, el hombre sugirió que la camarera mantenía una relación sentimental con uno de los encargados del bar, una versión que la joven rechazó categóricamente.

descargo agresor restaurante

Por el momento, ni el directivo involucrado ni la institución educativa de Quilmes han emitido un comunicado oficial sobre el escándalo. "No sé qué va a pasar con mi trabajo. Es mi primer trabajo y siento miedo y angustia. Incluso ahora que estamos hablando sigo temblando", expresó la denunciante.