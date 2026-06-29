Según testigos, lo persiguió y le pegó desde atrás. Reaccionó porque el futbolista, de la Liga de Veteranos de Santa Rosa, había protestado la tarjeta roja.

Escándalo en La Pampa: un árbitro expulsó a un jugador y le rompió la nariz y un ojo de una trompada.

Un partido de fútbol disputado en la ciudad de Santa Rosa , provincia de La Pampa , fue escenario de un inusual episodio de violencia que tuvo como protagonista y responsable al árbitro.

El episodio se produjo este fin de semana durante un cruce de playoffs de la categoría Master de la Liga de Veteranos de la capital pampeana.

Se enfrentaban los equipos de Mutual Tosco y Deportivo Matadero en un encuentro decisivo por la clasificación en la división para futbolistas de 48 a 58 años.

Un futbolista del equipo de Mutual Tosco fue expulsado y protestó la decisión del árbitro Lautaro Andino. Este reaccionó violentamente, con una agresión que le provocó al futbolista heridas de consideración en el rostro, que requirieron de su hospitalización.

Según informó El Diario de La Pampa, faltando cuatro minutos para terminar el partido, el jugador Carlos Waiman recibió su segunda amonestación y la consecuente tarjeta roja.

Lautaro Andino, árbitro de la Liga de Veteranos de Santa Rosa, La Pampa Lautaro Andino, árbitro de la Liga de Veteranos de Santa Rosa, La Pampa.

Testigos del hecho relataron que Waiman reclamó contra la decisión arbitral pero de una manera totalmente habitual en estos casos, enérgicamente pero sin pasar de lo verbal.

Los testimonios agregan que, cuando la protesta ya había pasado, Andino persiguió al futbolista y le propinó una fuerte trompada desde atrás, que hizo caer a Waiman al suelo con el rostro ensangrentado.

La débil defensa del árbitro

Luego de ser atendido por el personal de la ambulancia que se encontraba en el predio BN Camp, donde se estaba jugando el partido, Waiman fue trasladado al Hospital René Favaloro de Santa Rosa, donde el personal médico constató una desviación en el tabique nasal y hematomas severos en el pómulo junto al ojo izquierdo.

Tras ser atendido, el agredido presentó una denuncia penal contra el árbitro, quien se presentó en la Comisaría Segunda de la capital pampeana para dar su versión de los hechos.

Andino alegó que había sido agredido por el futbolista. Sin embargo, según se informó, las pericias médicas que se le realizaron en el hospital determinaron que no presentaba ningún tipo de lesión.

Los dirigentes de Mutual Tosco también pidieron que se apliquen contra el referí medidas de restricción perimetral en ámbitos deportivos.

Pedido a la Liga de Veteranos de Santa Rosa

Como consecuencia del grave incidente, los equipos que participan en la Liga de Veteranos elevaron un pedido conjunto a las autoridades del torneo para que Andino sea expulsado definitivamente y no vuelva a dirigir.

Indicaron, asimismo, que en caso de que no sea atendida su exigencia no continuarán disputando el certamen.

De acuerdo con lo que trascendió, hicieron referencia no solo al hecho de este último fin de semana sino a varias quejas anteriores contra él, por reacciones violentas y actitudes desafiantes hacia los jugadores.

También resaltaron la gravedad extrema de lo ocurrido, teniendo en cuenta que la víctima de la agresión competía en una categoría con jugadores de hasta 58 años de edad.

A comienzos de este año, incluso, el juez había sido desafectado temporalmente de la categoría Master de Santa Rosa y traspasado a divisiones de menor edad, tras una serie de quejas.