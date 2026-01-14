La Pampa: una fiesta de 15 terminó en intoxicación masiva con 28 afectados y dos personas internadas

Salud investiga un brote gastrointestinal vinculado a una celebración del fin de semana. Ocurrió en Santa Rosa.

El salón de eventos de La Pampa donde se desarrolló la intoxicación masiva.

Lo que debía ser una noche de festejo terminó con decenas de invitados con síntomas compatibles con una intoxicación alimentaria tras una fiesta de 15 realizada el sábado 10 de enero en un salón privado de Santa Rosa, La Pampa. El Ministerio de Salud provincial confirmó que la cifra de personas afectadas fue de 28 y que, entre ellas, dos debieron quedar internadas.

Según la información oficial difundida por la Dirección Provincial de Epidemiología, se trata de un brote de enfermedad gastrointestinal asociado al evento. Los cuadros comenzaron pocas horas después de la celebración y motivaron consultas en distintos centros de salud.

Entre los síntomas más frecuentes se reportaron diarrea, vómitos, náuseas y signos de deshidratación. En la primera comunicación oficial se habían registrado 13 consultas médicas, pero con el avance de la investigación sanitaria el número de afectados confirmados se elevó.

Según el sitio La Arena, la fiesta se realizó en el salón de eventos Cromo y el foco de la investigación apunta al servicio de comida contratado para esa noche. De acuerdo con lo informado, el catering forma parte de la pesquisa epidemiológica que busca establecer el origen del brote, sin atribuir responsabilidades hasta que se conozcan los resultados.

Screenshot_9 El Hospital Favaloro, donde fueron internadas dos personas por la intoxicación

"Estamos con dolor abdominal y deposiciones diarreicas”

A medida que fueron pasando las horas empezaron a aparecer más testimonios de invitados que comenzaron a tener síntomas y denunciar malestar estomacal y cansancio corporal.

"Fuimos a pasarla bien el sábado y resulta que hubo una intoxicación alimentaria masiva. Estamos con cansancio, dolor abdominal y deposiciones diarreicas”, expresó uno de los damnificados en diálogo con medios pampeanos. A su vez, comentó que se trasladó junto a su pareja al hospital René Favaloro para recibir atención.

Esa misma sostuvo que la mayoría de las personas que concurrieron al evento están en la misma condición de salud y dijo que la situación fue denunciada y que a raíz de ello se habría activado un protocolo en distintos establecimientos de salud.

El damnificado precisó que durante el evento hubo como menú "una tabla de fiambres, carne asada, papas fritas, ensalada y papas con mayonesa". Después de la cena hubo mesa de postres y aclaró que ni él ni su pareja consumieron bebidas alcohólicas.

Internados y recomendaciones

Del total de 28 afectados, la mayoría recibió atención ambulatoria. Sin embargo, dos personas debieron quedar internadas por la intensidad de los síntomas. Según confirmaron fuentes sanitarias, ambos pacientes evolucionaron de manera favorable y ya fueron dados de alta.

En paralelo, la investigación seguirá con análisis y evaluaciones para intentar precisar el origen del brote. Se espera que los resultados de laboratorio y los cruces de información permitan aclarar si se trató de una bacteria, un virus u otra causa vinculada al evento.

Mientras tanto, el mensaje oficial es de prevención: ante síntomas como diarrea intensa, vómitos persistentes o signos de deshidratación, se recomienda consultar rápidamente para recibir atención y evitar complicaciones, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes.