Las cuatro hermanas que murieron en un accidente en La Pampa venían a Neuquén: el drama que se vivió horas después

Las mujeres venían a la capital a visitar a otra hermana, que espera un trasplante hepático. Sufrió una descompensación al conocer la noticia y permanece internada.

Las cuatro hermanas que murieron en un accidente en La Pampa venían a Neuquén

La muerte de cuatro hermanas en un trágico accidente vial en La Pampa tuvo, horas después, otro capítulo profundamente doloroso en Neuquén capital. Una hermana de las víctimas se descompensó al enterarse de lo ocurrido mientras se encontraba junto a su pequeño hijo en una hostería de la ciudad.

La mujer, de alrededor de 47 años, había llegado ese mismo día al alojamiento. Atravesaba una delicada situación de salud, ya que se encontraba bajo atención médica y a la espera de un trasplante hepático.

Durante la noche recibió una comunicación en la que le informaron sobre el accidente que había sufrido su familia. Según pudo conocer LM Neuquén, llegó a hablar de lo ocurrido con otras personas alojadas en el lugar.

Poco después, cerca de las 23, quienes estaban en la hostería escucharon al niño llamar insistentemente a su madre. “¡Mamá, mamá!”, repetía el pequeño, pero la mujer no respondía.

hermanas accidente La Pampa (1) Todas las mujeres viajaban en una Ford EcoSport que pasó de largo en el oscuro cruce de las rutas 14 y 35.

La desesperación de su hijo mientras esperaban la ambulancia

Ante la falta de reacción, las personas que se encontraban en el establecimiento se acercaron para asistirla. La mujer estaba desorientada y parecía no responder a los estímulos.

Una enfermera que se encontraba en el lugar le controló la saturación y la presión arterial, y comenzó a brindarle los primeros auxilios mientras aguardaban la llegada de una ambulancia.

En medio de la emergencia, el niño, de aproximadamente 10 años, llamó por teléfono a un familiar para pedir ayuda. El hombre le explicó que estaba en camino para buscarlo, pero el pequeño, angustiado por el estado de su madre, le pidió que continuara acompañándolo a través del teléfono. “No me cortes, seguí hablándome”, le dijo.

La desesperación del niño conmovió a quienes presenciaron la escena. Minutos después, el familiar llegó a la hostería y se hizo cargo de él, mientras la mujer era trasladada en ambulancia directamente a la clínica Pasteur.

Desde aquella noche continúa internada, bajo atención médica y a la espera del trasplante hepático que necesita.

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El choque que provocó una profunda conmoción

El trágico accidente ocurrió el lunes alrededor de las 19, en la intersección de la Ruta Provincial 14 y la Ruta Nacional 35, en cercanías de Santa Rosa, La Pampa.

Cinco hermanas viajaban a bordo de una Ford EcoSport cuando, por motivos que todavía son investigados, el vehículo pasó de largo en el cruce, atravesó el guardarraíl y cayó en una profunda zona inundada de la laguna del Bajo Giuliani.

Cuatro de las mujeres murieron como consecuencia del siniestro. Fueron identificadas como Cristina Sosa, Esmeralda Raquel Sosa, Olga Sosa y Estela Sosa. La conductora, Dominga Fortunata Sosa, fue la única sobreviviente.

Las mujeres eran oriundas de Colonia 25 de Mayo. La noticia causó una enorme conmoción en la localidad, donde la familia era conocida y muy querida.

El cuerpo de la última víctima que permanecía dentro del vehículo fue encontrado durante la mañana siguiente por buzos de la Policía, luego de un intenso operativo en la laguna.

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Una familia golpeada nuevamente por el dolor

Cristina, de 60 años, y Esmeralda Raquel, de 56, tenían una estrecha relación con el Hospital Jorge Ahuad de Colonia 25 de Mayo, donde se desempeñaban en el área de servicios generales.

Desde la institución las despidieron con mensajes cargados de dolor y destacaron su compromiso, su bondad y el cariño que brindaron durante años a sus compañeros.

Cristina se había jubilado hacía menos de un año y le había resultado difícil alejarse del hospital. Raquel, por su parte, era recordada especialmente por su calidez y por los abrazos con los que acompañaba a quienes compartían sus días de trabajo.

La tragedia representa un nuevo golpe para la familia Sosa. Hace apenas un año y medio, otros cinco integrantes habían muerto en un violento choque ocurrido sobre la Ruta Nacional 151.

Mientras Colonia 25 de Mayo despide a las cuatro hermanas, en Neuquén otra integrante de la familia continúa internada, atravesando una delicada situación de salud y el dolor de una pérdida difícil de dimensionar.