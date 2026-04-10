Se levantó y le pegó una piña a la moza: el violento ataque en un bar quedó grabado

Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad. La mujer quedó en estado de shock y con múltiples lesiones.

El ataque ocurrió dentro de un bar y quedó registrado por las cámaras de seguridad del local.

Un hombre protagonizó un violento ataque en un bar. La situación derivó en una agresión a una moza , que terminó con lesiones visibles y en estado de shock.

El hecho ocurrió en un local de calle Sarmiento del microcentro de Rosario. Las cámaras de seguridad registraron toda la secuencia.

Todo comenzó cuando el cuando la moza le pidió que abonara antes de consumir. Ese pedido no fue casual: respondía a antecedentes previos con el mismo hombre , lo que había llevado al comercio a tomar medidas preventivas.

En las imágenes se observa cómo -ante el pedido de la trabajadora - el agresor se levanta de su mesa y le da una piña en la cara, para luego retirarse caminando con tranquilidad hacia la calle, sin mostrar signos de apuro.

El episodio generó conmoción entre el personal y los clientes presentes, que no tuvieron margen de reacción ante la rapidez del ataque.

Cómo está la moza tras la agresión y qué se sabe del caso

La moza agredida sufrió una lesión en la nariz y múltiples golpes en el rostro. Tras el ataque, sus compañeras indicaron que quedó en estado de shock y que se encuentra recuperándose en su domicilio.

se negó a pagar en un bar, le pegó una trompada en la cara a la moza y lo detuvieron La moza sufrió lesiones en el rostro tras el ataque, mientras el agresor fue detenido a pocas cuadras del lugar.

Desde el entorno laboral confirmaron que avanzará con una denuncia formal, mientras la investigación se apoya en las grabaciones para reconstruir lo ocurrido y determinar responsabilidades.

El episodio dejó en evidencia el nivel de exposición que enfrentan quienes trabajan en atención al público. Las empleadas señalaron que el pedido de pago anticipado no fue una decisión aislada, sino una respuesta a situaciones previas.

Además, remarcaron que el hecho generó temor dentro del equipo de trabajo. La agresión no solo tuvo consecuencias físicas, sino también un fuerte impacto emocional que aún persiste.

En este contexto, el caso también abre el debate sobre las medidas de prevención en locales gastronómicos y la necesidad de proteger a quienes están en contacto directo con los clientes.

Un cliente conflictivo y antecedentes que preocupaban al personal

El hombre detenido no era un desconocido para el bar. Según relataron trabajadoras, se trata de un cliente conflictivo que ya había protagonizado distintos incidentes en el lugar.

Entre los antecedentes mencionaron intentos de retirarse sin pagar, discusiones con el personal y episodios de tensión dentro del local. Este historial explica por qué se había decidido aplicar el cobro anticipado en su caso.

moza bar rosario

Las empleadas señalaron que la situación venía generando preocupación desde hacía tiempo. Advirtieron que hoy se trató de un golpe, pero que existe temor por posibles hechos más graves en el futuro.

Tras el ataque en el bar, el agresor fue interceptado por la policía a pocas cuadras del bar y quedó a disposición de la Justicia. La causa busca establecer el alcance de lo ocurrido y analizar si los antecedentes del detenido pueden influir en su situación procesal.

Además, el caso vuelve a poner el foco en la violencia contra trabajadores de servicios, una problemática que se repite en distintos ámbitos y que expone a empleados a situaciones de riesgo en su rutina diaria.

La evolución de la investigación será clave para determinar las responsabilidades y definir qué medidas pueden tomarse para evitar que episodios similares se repitan en el futuro.